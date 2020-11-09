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Газета
Над несговорчивыми банками нависла угроза объяснительных
Газета № 087 (3254) (0911) Финансы,
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Над несговорчивыми банками нависла угроза объяснительных

Финансовые власти поддержали инициативу об обязательной мотивации отказа в кредитных каникулах
Кредиторов могут обязать раскрывать клиентам причины, почему их заявки на каникулы по ссудам отклонены. Профильные ведомства поддержали такую депутатскую инициативу. В дальнейшем заемщик может использовать письменный отказ в суде
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минфин и Банк России концептуально поддерживают законодательную инициативу, направленную на борьбу с необоснованными отказами банков в кредитных каникулах. Это следует из предварительных отзывов ведомств на законопроект, внесенный 5 октября депутатом Натальей Костенко на рассмотрение Госдумы (оба документа есть у РБК, их подлинность подтвердил источник в Думе).

«Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», — подтвердил РБК представитель ЦБ. В Минфине не ответили на запрос.

Источник в Госдуме утверждает, что, поскольку позиции профильных ведомств по законопроекту сходятся, он может быть принят в весеннюю сессию следующего года. Глава профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РБК, что еще не ознакомился с текстом инициативы и не готов ее комментировать.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, поводом для него стали жалобы заемщиков: на фоне пандемии они стали чаще обращаться в банки за отсрочками по кредитам, но получали отказы в «государственных каникулах». Взамен банки предлагали им собственные программы реструктуризации. Эти предложения не всегда «экономически выгодны для заемщиков и впоследствии приводят к росту закредитованности населения», говорится в записке.

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Как депутаты предлагают помочь должникам

Законопроект предполагает внесение поправок в процедуру изменения условий кредитных договоров, если заемщик подает заявление на ипотечные или кредитные каникулы по государственным программам (76-ФЗ и 106-ФЗ). Послабления для ипотечников действуют в России с августа 2019 года, а закон о кредитных каникулах вступил в силу в качестве меры поддержки населения в апреле этого года после ввода карантинных ограничений из-за пандемии.

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Обе нормы позволяют клиенту банка обратиться за временной отсрочкой по кредиту в трудной жизненной ситуации. К ним, в частности, относятся потеря работы, получение инвалидности или снижение дохода более чем на 30%. По 106-ФЗ на кредитные каникулы также могли рассчитывать те, кто вышел на больничный из-за заражения коронавирусом.

Предлагаемые поправки, направленные против необоснованных отказов в каникулах, обяжут банки разъяснять заемщикам их причины и уведомлять должников. Клиент, в свою очередь, сможет обжаловать действия кредитора в досудебном порядке. Подобный подход заставит банки ответственнее относиться к обращениям за кредитными каникулами, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа отмечают, что ЦБ ранее рекомендовал кредиторам раскрывать причины отказов в каникулах, но некоторые банки продолжают не исполнять рекомендации регулятора.

Спрос на отсрочки по кредитам

По данным ЦБ, на 21 октября за послаблениями по кредитам в банки обратились 2,9 млн российских заемщиков. 13,5% из них, или 388,1 тыс., просили о государственных кредитных каникулах по 106-ФЗ. Отсрочки по этой программе были одобрены по 159,5 тыс. заявлений на 78,5 млрд руб., из них 32 тыс. обращений аннулированы банками, так как заемщики не смогли подтвердить основания для льготы. Востребованность ипотечных каникул ниже: по 76-ФЗ с начала пандемии в России подали заявки 35 тыс. клиентов банков. Кредиторы одобрили чуть больше трети таких заявок — 13 тыс.

Помогут ли изменения в законах

В ЦБ не оценили, насколько дисциплинированно банки соблюдают рекомендацию раскрывать причины отказа в кредитных каникулах. «Рекомендации регулятора демонстрируют его обеспокоенность ситуацией и заботу о потребителе. Но, как мы знаем, они часто игнорируются, поскольку не обязательны для исполнения», — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она считает, что правило о раскрытии причин отказов в каникулах должно быть закреплено законом. ОНФ с марта ведет мониторинг того, как банки исполняют 76-ФЗ и 106-ФЗ. «Кредиторы довольно часто отказывали заемщикам, соответствующим всем критериям, обозначенным в постановлении правительства. При этом мы фиксировали многочисленные «потери» заявок и подтверждающих заявлений, отсутствие фиксации обращения потребителя к кредитору, затягивание сроков рассмотрения заявок и другие уловки», — рассказывает Лазарева. По ее словам, сейчас в банковской среде сложилась презумпция виновности заемщика.

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Как следует из 76-ФЗ и 106-ФЗ, банк может отказать заемщику в отсрочке по кредиту, только если тот не соответствует требованиям, изложенным в законах. Например, если клиент не смог предоставить документы, которые подтверждают, что его доход упал более чем на 30%. Перечень оснований для отказов в законах исчерпывающий — вряд ли банки смогут добавить что-то новое в разъяснения для клиентов, отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Введение требования раскрывать причины не способно решить проблему отказов в целом, но снизит долю необоснованных решений банков, считает юрист: «Это существенно усложнит пресловутое навязывание альтернативных каникулам продуктов недобросовестными кредиторами». Законопроект не предполагает санкции для банков, которые по-прежнему не будут раскрывать клиентам, почему им отказано в отсрочках по кредитам. Тем не менее у заемщиков будет право обратиться после этого в суд или непосредственно в ЦБ, говорит Горбунов.

Рассматривать такие жалобы мог бы финансовый уполномоченный, считает Лазарева. Институт финансового омбудсмена в банковской сфере появится в России со следующего года. «Для потребителя этот механизм будет бесплатным и комфортным с точки зрения сбора доказательной базы. Кредиторы же будут вынуждены платить за каждый случай подобных злоупотреблений, что сделает для них эту возможность заработать на заемщике непривлекательной», — утверждает Лазарева.

В Ассоциации банков России отказались комментировать депутатскую инициативу. «Законопроект будет обсуждаться на ближайшем комитете по законодательству», — сказал РБК представитель АБР.

Авторы: Юлия Кошкина, Елизавета Антонова.
Теги: банки , реструктуризация кредитов , Госдума
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