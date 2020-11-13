Над Равилем Хакимовым навис MC-21

Гендиректор корпорации «Иркут» может быть заменен

В корпорации «Иркут» — создателе МС-21 и Sukhoi Superjet 100 — может смениться гендиректор, утверждают источники РБК. Сейчас ее возглавляет выходец из Минпромторга Равиль Хакимов

Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации «Иркут» (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Почему обсуждается замена руководства «Иркута»

В «Ростехе» обсуждается вопрос о замене гендиректора научно-производственной корпорации «Иркут», рассказал РБК источник в Минпромторге. Информацию также подтвердили собеседники РБК в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит «Иркут») и «Ростехе», который контролирует ОАК.

«Иркут» производит такие самолеты, как Су-30, SSJ100, Як-130 и является создателем МС-21. С апреля 2019 года корпорацию возглавляет Равиль Хакимов. Согласно отчету по МСФО за 2019 год, компания убыточна. Чистый убыток по итогам года превысил 69 млрд руб., следует из данных СПАРК.

По словам источника РБК в Минпромторге, Хакимов может покинуть корпорацию до конца этого года в том числе по причинам, связанным с ходом проекта создания перспективного российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21. «Постоянно сдвигались сроки по сертификации МС-21 с американскими двигателями Pratt & Whitney, были вопросы и по срокам завершения испытания элементов крыла, выполненных из отечественных материалов», — пояснил он.

Что происходит с МС-21 В августе 2019 года «Иркут» подписал соглашение о намерениях на поставку десяти лайнеров МС-21 казахстанской авиакомпании Bek Air и пяти — «Якутии». Также был заключен опцион на поставку «Аэрофлоту» 35 МС-21. Но в апреле 2020 года стало известно, что отправка МС-21 первым покупателям может быть отложена в связи с тем, что Росавиация не зачтет значительную долю сертификационных полетов из-за конструкционных отличий у самолетов, принимающих участие в испытаниях. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сертификация этих самолетов была отложена с конца 2020 года на середину 2021 года. 10 ноября «Ростех» сообщил, что «Иркут» завершил постройку опытного самолета МС-21, который пройдет летные испытания с российскими двигателями ПД-14.

Источник РБК в ОАК подтвердил, что Хакимов может уйти до конца этого года. Однако предъявлять ему претензии, связанные с МС-21, — «некорректно, так как он возглавляет корпорацию чуть больше года и только вошел в курс дел», говорит собеседник в ОАК. Он связывает уход Хакимова с реализацией стратегии ОАК по формированию дивизиона гражданской авиации и соответствующими переменами в структуре руководства «Иркутом» — у него вместо генерального директора будет исполнительный, а ОАК будет выступать в качестве управляющей компании. «Для Хакимова оставаться на предприятии в качестве исполнительного директора было бы сильным понижением», — пояснил источник.

Кто такой Равиль Хакимов Равилю Хакимову 42 года. Газета «Ведомости» называла его «человеком «Ростеха». В 2001 году Хакимов окончил Московский пограничный институт ФСБ, затем получил дополнительное образование в Академии народного хозяйства при правительстве России по специальности «юриспруденция». Имеет степень MBA. Трудовую деятельность Хакимов начал в 2004 году в компании «Строй-Сервис» на должности заместителя директора. В 2007 году назначен на пост советника министра имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства Амурской области. В 2007–2010 годах работал на руководящих должностях в управлении автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», на Казанском заводе точного машиностроения и в «Радиоприборе». Затем восемь лет провел в концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) на разных должностях — от начальника отдела до заместителя гендиректора. КРЭТ — один из крупнейших холдингов госкорпорации «Ростех», который производит радиоэлектронное оборудование для всего российского авиастроения. В 2018 году Хакимов перешел на работу в Минпромторг. «Иркут» возглавил в апреле 2019 года.

Источник РБК в «Ростехе» также признал, что Хакимов может покинуть свой пост, но затруднился назвать сроки его возможного ухода, при этом собеседник уточнил, что в госкорпорации Хакимовым недовольны. Сам Хакимов на вопрос РБК, покидает ли он корпорацию, ответил: «Слухи не комментирую».

В пресс-службе ОАК заявили, что «информация о скорой отставке гендиректора «Иркута» является слухами». В пресс-службе «Ростеха» сообщили РБК, что «вопросы, связанные со сменой руководства «Иркута», в настоящий момент не рассматриваются».

Как планируют реформировать ОАК

В 2018 году гендиректор ОАК Юрий Слюсарь говорил в интервью «Ведомостям», что корпорация будет состоять из четырех дивизионов: военной авиации (выпуск истребителей), транспортной и специальной (бомбардировщики); а гражданский дивизион, по словам Слюсаря, станет отдельной дочерней компанией.

В феврале этого года на сайте ОАК появилось сообщение, что формирование дивизиона гражданской авиации завершается. В частности, в состав корпорации «Иркут» на правах филиалов вошли «Гражданские самолеты Сухого» и «ОАК — Центр Комплексирования». Основные усилия дивизиона будут направлены прежде всего на завершение испытаний и развертывание серийного производства МС-21, модернизацию самолета SSJ и его бизнес-версии, создание единой системы послепродажного обслуживания и маркетинга, отмечалось в сообщении компании.

В рамках формирования дивизиона военной авиации компании «Сухой» были переданы полномочия единоличного исполнительного органа корпорации «МиГ». В начале ноября ОАК сообщила, что компания также ускоряет процесс интеграции дивизиона военной авиации. Глава компании «Сухой» Илья Тарасенко, руководивший компанией всего девять месяцев, покинул свой пост, его место занял гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.