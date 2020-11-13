Россияне заигрались в пандемию

Аналитики AppsFlyer зафиксировали заметный рост рынка развлекательных мобильных приложений

За время пандемии число скачиваний мобильных игр выросло на 45%, подсчитала AppsFlyer. Больше всего «выросли» гиперказуальные игры — приложения с простейшим управлением и без сюжета, не отнимающие много времени у пользователя

Фото: Jens Schlueter / Getty Images

За девять месяцев 2020 года число загрузок мобильных игр выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ноябрьском исследовании аналитической компании AppsFlyer. Она не приводит абсолютные показатели, но отмечает, что темп был выше, чем в прошлом году, когда рост составил 32% по сравнению с 2018 годом.

При этом органический рост скачиваний мобильных игр составил 33% по сравнению с 21% в 2019 году, а неорганический (когда разработчик применял маркетинг) — 69 вместо 66% год назад.

С февраля по август глобальные доходы от покупок в мобильных играх выросли на 67%, подсчитали в AppsFlyer. Этот показатель начал расти в марте и достиг своего пика в мае — рост на 25% по сравнению с февралем 2020 года.

В рамках исследования AppsFlyer проанализировал данные о 9,2 млрд установках 13 тыс. приложений из числа тех, которые ежемесячно скачивали более 3 тыс. раз.

Какие именно игры вызвали наибольший интерес у россиян — в материале РБК.

Как рос интерес к играм

Социальное дистанцирование во время пандемии привело к тому, что люди, которые хотели развлечений и отвлечься, начали играть в мобильные игры, причем многие из них — впервые. «Важно, что разработчики игровых приложений вовремя осознали возможность нарастить свою пользовательскую базу и в полной мере воспользовались этим трендом. Бренды, которые предприняли быстрые и решительные шаги для удовлетворения повышенного спроса на мобильные игры, лидировали по уровню вовлеченности пользователей во время их пиковой активности на карантине», — указал представитель AppsFlyer Адам Смарт.

Согласно данным AppsFlyer, в Европе выручка от внутренних покупок в мобильных играх на платформе iOS во время локдаунов выросла на 18%, а на Android — на 6% (абсолютные показатели компания не приводит). Однако позднее эти показатели снизились на 32 и 14% соответственно, в основном «за счет российского сегмента рынка», говорится в исследовании. В России уровень распространения внутриигровых покупок регулярно падал — если в январе он достигал 15,4% на iOS и 15,8% на Android, то в июле — уже 9,2 и 11,6% соответственно. В августе эти показатели выросли в пределах 1 процентного пункта.

Почему российские пользователи платят меньше

Согласно ранее проведенному исследованию аналитического агентства Superdata и компании Wargaming, в первом полугодии 2020 года объем игрового рынка в России составил $1,15 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост был зафиксирован в сегменте мобильных игр, выручка которого составила $498 млн (рост — 37%), а аудитория мобильных игр достигла 66 млн человек.

По оценке аналитического агентства NewZoo, в 2020 году объем глобальной игровой индустрии достигнет $159,3 млрд, что на 9,3% выше, чем в прошлом году. На сегмент мобильных игр придется $77,2 млрд (рост — 13,3%). В аналитическом агентстве App Annie подчеркивают, что в третьем квартале 2020 года на покупки в магазинах приложений было потрачено более $20 млрд, что стало самым большим квартальным показателем за всю историю индустрии. По оценке компании, к 2021 году объем глобального рынка мобильных игр превысит $120 млрд.

Эксперт практики медиа и развлечений PwC в России Владислав Бережной заявил, что российский рынок мобильных игр демонстрирует показатели, схожие с другими странами, например российский рынок казуальных игр в России вырастет на 10%, в США — на 8,2%, в Китае — на 10,2%, во Франции — на 10,3%.

Однако гендиректор My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) Василий Магурян заявил РБК, что рост показателей мобильных игр связан с активными вложениями: «Многие компании получили возможность дополнительно инвестировать на свободном после оттока бюджетов рынке и не упустили момента воспользоваться этим шансом». При этом он отметил, что интенсивность монетизации игр в России остается ниже среднемирового показателя примерно в 4 раза.

Сооснователь российской студии по производству игр Gaijin Entertainment Антон Юдинцев отметил, что объем рынка мобильных игр в России был традиционно меньше, чем в других странах, и сейчас заметно давно ожидавшееся выравнивание этой ситуации. «Российские пользователи традиционно платят меньше европейцев и американцев, но бесплатные игры — один из самых дешевых видов развлечения, так что вполне можно играть и не платить или платить мало», — добавил он.

По словам совладельца игрового издательства и студии JustForward Константина Сахнова, в десятке наиболее зарабатывающих жанров на российском рынке мобильных игр стабильно держатся так называемые казуальные и мидкорные продукты. Казуальные игры рассчитаны на широкую аудиторию, они отличаются простыми правилами, легким управлением и незамысловатым сюжетом (например, игры, где необходимо собрать три элемента в ряд), в то время как мидкорные требуют больше времени на понимание механики приложения, хотя они также рассчитаны на легкую и непродолжительную игру.

«Однако по количеству установок их уверенно обгоняют гиперказуальные игры, благодаря которым мы видим такой взрывной рост игровой активности. Это наиболее простые игрушки, одинаково хорошо подходящие игрокам любого возраста, пола и социального статуса», — говорит эксперт, подчеркнув, что такие игры не требуют финансовых затрат (они зарабатывают на рекламе) и не отнимают много времени, так как не требуют погружения и изучения игрового процесса.