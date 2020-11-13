Дело «Восточного» лишилось арестантов

Верховный суд изменил меру пресечения Майклу Калви и его партнерам

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и другие фигуранты дела, заведенного больше 1,5 лет назад на фоне конфликта вокруг "Восточного", освобождены из-под домашнего ареста. Этому предшестовало мировое с банком о возмещении ущерба

Майкл Калви (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Верховный суд освободил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщил ТАСС и подтвердил РБК адвокат Майкла Калви Тимофей Гриднев.

Домашний арест заменен на запрет выходить с 22:00 до 6:00 за пределы адреса проживания, посещать помещения банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию. Калви также нельзя пользоваться интернетом. Соответствующие ограничения накладываются до 12 января 2021 года. Домашний арест заменен на запрет определенных действий для всех фигурантов дела — топ-менеджеров фонда Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, экс-директора ПКБ Максима Владимирова, экс-главы «Восточного» Алексея Кордичева, бывшего сотрудника банка Александра Цакунова.

«Я позитивно оцениваю решение об изменении меры пресечения фигурантам нашего дела. Мы ждем начала суда, чтобы доказать свою невиновность. А мои планы на ближайшее время — выйти на работу», — передало агентство слова Калви после заседания.

«Прихожу к выводу, что изменились обстоятельства, при которых фигурантам дела избиралась мера пресечения в виде содержания под домашним арестом», — зачитал постановление судья. Верховный суд учел, что расследование дела завершено и обвиняемые провели под арестом длительное время. Суд также учел положительные характеристики обвиняемых, наличие у них несовершеннолетних детей и болезнь Майкла Калви. В июне стало известно, что Калви страдает онкологическим заболеванием и перенес операцию, в дальнейшем он заявлял, что нуждается в прогулках для реабилитации.

Суд указал и на то, что ПКБ выплатило банку «Восточный» 2,5 млрд руб., а банк отказался от гражданского иска о возмещении ущерба в рамках уголовного дела.

Что предшествовало освобождению из-под ареста

Калви задержали в феврале 2019 года по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. Уголовное дело против него возбудили по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова (деловой партнер основного владельца банка Артема Аветисяна). По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги последнего, как считали следователи, стоили 600 тыс. руб.

Против содержания под арестом Калви с партнерами выступали крупнейшие российские деловые организации, дело рассматривал третейский суд Российского союза промышленников и предпринимателей. «Когда идет атака на репутацию одного из самых успешных инвестфондов, то наносится мощнейший урон всему инвестиционному сообществу России», — говорил в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Однако на ход расследование поручительства не повлияли. В ходе рассмотрения дела обвинения переквалифицировали на растрату. Осенью 2020 года Первое коллекторское бюро перечислило банку 2,5 млрд руб. в качестве погашения ущерба. Получив деньги, «Восточный» отказался от гражданского иска о возмещении ущерба.

Вместе с возмещением ущерба «Восточному» завершился и корпоративный спор за контроль над банком. За время, прошедшее с начала уголовного дела против Калви с партнерами, Baring Vostok перестал был контролирующим акционером банка, а контроль над ним получила «Финвижн» Артема Аветисяна с партнерами, выкупив у фонда по решению суда в Благовещенске опцион на 10% банка. Осенью этого года Baring Vostok и «Финвижн» договорились отказаться от всех претензий и всех исков друг к другу во всех юрисдикциях. Стороны также заявили, что корпоративный спор и уголовное дело против Калви не связаны между собой, хотя в течение всего конфликта Калви и другие фигуранты дела говорили об обратном.

Удовлетворение имущественных требований банка не является основанием для прекращения дела, говорил РБК партнер юридической компании FMG Group Николай Коленчук. «Суд будет исходить из того, что преступление было совершено, а погашение обязательств — это заглаживание причиненного ущерба», — указывала партнер адвокатского бюро ЗКС Дарья Шульгина. Дело против Калви и его партнеров — «это публичное обвинение, предъявленное государством», поэтому стороны в такой ситуации не могут заявить, что заключают соглашение для прекращения уголовного дела, объяснял партнер «А2 Адвокаты» Михаил Александров.

Что еще решил Верховный суд

28 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов дела, но так как они проживают в Москве и там же велось следствие, а банк зарегистрирован в Благовещенске, Верховный суд должен был решить вопрос о подсудности спора. В итоге дело будут рассматривать в Мещанском районном суде в Москве. Суд также рассмотрел ходатайства Генпрокуратуры о продлении ареста имущества близких и фигурантов дела и о продлении домашнего ареста обвиняемых.

Как передает ТАСС, суд снял арест с московских квартир, принадлежащих жене топ-менеджера Baring Филиппа Дельпаля и матери Ивана Зюзина и с двух мотоциклов, проданных экс-директором Первого коллекторского бюро Максимом Владимировым незадолго до возбуждения дела. «Нет каких-либо сведений о том, что указанное имущество было получено с использованием незаконно полученных денежных средств», — передал слова судьи ТАСС.

«Мы рады, что Верховный суд принял долгожданное и единственно верное решение — освободить наших невиновных коллег из-под ареста», — сказал РБК представитель фонда Baring Vostok. Уголовное преследование длится год и девять месяцев и «должно быть прекращено, потому что в деле нет ни состава преступления, ни потерпевших», сказал он, напомнив, что «банк «Восточный», получив возмещение средств, отозвал гражданский иск». «Кроме того, в материалах дела не содержится каких-либо доказательств вины фигурантов дела. Мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия», — заключил представитель фонда.

«Конечно, это хорошая новость для всех нас и прежде всего, конечно, для Майкла с его командой. Но осадочек все равно останется: два года в изоляции по хозяйственному спору, вовлечение в него уголовного давления никому из нас, как предпринимателям, не нравится», — сказал РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов. В этом конфликте не было оснований для возбуждения уголовного дела по чисто корпоративному коммерческому спору, тем не менее бывают разные решения судов, добавил он: «Надеюсь и верю, что окончательное решение не будет связано с лишением свободы». Надежду на «справедливое решение по существу этого дела» также выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.