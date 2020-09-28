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Власти придумали схему ликвидации «кладбищ» кораблей

Для ликвидации «кладбищ» кораблей власти могут обязать их владельцев выплачивать штраф в случае затопления судна. По стране не менее 1 тыс таких объектов, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Фото:Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Для решения проблемы с «кладбищами» затопленных кораблей необходимо принуждать их собственников оплачивать ущерб от затопления или самостоятельно поднимать судно и утилизировать. Об этом в интервью РБК рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, недвижимости и сельского хозяйства.

По данным вице-премьера, в стране не менее 1 тыс. затопленных кораблей. На проблему власти обратили внимание после поездки на Дальний Восток совместно с главой правительства Михаилом Мишустиным в начале сентября. «Грустно. Смотрим: красота какая вокруг! Но это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже. Это очень грустно», — сказал премьер во время визита и осмотра порта в Магадане.

«В Магаданской области есть «кладбище» из 21 корабля, которые нужно поднимать. Удивительно, конечно, что только председатель правительства увидел, что они мешают, а ведомства этого не замечали», — рассказала Абрамченко.

Абрамченко — РБК: «Государство и бизнес не бывают довольны друг другом»
Бизнес
Виктория Абрамченко

Сейчас в Гражданском кодексе есть «ловушка», поскольку даже если корабль заброшен, то это недвижимое имущество, объясняет вице-премьер. В большинстве случаев владельца судна либо уже нет, либо он банкрот, и для утилизации приходится через суд признавать корабль муниципальной собственностью.

«Мы должны подготовить изменения в законодательство, чтобы впредь было неповадно затапливать корабль и считать это нормальной утилизацией. Собственники кораблей, которые уже затоплены, должны возмещать ущерб или сами их поднимать и утилизировать», — сказала вице-премьер. Кроме того, Абрамченко предложила сделать поправку в кодекс торгового мореплавания, чтобы с момента исключения корабля из реестра его считали «грудой металлолома», а не недвижимостью.

Стоимость утилизации одного корабля может обходиться Росимуществу в 5 млн руб. Но цифры варьируются, признала вице-премьер. «Другие коллеги называют просто какие-то чудовищные суммы — по несколько сотен миллионов», — отметила Абрамченко.

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Кроме того, по ее словам, есть случаи, когда технику специально затапливают для привлечения туристов. В Крыму для таких целей затопили самолет, и к нему погружаются дайверы, объясняет чиновник. «С точки зрения экологии — это мусор на дне. Мы сейчас думаем, как быть — исключения прописывать? Невозможно на одну и ту же проблему смотреть с двойным стандартом», — заметила Абрамченко.

РБК направил запрос представителю Минтранса.

Авторы
Тимофей Дзядко, Мария Кокорева
мусор корабли утилизация
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