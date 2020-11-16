Должники ищут помощи у коллекторов

НАПКА зафиксировала рост интереса россиян к консолидации их займов

На фоне пандемии заемщики, чьи долги оказались у коллекторов, увеличили спрос на объединение своих займов, взятых в разных банках и МФО, выяснили в НАПКА. Сами коллекторы считают невыгодным индивидуальный выкуп долгов клиентов

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Кризис и пандемия повысили интерес россиян к объединению своих долгов перед разными банками и другими кредиторами — должники стали чаще обращаться к коллекторам с просьбой выкупить их обязательства, чтобы платить только одной компании, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Если раньше доля таких клиентов не превышала 0,5% от числа тех, чьи обязательства проданы коллекторам, то к октябрю она выросла в шесть раз, до 3%, следует из статистики НАПКА. Количество подобных обращений стало постепенно расти начиная с апреля, когда в России начал действовать режим самоизоляции.

По данным ассоциации, 85% желающих объединить долги имеют обязательства перед микрофинансовыми организациями (МФО), 5% — только перед банками, а оставшиеся 10% должны и тем и другим. 62% таких клиентов задолжали разным кредиторам сумму до 100 тыс. руб., почти треть — до 500 тыс. руб.

«По факту мы говорим об элементах рефинансирования просроченной задолженности, когда два—четыре долга [клиента будут] объединены в единый платеж», — поясняет механизм президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Почему растет спрос на одного кредитора

«В отличие от традиционного кризиса пандемийный отличается своей непредсказуемостью, никто точно не может сказать, когда он завершится, как быстро вернутся доходы на прежний уровень. Поэтому неудивительно, что должники задумались над тем, как снизить эти платежи», — говорит гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников. Он отмечает, что в условиях кризиса не все кредиторы были готовы снижать размер платежа.

90% клиентов, которые спрашивали коллекторов об объединении долгов, ранее пытались их рефинансировать, но получили отказ из-за имеющихся просрочек, отмечают в НАПКА. По оценкам ассоциации, на 1 ноября каждый четвертый должник имел более двух просроченных кредитов, хотя доля таких заемщиков значительно не изменилась с начала года. Уровень закредитованности населения рос последние три-четыре года, и сейчас положение многих должников действительно сложное, подчеркивает Волосников.

Проблемы с погашением долгов напрямую связаны с их количеством, считает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков: «Согласно опросу, около 35% клиентов, имеющих на руках два кредита в разных кредитных организациях, признались, что в условиях пандемии им стало тяжелее обслуживать свои обязательства». Среди тех, кто обслуживает три ссуды, уже 60% заявляют о трудностях, а среди тех, у кого их четыре и более, — 90%. Около 45% опрошенных признались, что были бы рады снизить свою долговую нагрузку за счет снижения ежемесячного платежа, сообщил Кудряков.

Долги россиян по кредитам и займам По данным ЦБ, на 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит в банке или заем в микрофинансовой организации (МФО). Из них 86,7% должны только банкам, 5,6% — только МФО, а остальные — и тем и другим. На 1 октября обязательства граждан перед банками составляли 19,4 трлн руб., на просроченную задолженность приходится 4,7% этой суммы, или 911,8 млрд руб. По оценкам НАПКА, за восемь месяцев 2020 года банки передали в работу коллекторам по агентской схеме долги на 405 млрд руб. и предложили агентствам купить проблемные кредиты еще на 137 млрд руб.

Объединение долгов выгодно клиенту и с точки зрения финансов, и с точки зрения коммуникаций, считает Мехтиев: «Он (должник. — РБК) не получает сообщения или звонки от нескольких кредиторов, ему проще распределить бюджет и закрывать одним ежемесячным платежом сразу несколько ссуд».

Любому должнику комфортнее общаться с одним взыскателем по всем обязательствам, соглашается руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Но, по ее словам, этот подход работает, только если клиент готов платить. «Должника в меньшей степени волнует, общаться ему с одним или с пятью взыскателями, когда у него нет денег, чтобы рассчитаться с кредиторами. Поэтому о комфорте общения речь не идет. Речь идет о выживании», — заключает она.

Что думают о выкупе долгов сами коллекторы

Управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель считает, что консолидация разных обязательств клиента интересна взыскателям. Один кредитор может предложить должнику разные форматы и условия погашения долга — скидка, рассрочка, посильный платеж, пересмотр срока выплат.

Если на одно коллекторское агентство приходится меньше половины всей суммы обязательств клиента, он хуже обслуживает долги и вносит меньшие платежи, следует из презентации ПКБ (есть у РБК). Если показатель оказывается выше 50%, то средний платеж такого клиента увеличивается более чем на треть, а активация оплат — на 30%.

Запросы от клиентов на объединение есть, но сейчас такие схемы практически нереализуемы, признает гендиректор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков. Консолидация предполагает выкуп обязательств у других кредиторов через сделки цессии. Коллекторы могут проводить сделки цессии «в индивидуальном порядке», но операционно это, скорее всего, будет убыточно, поясняет гендиректор онлайн-аукциона долгов Debex Александр Данилов. Дмитраков подтверждает, что его агентству было бы интересно приобретать долги «в рамках пакетных решений». «Мы думаем над проектом, который мог бы аккумулировать клиентские запросы по каждому банку, после чего приобретать долги в рамках единого лота от 500 кейсов и более», — замечает он. По словам Мехтиева, для подобной сделки минимальный портфель должен достигать 1,5 тыс. кейсов на одного кредитора, иначе это будет невыгодно.

Формат, который обсуждается на рынке сейчас, — не выкуп единичных кредитов у банков, а обмен небольшими портфелями долгов между коллекторскими агентствами на вторичном рынке цессии, рассказали РБК несколько игроков. По информации РБК, участники рынка обсуждают не только технические аспекты таких сделок, но и правовые, в частности проблему передачи персональных данных о должниках.