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Топляк отходит ломосборщикам
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Газета
Топляк отходит ломосборщикам
Газета № 085 (3252) (0511) Бизнес,
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Топляк отходит ломосборщикам

Власти ищут средства на ликвидацию «кладбища кораблей» в бухте Нагаева
Минтранс не нашел средства на утилизацию двух десятков судов, затопленных в бухте Охотского моря, на берегу которой стоит Магадан. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила региональным властям привлечь к их подъему сборщиков лома
Бухте Нагаева
Бухте Нагаева (Фото: Евгений Пиманов / Wikimedia Commons)

Министерство транспорта сообщило об отсутствии источников финансирования на мероприятия по подъему и утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева в Магаданской области, следует из протокола по итогам совещания 26 октября у вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию. У РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердила представитель Абрамченко. РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

В этой бухте Охотского моря, на восточном побережье которой расположен Магадан, выявлено 21 затонувшее судно: пять из них принадлежат Минобороны, четыре — Росимуществу, остальные не имеют собственника или он неизвестен. Проблема с брошенными кораблями не решается уже много лет: еще в 2014 году президент Владимир Путин поручал утилизировать затопленные суда в акватории бухты Нагаева. Они мешают безопасному судоходству и создают экологические риски — в частности, являются источниками периодических утечек топлива. Например, в августе 2018 года в бухте было обнаружено нефтяное пятно площадью 250 кв. м.

Новое поручение решить проблему с затопленными судами дал в августе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин по итогам поездки на Дальний Восток. Оно касается не только бухты Нагаева, а всех судов, затонувших в акваториях Дальневосточного федерального округа. Всего там обнаружено 580 затопленных кораблей, 235 из которых необходимо поднять и утилизировать в первую очередь. Минтрансу, Минфину и другим профильным ведомствам (Минприроды, Минобороны и Росимущество), а также «Роскосмосу» поручено разработать план мероприятий по подъему и утилизации затонувших на Дальнем Востоке судов, в том числе бесхозяйных. К 30 сентября ведомства также должны были определить источники финансирования таких работ и сроки их исполнения.

За чей счет планируется поднимать суда

Поручение Мишустина пока не выполнено, следует из протокола совещания у Абрамченко. С точки зрения Гражданского кодекса заброшенные корабли — это недвижимое имущество. «Поэтому требуется отыскать собственников и заставить их эту недвижимость поднять и утилизировать или переработать каким-то иным способом», — объясняла вице-премьер в интервью РБК в конце сентября. Но собственников таких кораблей не всегда удается найти или они оказываются банкротами, в этом случае включается механизм признания имущества бесхозяйным и установления права муниципальной собственности на него через суд. «Публичный собственник в лице, например, Росимущества тоже не знает, что с этими кораблями делать. Муниципалитеты самостоятельно с такой задачей не справятся», — добавляла вице-премьер.

Бизнес
Вице-премьер Абрамченко — РБК: «Было мнение, что нам не хватит макарон» Виктория Абрамченко

Абрамченко поручила Минтрансу подготовить предложения об исключении из реестра затонувших в бухте Нагаева судов для прекращения их правового статуса в качестве недвижимого имущества, говорится в протоколе совещания. Это позволит их считать металлоломом. Она поручила Минфину и Минприроды проработать вопрос финансирования подъема и утилизации затонувших судов за счет доходов от сдачи их на переработку, а правительству Магаданской области — привлечь к этому частные компании, следует из документа. Такое поручение прорабатывается, сообщили в пресс-службе Минфина. Представитель Минприроды перенаправил запрос в Минтранс. РБК направил запросы в правительство Магаданской области, Минобороны, Росимущество и «Роскосмос».

Директор ассоциации ломосборщиков «Руслом.ком» Виктор Ковшевный сообщил РБК, что к ассоциации обратились дальневосточные ломосборщики около трех недель назад по поводу этих затонувших судов. «Мы готовим с ними программу, собираем сейчас информацию с разных сторон. Еще рано говорить о результатах. Все корабли в разном состоянии, некоторые с нефтепродуктами», — пояснил он. Представитель крупной ломосборочной компании «Транслом» сообщил, что компания рассмотрела бы участие в утилизации кораблей, но ее к обсуждению пока не привлекали.

Во сколько обойдется утилизация

За подъем затонувших близ Магадана четырех судов, принадлежащих Росимуществу, готово взяться правительство Магаданской области, если ведомство передаст их области, с этим согласно Росимущество, говорится в протоколе по итогам совещания у Абрамченко. Одно из этих судов — «Фиш Карриер «Малли» — еще в 2018 году Росимущество обязала утилизировать Магаданская транспортная прокуратура, посчитавшая, что оно представляет опасность для судоходства и может нанести экологический вред акватории. По оценке заместителя руководителя Росимущества Евгения Гаврилина, который участвовал в совещании, подъем «Малли» обойдется в 10,5 млн руб. Стоимость подъема остальных кораблей в протоколе не указана.

Бизнес
Власти придумали схему ликвидации «кладбищ» кораблей Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Абрамченко в интервью РБК говорила, что Росимущество оценивает утилизацию одного затонувшего корабля в 5 млн руб. Но другие ведомства называют «просто какие-то чудовищные суммы» — по несколько сотен миллионов рублей, отмечала она.

Вице-премьер считает необходимым подготовить изменения в законодательство, чтобы собственникам «впредь было неповадно затапливать корабль и считать это нормальной утилизацией», создавая «кладбища кораблей». Владельцы уже затопленных судов «должны возмещать ущерб или сами их поднимать и утилизировать», сказала она, предложив также внести поправку в Кодекс торгового мореплавания, чтобы с момента исключения судна из реестра его считали «грудой металлолома», а не недвижимостью.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко.
Теги: Магадан , корабли , Минтранс , Охотское море , лом
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