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Банки ускорили избавление от долгов
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Банки ускорили избавление от долгов
Газета № 095 (3262) (1911) Финансы,
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Банки ускорили избавление от долгов

В портфелях коллекторов растет доля кредитов с небольшой просрочкой платежей
Среди кредитов, которые банки передают коллекторам, резко выросла доля долгов с небольшими сроками просрочки. Она достигла 59%, оценили в НАПКА. В пандемию собственные службы банков не справляются с нагрузкой, считают коллекторы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Банки стали передавать коллекторам больше долгов на ранней стадии просрочки, показывают данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), поступившие в РБК. В январе—октябре 2020 года доля переданных кредитов, по которым платежи просрочены менее чем на год, достигла 59%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16 процентных пунктов. Треть кредитов в агентском портфеле коллекторов (33%) имеют просрочку менее 90 дней, за год их доля выросла на 11 п.п. Передача задолженности на поздних стадиях, наоборот, снизилась.

Изменение тенденции коллекторы напрямую связывают с ситуацией в банках — их внутренние службы взыскания из-за кризиса и пандемии работают в условиях повышенной нагрузки, считают в НАПКА.

Почему банки раньше привлекают коллекторов для возврата долгов

«К сожалению, 2020 год показывает рекорды последних двух-трех лет по росту просроченной задолженности и количеству должников. Нагрузка на внутренние службы взыскания банков в текущих реалиях возрастает «в разы», поэтому они и стараются привлекать коллекторские агентства на гораздо более ранних сроках», — поясняет президент НАПКА Эльман Мехтиев.

С начала года объем просроченной задолженности граждан перед банками вырос на 19,3%, до 911,8 млрд руб. на 1 октября, следует из статистики Банка России. Это 4,7% всего розничного портфеля банков.

Финансы
Почти каждый пятый звонок коллекторов пришелся на «пандемийных» должников Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Из-за того что многие заемщики в кризис потеряли доход, взаимодействовать с ними стало сложнее, добавляет Мехтиев. «Их необходимо вывести на конструктивный диалог, и кредиторы понимают, что профессиональные коллекторские агентства обладают более глубокой экспертизой в этом вопросе», — замечает президент НАПКА.

РБК опросил представителей крупнейших банков о том, меняют ли они формат работы с проблемными кредитами. «Процесс по урегулированию просроченной задолженности в части взаимодействия с коллекторскими агентствами не изменился. Сегменты кредитов и сроки просрочки, по которым происходит привлечение контрагентов, остались прежними», — сказал РБК представитель Сбербанка. За период с января по октябрь банк фиксирует «некоторое снижение» объемов переданных долгов.

«Пандемия не изменила наш подход к работе с долгами клиентов. Банк не испытывает нехватки собственных ресурсов при взыскании», — сказала начальник управления по внесудебному урегулированию задолженности Промсвязьбанка Наталья Сирота. По ее словам, ПСБ обычно передает по агентской схеме кредиты, по которым просрочка превышает 120 дней.

Росбанк «привлекает к работе коллекторские агентства на поздних сроках просрочки по беззалоговому портфелю», сказала РБК директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами банка Екатерина Алиева. С апреля по июль Росбанк временно передавал большие объемы в коллекторские агентства «в период адаптации к новым условиям в связи с пандемией», во втором полугодии ситуация изменилась, и сейчас Росбанк «покрывает весь цикл взыскания собственными ресурсами», добавила она.

«На наш взгляд, некоторые банки вынужденно омолодили портфель, передаваемый на аутсорсинг, так как не все смогли оперативно настроить удаленную работу во время пандемии, не потеряв при этом в эффективности», — сказал представитель ВТБ. Он подчеркнул, что госбанк свою стратегию не менял.

Остальные крупные кредитные организации не ответили на запросы.

Сколько долгов передали банки коллекторам

В январе—октябре 2020 года профессиональные взыскатели, по данным НАПКА, получили в работу по агентской схеме 7,9 млн кейсов — почти столько же, сколько за десять месяцев прошлого года. Объем переданных проблемных долгов за год вырос на 3,5% и достиг 501 млрд руб. Средняя сумма задолженности в этом сегменте составила 63 тыс. руб.

По прогнозам НАПКА, в конце года банки увеличат передачу долгов коллекторам: количество кейсов в итоге может достичь 8,6 млн, что на 8,9% больше показателей 2019 года. Объем полученных долгов при этом составит 600 млрд руб. (+10,1% к уровню прошлого года). В 2021 году передача проблемных кредитов активизируется еще сильнее, ожидает НАПКА: количество кейсов по взысканию вырастет до 9,6–11 млн единиц, а объем — до 774 млрд руб.

Финансы
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Как передача ранних долгов скажется на бизнесе взыскателей

С долгами на ранней стадии работать легче, говорит гендиректор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата: «Большая часть должников выходит на просрочку по разным объективным причинам, готова идти на контакт и обсуждать варианты решения возникшей задолженности».

Однако в период нестабильности это правило почти не работает, признает гендиректор агентства «Национальная служба взыскания» (НСВ) Роман Волосников. «Сегодня ситуация другая — мы живем в условиях кризиса, когда платежеспособность населения находится на достаточно низком уровне, когда у клиентов нет уверенности в завтрашнем дне. Все это отражается и на процессе взыскания, который становится более трудоемким и тяжелым, а работы и кейсов становится больше. Таким клиентам недостаточно позвонить и напомнить, с ними надо работать индивидуально, вырабатывать новые схемы погашения, согласовывая новые ежемесячные платежи», — поясняет Волосников.

Делать ставку на должников с ранней просрочкой не стоит, соглашается гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. По его словам, возврат к погашению долгов зависит от того, как быстро клиент сможет восстановить свой доход, а в период пандемии это не так просто. «Зачастую платежную дисциплину начинают восстанавливать люди с просроченными кредитами от года и более, когда у человека появляется новая работа и восстанавливаются доходы», — замечает Дмитраков.

Даже если эффективность взыскания в 2021 году вырастет, это мало будет зависеть от структуры агентских портфелей, считают профессиональные взыскатели. «Закредитованность населения растет, растет безработица, при этом уровень доходов снижается. На мой взгляд, именно этот фактор будет оказывать сильное влияние на будущие показатели коллекторских агентств вне зависимости от стадии передаваемых в работу долгов», — заключает Вахата.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: коллекторы , Просроченная задолженность , банки
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