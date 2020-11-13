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Цифровые активы высаживаются на уголовное поле
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Газета
Цифровые активы высаживаются на уголовное поле
Газета № 091 (3258) (1311) Финансы,
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Цифровые активы высаживаются на уголовное поле

Минфин предложил приравнять к преступлению недекларирование криптовалюты
Минфин разработал поправки о цифровых финансовых активах, предусматривающие тюремные сроки за незадекларированную криптовалюту. Эксперты считают это чрезмерным, отмечая, что для других видов имущества таких наказаний нет
Фото: Paul Chiasson / The Canadian Press / PA Images / ТАСС
Фото: Paul Chiasson / The Canadian Press / PA Images / ТАСС

Владельцев цифровых валют могут лишить свободы сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше (в эквиваленте). Это следует из поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, подготовленных Минфином.

О том, что Минфин готовит поправки об уголовной ответственности за незадекларированную криптовалюту, со ссылкой на одну из версий законопроекта в сентябре сообщал «РБК Крипто». Но в том документе фигурировали меньшие суммы — особо крупным размером неподотчетных денег предлагалось считать эквивалент 5 млн руб.

Министерство также разработало поправки в Налоговый кодекс, антиотмывочное законодательство и Кодекс об административных правонарушениях в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов (ЦФА). «Соблюдение данных рекомендаций позволит снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем», — подчеркнула пресс-служба ведомства. Все документы представлены на общественное обсуждение.

После выхода статьи министерство уточнило, что законодательное регулирование в первую очередь необходимо для предотвращения незаконного использования цифровых валют. «Использование цифровых валют с каждым годом возрастает. Зачастую это происходит не только в инвестиционных целях, но и для легализации преступных доходов», — сообщили в пресс-службе, добавив, что отследить владельцев цифровых валют, объемы их кошельков и назначение платежей, как в случае с банковскими переводами, невозможно. При этом, по мнению ФАТФ (международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), использование криптовалюты может привести к анонимному финансированию терроризма.

Летом 2020 года в России был принят закон «О цифровых финансовых активах». Он, как и новые поправки, должен вступить в силу с 1 января 2021 года. К ЦФА относятся цифровые аналоги долговых расписок, акций, облигаций и прав участия в капитале, которые выпущены на блокчейне (технология распределенного реестра). Цифровой валютой, к которой относятся и действующие криптовалюты, запрещено расплачиваться за товары и услуги в России, но ее можно покупать, выпускать, продавать и совершать другие сделки.

Какие обязанности будут у владельцев криптоактивов

  • Минфин предлагает обязать владельцев криптоактивов (физические лица и организации) отчитываться в налоговые органы о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб., следует из новой версии законопроекта (в предыдущей версии — от 100 тыс. руб.). Расчет суммы должен производиться исходя из рыночной цены на цифровую валюту на дату совершения каждой операции. Порядок определения рыночной цены должна установить ФНС. Впервые сообщить о владении криптоактивами надо не позднее 30 апреля 2022 года.
  • Криптообменники и майнеры цифровых валют должны будут направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.
  • За непредоставление информации в налоговый орган в срок предусмотрен штраф в размере 50 тыс. руб.
  • За предоставление неправомерных сведений — штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты).
  • Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате невключения ‎в налоговую базу доходов от операций с цифровой валютой влечет взыскание штрафа в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.
  • Цифровая валюта признается имуществом для соблюдения общих принципов правового регулирования законодательства.

Что будет считаться уголовным преступлением

Если владельцы криптоактивов в течение трех лет более двух раз не предоставляли данные в налоговый орган или включали в отчет заведомо ложные сведения, то это влечет уголовную ответственность.

При совершении таких деяний в крупном размере (операции с цифровой валютой на сумму, эквивалентную 15 млн руб., в течение трех лет) предусматриваются:

  • штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
  • принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ‎на срок до трех лет или без такового;
  • арест на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если речь идет о незадекларированных криптоактивах в особо крупном размере (операции с цифровой валютой на сумму, эквивалентную 45 млн руб. и более, в течение трех лет) либо данные были скрыты умышленно группой лиц или через создание подставной компании, то наказание ужесточится:

  • это штраф в размере от 500 тыс. до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период ‎от 18 месяцев до трех лет;
  • принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
  • лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Административные штрафы также предусмотрены за организацию незаконного оборота ЦФА и нарушение правил совершения сделок с криптоактивами:

  • для граждан — от 50 тыс. до 500 тыс. руб.;
  • для должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года;
  • для юридических лиц — от 200 тыс. до 2 млн руб.

Если цифровая валюта использовалась в качестве средства платежа за товары, работы или услуги, то на граждан налагается штраф от 20 тыс. до 200 тыс. руб., на должностных лиц — от 50 тыс. до 400 тыс. руб., на юрлиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. Во всех этих случаях цифровая валюта изымается.

Оправданна ли строгость наказания

В целом требование об отчетности об операциях с цифровой валютой и ее остатках представляется вполне логичным и приемлемым для фискальных целей, однако установление уголовной ответственности представляется чрезмерным и непропорциональным самому нарушению, говорит глава Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин. По его мнению, в данном случае можно ограничиться мерами административной ответственности.

Физические лица также должны отчитываться перед налоговой службой о счетах в иностранных банках, уведомлять компетентные органы о наличии иностранного гражданства либо вида на жительство — за неисполнение этих требований предусмотрены штрафы или исполнительные работы, приводит пример руководитель направления «разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «Поэтому уголовная ответственность за неисполнение обязанности по предоставлению отчетности об использовании криптокошелька в виде реального лишения свободы является достаточно жесткой мерой по сравнению с санкциями, применяемыми в перечисленных случаях».

Уголовное наказание за эти действия в принципе является чрезмерным в том числе ввиду того, что деяние не представляет собой общественной опасности, поддерживает данную точку зрения управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Он напоминает, что на сегодняшний день российский УК не предусматривает уголовной ответственности за сам факт неуведомления налогоплательщиком налоговых органов о каких-либо сделках с имуществом или о проведенных операциях с валютой. Уголовное дело может быть возбуждено в случае неисполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Появление подобных законодательных инициатив, по мнению Добрынина, связано с ростом числа преступлений с криптовалютой и желанием государства контролировать эту цифровую отрасль.

В западных странах нет подобных уголовных наказаний с лишением свободы за одно лишь несообщение государству о том, что являешься обладателем криптовалюты, говорит партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский. «Уголовная ответственность вводится для крупных и особо крупных размеров. Но рынок криптовалют сильно волатилен и продолжает рост и укрепление», — указывает на еще одну опасность предлагаемых мер Успенский.

Юрист также обращает внимание на то, что поправки не предусматривают уголовную ответственность для серых криптообменников, через которые сейчас проводятся основные объемы теневого рынка, в том числе значительный поток денежных средств, направляемых на покупку запрещенных веществ в даркнете: «Уголовную ответственность к ним решено не применять, а основные риски уголовного преследования — переложить на рядовых владельцев криптоактивов. За незаконный обмен биткоинов не предусмотрена даже административная ответственность в отличие от штрафов за незаконный оборот ЦФА, которых еще нет в природе», — возмущается Успенский.

Автор: Евгения Чернышова.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: Минфин , криптовалюта
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