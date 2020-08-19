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Россияне стали меньше тратить на игры после отмены карантина

При этом интерес к покупке еды и товаров в интернете не снизился, констатирует «Яндекс.Касса». Не отказываются пока пользователи и от онлайн-образования
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

В июле недельный оборот платежей на игровых онлайн-площадках в среднем был на 32% меньше, чем в пиковую неделю локдауна — с 13 по 19 апреля, следует из данных платежного провайдера «Яндекс.Касса» (результаты исследования есть в распоряжении РБК). Уменьшилось и фактическое количество транзакций от геймеров — на 51%, но средний чек вырос на 38%, до 580 руб. По сравнению с февралем и мартом средний чек в июле был на 28% выше.

Рост интереса к играм уже отразился на финансовых показателях крупнейших операторов этого рынка. Так, во втором квартале выручка игрового сегмента Mail.ru Group выросла на рекордные 46%, составив 11,02 млрд руб., из которых 74% компания получила за рубежом. По данным компании, ключевыми драйверами роста стали запуски новых продуктов на консолях и усиление в мобильном сегменте. Благодаря игровому направлению Mail.ru Group компенсировала снижение показателей по другим сегментам, общий оборот группы показал прирост в 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,37 млрд руб.

Как считали

В «Яндекс.Касса» сравнили платежи пользователей через платежную систему за 2–29 марта, 30 марта — 3 мая, 29 июня — 2 августа 2020 года. За первую неделю самоизоляции взят период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Среди прочих выводов аналитиков, основных на транзакциях:

  • С введением режима самоизоляции количество людей, которые стали покупать через интернет еду и товары, заметно выросло. Если раньше многие пользователи предпочитали сначала изучать товар в офлайне и только потом заказывали его на сайте, то теперь для еще большего числа людей покупка происходит полностью в онлайне — от выбора и принятия решения до оформления заказа и оплаты, отмечают аналитики «Яндекс.Касса».
  • В апреле этого года недельный оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях кафе и ресторанов был на 70% больше, чем в марте — до массового локдауна. Со снятием режима самоизоляции этот показатель не изменился: в июле оборот онлайн-платежей на таких площадках был по-прежнему на 70% больше, чем в марте. Во время локдауна вырос и средний чек за заказы еды с доставкой на дом: если в январе—марте этот показатель составлял 600 руб., то в апреле он был в 2 раза больше — 1200 руб. После отмены самоизоляции средний чек не изменился и в июле также составил 1200 руб.
  • В период локдауна пользователи стали активнее заказывать и товары в интернет-магазинах. В июле и в первую неделю августа оборот онлайн-платежей за такие покупки в среднем был больше на 41%, чем в марте, количество платежей — на 30% больше. А вот средний чек за заказы в интернет-магазинах почти не менялся до и после самоизоляции и составил 2500 руб.
  • Вырос интерес пользователей и к онлайн-образованию. Недельный оборот платежей на сайтах с тренингами, мастер-классами и обучающими курсами в июле был на 14% больше, чем в марте. Средний чек на таких сайтах увеличился на аналогичные 14%, до 3550 руб.
Автор: Анастасия Скрынникова
При участии: Евгения Чернышова
Теги: самоизоляция, Яндекс.Касса, видеоигры
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