Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 77,97 77,07 EUR Нал. 91,92 90,99 USD Бирж. 77,39 +0,02 EUR Бирж. 91,35 +0,09 USD ЦБ. 77,11 +0,91 EUR ЦБ. 90,81 +0,76 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 16264,51 -18,49 IMOEX 3003,77 -0,73% RTSI 1222,86 -1,26% Brent 43,00 -3,13% DJIA 29080,17 -1,08% Nasdaq 11709,59 -0,65%
Дело «Восточного» лишилось арестантов
Лента новостей
Адвокат сообщил об утверждении обвинения против генерала Мельникова 10:11, Общество Как заработать на индустриальной недвижимости без большого капитала 10:07, Партнерский материал Почему HR-менеджерам не стоит опираться на психометрические тесты 10:00, PRO Клиенты PayPal из США получили доступ к криптовалюте 10:00, Крипто Кремль назвал обстоятельства, позволившие принять извинения Баку за Ми-24 10:00, Политика Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске. Видео 09:39, Общество Примерка, подгонка, доставка и еще восемь причин покупать онлайн 09:38, РБК и ЦУМ Большинство российских горожан оказались довольны улицами и дворами 09:37, Недвижимость СМИ отдали победу Байдену в еще одном «колеблющемся» штате 09:35, Политика СМИ узнали об обращении Цукерберга к сотрудникам из-за результата Байдена 09:33, Политика Самолет Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы ВПП в Новосибирске 09:22, Общество Как культурная Москва будет жить при второй волне карантинных запретов 09:19, Общество СК объяснил причину задержания мэра Томска и акционера «Томского пива» 09:16, Общество Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами 09:09, РБК и Финансовая платформа Главу избиркома Петербурга уволили после награждения орденом 09:03, Политика Эти пять маркеров выдают неэффективность маркетинга 09:01, PRO Рестораторы — о запрете работать в новогоднюю ночь и онлайн-корпоративах 09:01, Стиль Неймар покинул расположение сборной Бразилии из-за травмы 09:00, Спорт WP узнала об идее Байдена отправить Хиллари Клинтон постпредом в ООН 08:59, Политика Баку критикует посла, «Иркут» покинет гендиректор. Главные новости РБК 08:46, Общество ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка 08:44, Бизнес Креативный директор Frame Moscow — о незаменимых вещах в гардеробе 08:40, РБК и Frame Moscow Волков проведет бой против Оверима на турнире UFC 08:38, Спорт Аналитики оценили рост выручки тестирующих на COVID лабораторий 08:31, Общество Власти сочли прошедшие выборы в США самыми безопасными в истории 08:29, Политика Ереван отказался признать соглашение по Карабаху полным решением вопроса 08:21, Политика РФПИ договорился о производстве 150 млн доз «Спутник V» в Южной Корее 08:15, Общество Какие компании выбрать в свой инвестиционный портфель 08:09, РБК и Финансовая платформа
Газета
Дело «Восточного» лишилось арестантов
Газета № 091 (3258) (1311)
0

Дело «Восточного» лишилось арестантов

Верховный суд изменил меру пресечения Майклу Калви и его партнерам
Основатель Baring Vostok Майкл Калви и другие фигуранты дела, заведенного больше 1,5 лет назад на фоне конфликта вокруг "Восточного", освобождены из-под домашнего ареста. Этому предшестовало мировое с банком о возмещении ущерба
Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Верховный суд освободил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщил ТАСС и подтвердил РБК адвокат Майкла Калви Тимофей Гриднев.

Домашний арест заменен на запрет выходить с 22:00 до 6:00 за пределы адреса проживания, посещать помещения банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию. Калви также нельзя пользоваться интернетом. Соответствующие ограничения накладываются до 12 января 2021 года. Домашний арест заменен на запрет определенных действий для всех фигурантов дела — топ-менеджеров фонда Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, экс-директора ПКБ Максима Владимирова, экс-главы «Восточного» Алексея Кордичева, бывшего сотрудника банка Александра Цакунова.

«Я позитивно оцениваю решение об изменении меры пресечения фигурантам нашего дела. Мы ждем начала суда, чтобы доказать свою невиновность. А мои планы на ближайшее время — выйти на работу», — передало агентство слова Калви после заседания.

«Прихожу к выводу, что изменились обстоятельства, при которых фигурантам дела избиралась мера пресечения в виде содержания под домашним арестом», — зачитал постановление судья. Верховный суд учел, что расследование дела завершено и обвиняемые провели под арестом длительное время. Суд также учел положительные характеристики обвиняемых, наличие у них несовершеннолетних детей и болезнь Майкла Калви. В июне стало известно, что Калви страдает онкологическим заболеванием и перенес операцию, в дальнейшем он заявлял, что нуждается в прогулках для реабилитации.

Общество
Калви сообщил об операции на бедре из-за обнаруженной у него опухоли Кирилл Зыков / АГН &laquo;Москва&raquo;

Суд указал и на то, что ПКБ выплатило банку «Восточный» 2,5 млрд руб., а банк отказался от гражданского иска о возмещении ущерба в рамках уголовного дела.

Что предшествовало освобождению из-под ареста

Калви задержали в феврале 2019 года по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. Уголовное дело против него возбудили по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова (деловой партнер основного владельца банка Артема Аветисяна). По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги последнего, как считали следователи, стоили 600 тыс. руб.

Против содержания под арестом Калви с партнерами выступали крупнейшие российские деловые организации, дело рассматривал третейский суд Российского союза промышленников и предпринимателей. «Когда идет атака на репутацию одного из самых успешных инвестфондов, то наносится мощнейший урон всему инвестиционному сообществу России», — говорил в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Однако на ход расследование поручительства не повлияли. В ходе рассмотрения дела обвинения переквалифицировали на растрату. Осенью 2020 года Первое коллекторское бюро перечислило банку 2,5 млрд руб. в качестве погашения ущерба. Получив деньги, «Восточный» отказался от гражданского иска о возмещении ущерба.

Вместе с возмещением ущерба «Восточному» завершился и корпоративный спор за контроль над банком. За время, прошедшее с начала уголовного дела против Калви с партнерами, Baring Vostok перестал был контролирующим акционером банка, а контроль над ним получила «Финвижн» Артема Аветисяна с партнерами, выкупив у фонда по решению суда в Благовещенске опцион на 10% банка. Осенью этого года Baring Vostok и «Финвижн» договорились отказаться от всех претензий и всех исков друг к другу во всех юрисдикциях. Стороны также заявили, что корпоративный спор и уголовное дело против Калви не связаны между собой, хотя в течение всего конфликта Калви и другие фигуранты дела говорили об обратном.

Удовлетворение имущественных требований банка не является основанием для прекращения дела, говорил РБК партнер юридической компании FMG Group Николай Коленчук. «Суд будет исходить из того, что преступление было совершено, а погашение обязательств — это заглаживание причиненного ущерба», — указывала партнер адвокатского бюро ЗКС Дарья Шульгина. Дело против Калви и его партнеров — «это публичное обвинение, предъявленное государством», поэтому стороны в такой ситуации не могут заявить, что заключают соглашение для прекращения уголовного дела, объяснял партнер «А2 Адвокаты» Михаил Александров.

Что еще решил Верховный суд

28 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов дела, но так как они проживают в Москве и там же велось следствие, а банк зарегистрирован в Благовещенске, Верховный суд должен был решить вопрос о подсудности спора. В итоге дело будут рассматривать в Мещанском районном суде в Москве. Суд также рассмотрел ходатайства Генпрокуратуры о продлении ареста имущества близких и фигурантов дела и о продлении домашнего ареста обвиняемых.

Как передает ТАСС, суд снял арест с московских квартир, принадлежащих жене топ-менеджера Baring Филиппа Дельпаля и матери Ивана Зюзина и с двух мотоциклов, проданных экс-директором Первого коллекторского бюро Максимом Владимировым незадолго до возбуждения дела. «Нет каких-либо сведений о том, что указанное имущество было получено с использованием незаконно полученных денежных средств», — передал слова судьи ТАСС.

Финансы
Baring Vostok и Артем Аветисян завершили трехлетний спор за «Восточный» Артем Аветисян

«Мы рады, что Верховный суд принял долгожданное и единственно верное решение — освободить наших невиновных коллег из-под ареста», — сказал РБК представитель фонда Baring Vostok. Уголовное преследование длится год и девять месяцев и «должно быть прекращено, потому что в деле нет ни состава преступления, ни потерпевших», сказал он, напомнив, что «банк «Восточный», получив возмещение средств, отозвал гражданский иск». «Кроме того, в материалах дела не содержится каких-либо доказательств вины фигурантов дела. Мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия», — заключил представитель фонда.

«Конечно, это хорошая новость для всех нас и прежде всего, конечно, для Майкла с его командой. Но осадочек все равно останется: два года в изоляции по хозяйственному спору, вовлечение в него уголовного давления никому из нас, как предпринимателям, не нравится», — сказал РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов. В этом конфликте не было оснований для возбуждения уголовного дела по чисто корпоративному коммерческому спору, тем не менее бывают разные решения судов, добавил он: «Надеюсь и верю, что окончательное решение не будет связано с лишением свободы». Надежду на «справедливое решение по существу этого дела» также выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Авторы: Павел Казарновский, Наталия Анисимова.
Теги: Майкл Калви , Baring Vostok , домашний арест
Материалы по теме
Baring Vostok оценил освобождение Калви из-под домашнего ареста Бизнес
Суд прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к Evison и Калви Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter