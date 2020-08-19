Россияне стали меньше тратить на игры после отмены карантина

При этом интерес к покупке еды и товаров в интернете не снизился, констатирует «Яндекс.Касса». Не отказываются пока пользователи и от онлайн-образования

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В июле недельный оборот платежей на игровых онлайн-площадках в среднем был на 32% меньше, чем в пиковую неделю локдауна — с 13 по 19 апреля, следует из данных платежного провайдера «Яндекс.Касса» (результаты исследования есть в распоряжении РБК). Уменьшилось и фактическое количество транзакций от геймеров — на 51%, но средний чек вырос на 38%, до 580 руб. По сравнению с февралем и мартом средний чек в июле был на 28% выше.

Рост интереса к играм уже отразился на финансовых показателях крупнейших операторов этого рынка. Так, во втором квартале выручка игрового сегмента Mail.ru Group выросла на рекордные 46%, составив 11,02 млрд руб., из которых 74% компания получила за рубежом. По данным компании, ключевыми драйверами роста стали запуски новых продуктов на консолях и усиление в мобильном сегменте. Благодаря игровому направлению Mail.ru Group компенсировала снижение показателей по другим сегментам, общий оборот группы показал прирост в 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,37 млрд руб.

Как считали В «Яндекс.Касса» сравнили платежи пользователей через платежную систему за 2–29 марта, 30 марта — 3 мая, 29 июня — 2 августа 2020 года. За первую неделю самоизоляции взят период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Среди прочих выводов аналитиков, основных на транзакциях: