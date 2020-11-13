Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 77,97 77,07 EUR Нал. 91,92 90,99 USD Бирж. 77,39 +0,02 EUR Бирж. 91,35 +0,09 USD ЦБ. 77,11 +0,91 EUR ЦБ. 90,81 +0,76 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 16264,51 -18,49 IMOEX 3003,77 -0,73% RTSI 1222,86 -1,26% Brent 43,00 -3,13% DJIA 29080,17 -1,08% Nasdaq 11709,59 -0,65%
Россияне заигрались в пандемию
Лента новостей
Адвокат сообщил об утверждении обвинения против генерала Мельникова 10:11, Общество Как заработать на индустриальной недвижимости без большого капитала 10:07, Партнерский материал Почему HR-менеджерам не стоит опираться на психометрические тесты 10:00, PRO Клиенты PayPal из США получили доступ к криптовалюте 10:00, Крипто Кремль назвал обстоятельства, позволившие принять извинения Баку за Ми-24 10:00, Политика Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске. Видео 09:39, Общество Примерка, подгонка, доставка и еще восемь причин покупать онлайн 09:38, РБК и ЦУМ Большинство российских горожан оказались довольны улицами и дворами 09:37, Недвижимость СМИ отдали победу Байдену в еще одном «колеблющемся» штате 09:35, Политика СМИ узнали об обращении Цукерберга к сотрудникам из-за результата Байдена 09:33, Политика Самолет Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы ВПП в Новосибирске 09:22, Общество Как культурная Москва будет жить при второй волне карантинных запретов 09:19, Общество СК объяснил причину задержания мэра Томска и акционера «Томского пива» 09:16, Общество Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами 09:09, РБК и Финансовая платформа Главу избиркома Петербурга уволили после награждения орденом 09:03, Политика Эти пять маркеров выдают неэффективность маркетинга 09:01, PRO Рестораторы — о запрете работать в новогоднюю ночь и онлайн-корпоративах 09:01, Стиль Неймар покинул расположение сборной Бразилии из-за травмы 09:00, Спорт WP узнала об идее Байдена отправить Хиллари Клинтон постпредом в ООН 08:59, Политика Баку критикует посла, «Иркут» покинет гендиректор. Главные новости РБК 08:46, Общество ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка 08:44, Бизнес Креативный директор Frame Moscow — о незаменимых вещах в гардеробе 08:40, РБК и Frame Moscow Волков проведет бой против Оверима на турнире UFC 08:38, Спорт Аналитики оценили рост выручки тестирующих на COVID лабораторий 08:31, Общество Власти сочли прошедшие выборы в США самыми безопасными в истории 08:29, Политика Ереван отказался признать соглашение по Карабаху полным решением вопроса 08:21, Политика РФПИ договорился о производстве 150 млн доз «Спутник V» в Южной Корее 08:15, Общество Какие компании выбрать в свой инвестиционный портфель 08:09, РБК и Финансовая платформа
Газета
Россияне заигрались в пандемию
Газета № 091 (3258) (1311)
0

Россияне заигрались в пандемию

Аналитики AppsFlyer зафиксировали заметный рост рынка развлекательных мобильных приложений
За время пандемии число скачиваний мобильных игр выросло на 45%, подсчитала AppsFlyer. Больше всего «выросли» гиперказуальные игры — приложения с простейшим управлением и без сюжета, не отнимающие много времени у пользователя
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

За девять месяцев 2020 года число загрузок мобильных игр выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ноябрьском исследовании аналитической компании AppsFlyer. Она не приводит абсолютные показатели, но отмечает, что темп был выше, чем в прошлом году, когда рост составил 32% по сравнению с 2018 годом.

При этом органический рост скачиваний мобильных игр составил 33% по сравнению с 21% в 2019 году, а неорганический (когда разработчик применял маркетинг) — 69 вместо 66% год назад.

С февраля по август глобальные доходы от покупок в мобильных играх выросли на 67%, подсчитали в AppsFlyer. Этот показатель начал расти в марте и достиг своего пика в мае — рост на 25% по сравнению с февралем 2020 года.

В рамках исследования AppsFlyer проанализировал данные о 9,2 млрд установках 13 тыс. приложений из числа тех, которые ежемесячно скачивали более 3 тыс. раз.

Технологии и медиа
Россияне стали меньше тратить на игры после отмены карантина Фото: David McNew / Getty Images

Какие именно игры вызвали наибольший интерес у россиян — в материале РБК.

Как рос интерес к играм

Социальное дистанцирование во время пандемии привело к тому, что люди, которые хотели развлечений и отвлечься, начали играть в мобильные игры, причем многие из них — впервые. «Важно, что разработчики игровых приложений вовремя осознали возможность нарастить свою пользовательскую базу и в полной мере воспользовались этим трендом. Бренды, которые предприняли быстрые и решительные шаги для удовлетворения повышенного спроса на мобильные игры, лидировали по уровню вовлеченности пользователей во время их пиковой активности на карантине», — указал представитель AppsFlyer Адам Смарт.

Согласно данным AppsFlyer, в Европе выручка от внутренних покупок в мобильных играх на платформе iOS во время локдаунов выросла на 18%, а на Android — на 6% (абсолютные показатели компания не приводит). Однако позднее эти показатели снизились на 32 и 14% соответственно, в основном «за счет российского сегмента рынка», говорится в исследовании. В России уровень распространения внутриигровых покупок регулярно падал — если в январе он достигал 15,4% на iOS и 15,8% на Android, то в июле — уже 9,2 и 11,6% соответственно. В августе эти показатели выросли в пределах 1 процентного пункта.

Почему российские пользователи платят меньше

Согласно ранее проведенному исследованию аналитического агентства Superdata и компании Wargaming, в первом полугодии 2020 года объем игрового рынка в России составил $1,15 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост был зафиксирован в сегменте мобильных игр, выручка которого составила $498 млн (рост — 37%), а аудитория мобильных игр достигла 66 млн человек.

Технологии и медиа
Mail.ru Group компенсировала падение рекламных доходов за счет игр Фото: Jens Schlueter / Getty Images

По оценке аналитического агентства NewZoo, в 2020 году объем глобальной игровой индустрии достигнет $159,3 млрд, что на 9,3% выше, чем в прошлом году. На сегмент мобильных игр придется $77,2 млрд (рост — 13,3%). В аналитическом агентстве App Annie подчеркивают, что в третьем квартале 2020 года на покупки в магазинах приложений было потрачено более $20 млрд, что стало самым большим квартальным показателем за всю историю индустрии. По оценке компании, к 2021 году объем глобального рынка мобильных игр превысит $120 млрд.

Эксперт практики медиа и развлечений PwC в России Владислав Бережной заявил, что российский рынок мобильных игр демонстрирует показатели, схожие с другими странами, например российский рынок казуальных игр в России вырастет на 10%, в США — на 8,2%, в Китае — на 10,2%, во Франции — на 10,3%.

Однако гендиректор My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) Василий Магурян заявил РБК, что рост показателей мобильных игр связан с активными вложениями: «Многие компании получили возможность дополнительно инвестировать на свободном после оттока бюджетов рынке и не упустили момента воспользоваться этим шансом». При этом он отметил, что интенсивность монетизации игр в России остается ниже среднемирового показателя примерно в 4 раза.

Технологии и медиа
Mail.ru Group вернула прогноз на 2020 год на доковидный уровень Фото: Владислав Шатило / РБК

Сооснователь российской студии по производству игр Gaijin Entertainment Антон Юдинцев отметил, что объем рынка мобильных игр в России был традиционно меньше, чем в других странах, и сейчас заметно давно ожидавшееся выравнивание этой ситуации. «Российские пользователи традиционно платят меньше европейцев и американцев, но бесплатные игры — один из самых дешевых видов развлечения, так что вполне можно играть и не платить или платить мало», — добавил он.

По словам совладельца игрового издательства и студии JustForward Константина Сахнова, в десятке наиболее зарабатывающих жанров на российском рынке мобильных игр стабильно держатся так называемые казуальные и мидкорные продукты. Казуальные игры рассчитаны на широкую аудиторию, они отличаются простыми правилами, легким управлением и незамысловатым сюжетом (например, игры, где необходимо собрать три элемента в ряд), в то время как мидкорные требуют больше времени на понимание механики приложения, хотя они также рассчитаны на легкую и непродолжительную игру.

«Однако по количеству установок их уверенно обгоняют гиперказуальные игры, благодаря которым мы видим такой взрывной рост игровой активности. Это наиболее простые игрушки, одинаково хорошо подходящие игрокам любого возраста, пола и социального статуса», — говорит эксперт, подчеркнув, что такие игры не требуют финансовых затрат (они зарабатывают на рекламе) и не отнимают много времени, так как не требуют погружения и изучения игрового процесса.

Автор: Владислав Скобелев.
Теги: мобильные игры , iOS , Android
Материалы по теме
Россияне стали меньше тратить на игры после отмены карантина Технологии и медиа
Создатели видеоигры Cyberpunk 2077 раскрыли три сценария игры Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter