Власти придумали схему ликвидации «кладбищ» кораблей

Для ликвидации «кладбищ» кораблей власти могут обязать их владельцев выплачивать штраф в случае затопления судна. По стране не менее 1 тыс таких объектов, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Для решения проблемы с «кладбищами» затопленных кораблей необходимо принуждать их собственников оплачивать ущерб от затопления или самостоятельно поднимать судно и утилизировать. Об этом в интервью РБК рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, недвижимости и сельского хозяйства.

По данным вице-премьера, в стране не менее 1 тыс. затопленных кораблей. На проблему власти обратили внимание после поездки на Дальний Восток совместно с главой правительства Михаилом Мишустиным в начале сентября. «Грустно. Смотрим: красота какая вокруг! Но это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже. Это очень грустно», — сказал премьер во время визита и осмотра порта в Магадане.

«В Магаданской области есть «кладбище» из 21 корабля, которые нужно поднимать. Удивительно, конечно, что только председатель правительства увидел, что они мешают, а ведомства этого не замечали», — рассказала Абрамченко.

Сейчас в Гражданском кодексе есть «ловушка», поскольку даже если корабль заброшен, то это недвижимое имущество, объясняет вице-премьер. В большинстве случаев владельца судна либо уже нет, либо он банкрот, и для утилизации приходится через суд признавать корабль муниципальной собственностью.