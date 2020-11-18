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«Ростелеком» обошел всех на обороте
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Газета
«Ростелеком» обошел всех на обороте
Газета № 094 (3261) (1811) Технологии и медиа,
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«Ростелеком» обошел всех на обороте

МТС ожидает в 2020 году роста выручки на 3%
По итогам 2020 года «Ростелеком» обгонит МТС по размеру выручки, следует из озвученных прогнозов обеих компаний. Последние 10 лет МТС лидировала по этому показателю, но капитализация компании по-прежнему выше, чем у «Ростелекома»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По итогам 2020 года МТС прогнозирует увеличение выручки по сравнению с показателем прошлого года на 3%, говорится в материалах компании, посвященных итогам третьего квартала. В 2019 году этот показатель составил 476 млрд руб., то есть по итогам нынешнего года должен превысить 490 млрд руб.

Несколькими днями ранее свой прогноз представил «Ростелеком» — эта компания ожидает рост выручки на 9%. В 2019 году показатель равнялся 475,75 млрд руб., а в 2020-м должен превысить 518 млрд руб. Таким образом, «Ростелеком» может стать крупнейшей телекоммуникационной компанией по размеру выручки.

Формально впервые «Ростелеком» обогнал МТС по размеру выручки в четвертом квартале 2019 года — тогда показатель на 5,8 млн руб. превысил выручку конкурента. По итогам всего прошлого года выручка МТС равнялась 476 млрд руб., а у «Ростелекома» — 475,75 млрд руб. В первом квартале этого года разрыв составлял 2 млн руб., во втором — 10 млн руб., в третьем — 6 млн руб. в пользу «Ростелекома».

Технологии и медиа
Выручка «Ростелекома» выросла за счет Tele2 и цифровых услуг Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Представитель МТС Алексей Меркутов рассказал РБК, что успешный бизнес измеряется совокупностью показателей: OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов), выручка, позиция на рынке, возврат акционерам и т.д. «Рыночная стоимость компании — капитализация — учитывает совокупность всех показателей, в том числе и ожидания рынка в отношении перспектив развития компании. По совокупности показателей и органической природе динамики МТС — неоспоримый лидер отрасли в России», — настаивает Меркутов.

Скорректированная OIBDA МТС за девять месяцев этого года составила 161,6 млрд руб. (в 2019-м — 210,3 млрд руб.). У «Ростелекома» этот показатель равнялся 149,6 млрд руб. (170,79 млрд руб.).

Технологии и медиа
МТС отчиталась о сокращении числа абонентов из-за коронавируса Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Капитализация МТС значительно превосходит показатель «Ростелекома»: на Московской бирже она равна 642,9 млрд руб., а на NYSE — $7,4 млрд (565 млрд руб. по текущему курсу). Тогда как капитализация «Ростелекома» на Московской бирже — 314,3 млрд руб.

Разные бизнесы

МТС, изначально оператор сотовой связи, в последние годы активно выходила в другие сегменты телекоммуникационного рынка (услуги фиксированного интернета, платного телевидения), ИТ-бизнес, приобрела МТС Банк и создала отдельную медиакомпанию. «Ростелеком» начинал бизнес с оказания услуг междугородной и международной связи. В конце 2010-го компания приобрела «Связьинвест» и вышла на рынки фиксированной телефонии, платного ТВ и мобильной связи. В последние годы «Ростелеком» купил компанию в сфере информационной безопасности, владельца дата-центров и другие активы на ИТ-рынке, в начале этого — консолидировал 100% акций мобильного оператора «T2 РТК Холдинг» (бренд Tele2).

Технологии и медиа
МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

У МТС и «Ростелекома» разные структуры бизнесов, поэтому сложно сравнивать их финансовые показатели, считает аналитик «Уралсиба» Константин Белов.

По итогам третьего квартала МТС обслуживала 86 млн абонентов сотовой связи, из них 78,2 млн — в России. У компании также было 5,6 млн пользователей МТС ТВ, 3,76 млн абонентов доступа в интернет, 2,7 млн абонентов фиксированной телефонии.

У «Ростелекома» на конец сентября было 14,5 млн абонентов фиксированной телефонии, 13,4 млн абонентов доступа в интернет, 10,7 млн абонентов платного ТВ. Размер абонентской базы «Т2 РТК Холдинга» не раскрывался. По итогам 2019 года этот показатель составлял 45 млн клиентов, а с учетом абонентов виртуальных операторов мобильной связи (MVNO), работающих на сети этой компании, — 48,35 млн, оценивала AC&M Consulting.

Технологии и медиа
Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«МТС лидирует на рынке мобильной связи, а «Ростелеком» — на рынке фиксированной. Пока у обеих компаний все стабильно. «Ростелеком» в результате поглощения «Т2 РТК Холдинга» получил более сбалансированную структуру бизнеса и лидерство на рынке по выручке. В то же время потеря такого лидерства сама по себе не является проблемой для МТС, которая генерирует устойчивый денежный поток и выплачивает щедрые дивиденды своим акционерам», — считает Белов.

Аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович также считает, что у «Ростелекома» и МТС разный бизнес, поэтому некорректно сравнивать компании по выручке. «Корректнее было бы сравнивать отдельно мобильный или фиксированный бизнес у этих компаний. Кроме того, инвесторам важнее денежный поток и капитализация, а по этим показателям МТС все еще опережает «Ростелеком», — резюмирует Венгранович.

Автор: Анастасия Скрынникова.
При участии: Анна Балашова.
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