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Наследие Николая Шульгинова досталось его заму
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Наследие Николая Шульгинова досталось его заму
Газета № 090 (3257) (1211) Бизнес,
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Наследие Николая Шульгинова досталось его заму

Виктор Хмарин назначен временным главой «РусГидро»
И.о. гендиректора «РусГидро» стал Виктор Хмарин, сын однокурсника Владимира Путина. Хмарин с 2015 года работал на посту заместителя главы компании. Его предшественник Николай Шульгинов назначен министром энергетики
Виктор Хмарин
Виктор Хмарин (Фото: РусГидро)

Совет директоров «РусГидро» назначил и.о. председателя правления — генерального директора компании Виктора Хмарина, занимавшего пост первого заместителя главы «РусГидро». Он сменит Николая Шульгинова, накануне ставшего министром энергетики. В среду, 11 ноября, «РусГидро» сообщила, что ее совет директоров рассмотрел вопрос «о формировании органов управления общества». Под этой фразой и подразумевается назначение и.о. главы компании Виктора Хмарина, пояснил РБК источник, близкий к совету директоров компании.

Для утверждения Хмарина на посту председателя правления — генерального директора необходима директива государства, на оформление которой требуется время, добавил он. Источник в правительстве подтвердил РБК, что именно этот топ-менеджер будет назначен главой компании. По данным источников «Коммерсанта», после выхода директивы с ним будет заключен контракт на пять лет.

«РусГидро» обеспечивает 13% общероссийской выработки электроэнергии. Мощности тепловой энергетики группы сконцентрированы в девяти регионах Дальнего Востока, всего она работает в 30 регионах. Она владеет 400 объектами генерации установленной мощностью 38 ГВт. 61,73% акций «РусГидро» принадлежит Росимуществу.

Что известно про Хмарина

Хмарин — сын однокурсника президента Владимира Путина по юрфаку Ленинградского университета и почетного консула Сейшельских островов в Санкт-Петербурге Виктора Хмарина. «Они вместе учились, хотя не могу сказать, что прямо закадычные друзья», — говорил Forbes пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Хмарину-младшему 42 года, он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. До 2014 года он был заместителем директора по развитию бизнеса компании «Вита-Х», принадлежащей его отцу. В 2014–2015 годах работал советником первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева. А в марте 2015 года пришел в «РусГидро» на должность заместителя гендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности, в 2019 году вошел в правление и стал первым заместителем гендиректора.

«Все пять лет работы в «РусГидро» Виктор Викторович был моим заместителем по очень непростым и значимым направлениям. Как пример, именно он смог навести порядок в закупочной деятельности, сделать ее прозрачной и эффективной», — передал РБК Шульгинов через пресс-службу. «Виктор Викторович знает «РусГидро» — все сильные стороны и проблемы. [У него] есть все необходимые компетенции руководителя и энергетика, [я] передал компанию в надежные руки», — добавил он.

«Виктор — безусловно, профессионал, с хорошим пониманием бизнеса компании, включая участие в разработке долгосрочной стратегии. Как член совета директоров, я могу только приветствовать назначение кандидата [на пост и.о. гендиректора] изнутри компании», — заявил РБК старший независимый директор «РусГидро», глава золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.

Помимо закупок Хмарин отвечал за подготовку и реализацию стратегических и существенных сделок группы, международную деятельность и реализацию международных проектов, топливообеспечение энергообъектов, логистическое, транспортное обеспечение, а также управление недвижимым имуществом, ресурсное планирование и формирование системы ценообразования, говорит источник РБК, близкий к совету директоров.

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Топ-менеджер также отвечал за реализацию мероприятий, направленных на «достижение целевой структуры акционерного капитала компании», и взаимодействие с потенциальными стратегическими инвесторами, добавляет собеседник РБК. Так, в июне 2020 года «РусГидро» договорилась с СУЭК Андрея Мельниченко и другими миноритариями Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) об обмене активами. Энергохолдинг получил 41,98% этой компании в обмен на Лучегорский угольный разрез и Приморскую ГРЭС. Это позволило «РусГидро» консолидировать почти 100% ДЭК, которая в свою очередь владеет Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК) и Дальневосточной распределительной сетевой компанией (ДРСК). Одной из целей этой сделки было последующее снижение долговой нагрузки ДГК путем конвертации ее займов на более чем 40 млрд руб. перед «РусГидро» в акционерный капитал ДГК. «Сделка обмена активами и последующая капитализация долга в объеме более 40 млрд руб. позволяют сократить долговую нагрузку ДГК более чем на 50%, что создает условия для стабилизации финансово-экономического состояния генерирующей компании», — отмечала пресс-служба «РусГидро». Эту сделку курировал Хмарин, говорит источник РБК.

Что успел его предшественник

Слухи об отставке Шульгинова, который руководил «РусГидро» с сентября 2015 года, появились еще летом 2020 года, незадолго до истечения его пятилетнего контракта. Но в сентябре с ним был заключен новый контракт на два года. «Оптимальный срок. Больше — нет, не хотелось бы. Два года хорошо для реализации начатого и структурирования нового», — говорил он в интервью РБК, опубликованном в понедельник, 9 ноября. В этот день стало известно о выдвижении Шульгинова в правительство.

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Глава «РусГидро» — РБК: «Мы не пойдем просить помощи у государства» Николай Шульгинов

За пять лет (2016–2020 годы) «РусГидро» «стабильно» повышала показатель EBITDA — рост составил 20% к уровню 2016 года, отмечал экс-глава компании. За это время она ввела в работу новые генерирующие объекты почти на 2 ГВт. «Мы изменили систему управления строительством, повысили ответственность руководителей и завершили все запланированные стройки, хотя некоторые в это не верили», — отметил он.

Какие задачи стоят перед новым главой «РусГидро»

Среди задач компании на ближайшие два года Шульгинов называл завершение уже запущенных проектов — централизацию ремонтной и закупочной деятельности в дальневосточных «дочках», проект единого казначейства и развитие энергетики Дальнего Востока. «Мы добились решения о строительстве четырех объектов тепловой энергетики в рамках государственной программы модернизации, это замещение выбывающих мощностей, построенных 70–85 лет назад. Но этого мало — нужно дать старт этим проектам, добиться адекватной гарантированной окупаемости», — подчеркивал он.

Среди других задач Шульгинов называл достройку Загорской ГАЭС-2, на которой произошла авария в 2013 году, а также обеспечение роста капитализации компании и дивидендных выплат. Он обещал, что по итогам 2020 года дивиденды «РусГидро» вырастут в полтора раза, с 15,7 млрд до минимум 25 млрд руб., а дивидендная доходность увеличится с 4,8% до уровня 8–9% к текущей цене акций. При этом капитализация компании к 2025 году может удвоиться, «если не учитывать общие тренды рынка, которые от нас не зависят», говорил Шульгинов.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: Русгидро , Николай Шульгинов , Виктор Хмарин
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