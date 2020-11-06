Отдых в России продвинется на ₽1,3 млрд

Новая структура займется рекламой страны на зарубежных рынках

Ростуризм предпринимает очередную попытку создать организацию для продвижения туристического бренда России. Запустить подобные маркетинговые центры за рубежом пыталось еще предыдущее руководство ведомства, но проект провалился

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России появится новая автономная некоммерческая организация «Развитие туризма» для продвижения отдыха в стране. Это следует из проекта распоряжения правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Учредителем новой организации, как следует из пояснительной записки к документу, будет Ростуризм. Цель АНО — повышение конкурентоспособности и продвижение отдыха в России и в отдельных регионах на внутреннем и мировом туристическом рынке. Только в 2021 году на деятельность новой организации федеральное агентство планирует выделить 1,3 млрд руб. из федерального бюджета.

Планируется, что в России и за рубежом будут созданы туристско-информационные центры. Кроме этого для продвижения отдыха в России будут разработаны сайты, мобильные приложения и другие инструменты. Чтобы мероприятия, направленные на развитие туризма, были более эффективными, организация будет проводить маркетинговые исследования, в том числе мониторинг узнаваемости и анализ потребительского отношения к бренду России.

О том, что Ростуризм планирует совместно с Минэкономразвития создать маркетинговый центр для продвижения отдыха в России, рассказывала еще в июле 2019 года руководитель ведомства Зарина Догузова. Она, в частности, обращала внимание на то, что в мире 80–90% туристов, планируя поездку за рубеж, ищут информацию про страну в интернете, а о путешествиях в России такой информации мало. «Все эти годы мы себя практически не продвигали, не было выстроенной маркетинговой стратегии», — сетовала Догузова.

В Ростуризме отказались от комментариев.

Для создания маркетингового центра по продвижению туристического продукта заявленные 1,3 млрд руб. — деньги, «мягко говоря, невеликие», констатирует почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Но он отмечает, эти средства выделяются «в сложное время». После открытия границ маркетинговую кампанию по продвижению России за рубежом придется перезапускать заново, предупреждает Шпилько.

Почему до сих пор не получалось продвигать Россию

Анонсированный Ростуризмом проект — не первая попытка продвигать Россию как туристическое направление. В 2015 году предыдущая команда ведомства — во главе с Олегом Сафоновым (уволен с поста руководителя Ростуризма в феврале 2019 года) объявила о запуске маркетингового агентства Visit Russia, целью которого была реклама туристических возможностей России внутри страны и за рубежом.

Ядром проекта была работа национальных туристических офисов, которые открывались в перспективных с точки зрения привлечения туристов странах на базе государственно-частного партнерства: подведомственный Ростуризму ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму» заключал соглашения с партнерами, заинтересованными в продвижении российских предложений на своем рынке. Первый офис появился в Хельсинки в 2015 году, к ноябрю 2016 года офисов было уже десять: в Иране, Кувейте, Вьетнаме, Испании, Великобритании и т.д. В 2017-м офисы Visit Russia заработали также в Германии, Латвии, Литве, Эстонии, Турции и Чехии. В 2018 году Ростуризм планировал открыть еще 46 национальных туристских офисов в 21 стране.

Но уже в том же 2017 году Ростуризм, как сообщали профильные СМИ, подготовил отчет о неудовлетворительной работе ФГУПа. Одна из претензий заключалась в том, что все закупки предприятие делало у единственного поставщика с административными нарушениями и завышенными, по мнению проверяющих, ценами.

Эффективность работы ФГУП также вызвала вопросы у Ростуризма: например, 63,6 млн из 81,8 млн руб., потраченных в рамках контрактов за 2015 год и девять месяцев 2016 года, были израсходованы на зарубежные мероприятия, которые проводились «для галочки»: состав участников не отвечал целям и задачам, целевая аудитория не была охвачена, и деятельность ФГУПа не оказывала реального влияния на въездной турпоток.

Проект Visit Russia столкнулся со сложностями из-за отсутствия финансирования, уверяет источник РБК, близкий к Ростуризму. По его словам, именно поэтому маркетинговые центры решено перезапустить уже на базе АНО. Централизованного финансирования из бюджета у Visit Russia, по словам собеседника РБК, не было, но в 2015–2016 годах государство софинансировало часть маркетинговых мероприятий в ряде ключевых стран (например, в Китае, Германии и Италии) через несколько выигранных ФГУП господрядов от Ростуризма. В 2015 году на маркетинговую программу Visit Russia было выделено 120 млн руб., говорил тогда бывший замглавы Ростуризма Сергей Корнеев.