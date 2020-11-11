Битву за Карабах выиграли Россия и Турция

Четыре вопроса о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

В Нагорном Карабахе во вторник началось развертывание частей российских миротворцев. Это стало результатом договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России. Однако в Армении сделку считают невыгодной. Почему, разбирался РБК

Отправка российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России сообщили о достижении соглашения о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Боевые действия велись с 27 сентября, с обеих сторон есть несколько тысяч погибших (по российским данным).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение победным, премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что был вынужден пойти на него, этого требовало положение на фронте. Президент России Владимир Путин указал, что согласованные положения создадут «необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе».

Соглашение предусматривает полное прекращение огня и военных действий в зоне конфликта с полуночи 10 ноября по московскому времени, азербайджанские и армянские силы останавливаются на занимаемых ими позициях. Начинается немедленное развертывание миротворческого контингента России: 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для мониторинга соблюдения условий создается центр по контролю за прекращением огня.

Армения также начинает передачу территорий Азербайджану.

Что теряет Армения

Согласно заключенному соглашению, армянская сторона должна будет вернуть Азербайджану больше территорий, чем это предусматривалось обсуждавшимися ранее планами мирного урегулирования. По итогам карабахской войны 1992–1994 годов армянская сторона установила контроль не только над территорией Нагорно-Карабахской автономной области, входившей в состав Азербайджана, но и еще над семью районами, входившими в Азербайджанскую ССР. В предыдущие годы, когда обсуждалась передача семи районов, говорилось о Джебраильском, Физулинском, Лачинском, Зангеланском, Кельбаджарском, Агдамском и Кубатлинском районах, напоминает армянский политолог Александр Искандарян. По соглашению получается, что все они перейдут под контроль Азербайджана, потому что некоторые из них были уже захвачены, например Джебраильский и Зангеланский, а некоторые, как Лачинский и Кельбаджарский, должны быть переданы. К тому же под контроль Баку перейдет город Шуши (Шуша) и часть территорий, которые также были захвачены с 27 сентября, в числе которых части Гадрутского и Мартунинского районов, пояснил Искандарян. Кельбаджарский район должен быть возвращен до 15 ноября, до 20 ноября — Агдамский и территории в Газахском районе, а до 1 декабря — Лачинский район. Оставить армянская сторона может Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, но не будет затрагивать город Шуши. С территориями в Газахском районе, однако, ситуация пока до конца не прояснена. В тексте соглашения, который цитировал Пашинян ночью, значилась передача территорий района, однако в размещенном днем 10 ноября тексте соглашения на сайте Кремля положения о территориях Газахского района нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на опубликованную на сайте Кремля версию.

Учитывая, что Азербайджан в Нагорном Карабахе остается на завоеванных позициях, непризнанная НКР и Армения теряют часть территории, включая древний и символически значимый город Шуши. Именно взятие Шуши 9 мая 1992 года «послужило фундаментом для будущих побед и стало важной вехой в возрождении армянской воинской славы», пишут армянские СМИ.

Значительное влияние соглашение будет оказывать на внутриполитическую стабильность. Нынешний премьер Армении Никол Пашинян пришел к власти весной 2018 года в результате массовых акций протеста (на выборах осенью 2018 года его партийный блок «Мой шаг» получил большинство в парламенте, 88 из 132 мест). Поддержку получила его борьба против правившего десять лет президента Сержа Саргсяна, изменившего Конституцию и после превращения страны в парламентскую республику пересевшего в кресло премьера. Но по мере эскалации боевых действий и потери территорий оппозиционные политики начали критиковать действия правительства Пашиняна. 9 ноября 17 оппозиционных партий потребовали его отставки, среди них Республиканская партия Саргсяна и вторая по численности в парламенте (24 места) партия «Процветающая Армения». Пашинян утром 10 ноября заверил всех, что продолжает находиться в Армении, и призвал к спокойствию. Однако о расколе во власти свидетельствует заявление президента Армена Саркисяна. Он заявил, что о сути соглашения узнал из СМИ. Внутриполитическая ситуация в Армении сейчас становится одним из главных факторов для выполнения соглашения, согласившись на которое Пашинян «подписал себе политический смертный приговор», считает политолог Станислав Притчин.

Нет указания на будущий статус Карабаха. В подписанном соглашении нет отсылок к тому, что статус Нагорного Карабаха должен быть определен в будущем, как нет упоминания и Минской группы ОБСЕ, в которой проходили все мирные переговоры последнего времени. «Это может быть в проработке», — допускает Притчин. Сейчас важнее было остановить боевые действия, потому что после захвата Шуши для Азербайджана открывалась возможность взять Стапанакерт, указывали эксперты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о будущем статусе Карабаха, заявил, что остаются в силе все предыдущие правовые акты, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН. В них декларируется приверженность территориальной целостности Азербайджана.

В Армении достигнутые договоренности спровоцировали акции протеста — сегодня ночью люди ворвались в здание правительства и парламент и избили спикера, представителя правящего блока «Мой шаг» Арарата Мирзояна.

Что получает Азербайджан

Азербайджан добился возвращения значительной части территорий — не только районов и Шуши, но и восстановления наземного сообщения с Нахичеванью. Соглашение предусматривает разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе. Армения должна обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, контроль за транспортным сообщением будет осуществлять пограничная служба ФСБ России.

Достигнутое соглашение закрепляет роль Ильхама Алиева как главы государства, считает Притчин. 58-летний Алиев правит страной с 2003 года, до этого президентом (с 1993 года) был его отец Гейдар Алиев. Алиев-старший пришел к власти на фоне внутриполитической нестабильности, вызванной войной в Карабахе, но добиться победы в войне он не смог. Алиев-младший выполняет обещание отца вернуть Карабах. Учитывая значимость этой темы, ближайшие 20–30 лет власть будет концентрироваться вокруг него, указывает эксперт.

Укреплен альянс с Турцией. Анкара с начала боевых действий оказывала активную военно-техническую поддержку Баку. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на дипломатическом уровне защищал право Азербайджана на военное возвращение территорий. Турция содействовала отправке бойцов из Сирии.

Что получает Россия

С начала конфликта эксперты обращали внимание на сдержанную позицию Кремля. Он призывал обе стороны к прекращению огня, в Москве было заключено первое соглашение о прекращении огня (10 октября), но оно не продержалось и дня.

Нынешнее соглашение возвращает Москве лидирующую роль на Южном Кавказе, для России нынешний результат вполне успешен, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Статус-кво невозможно было удержать после того, как выяснилось, что армянская сторона не способна больше одерживать победу в военном конфликте. До сих пор было принято исходить из презумпции победы армян, но в этот раз азербайджанцы подготовились лучше, а когда нет достаточной военной мощи, тогда рассыпается вся конструкция, устоявшаяся за последние годы», — пояснил эксперт.

Для России новая модель благоприятна, она остается главным игроком в регионе, Армения становится еще более зависимой от ее присутствия, считает Лукьянов. Можно говорить о фактическом прекращении существования Минской группы ОБСЕ, указывает эксперт. В тексте соглашения ОБСЕ никак не упомянута, ее сопредседатели Франция и США не упоминались как активные участники его подготовки.

На Москву ложатся и основные издержки при выполнении плана. Миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе минимум на пять лет с возможностью продления срока. Транспортный коридор в Нахичевань также будет обеспечиваться российскими пограничниками.

Что получает Турция