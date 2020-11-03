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Министру присмотрели вакантный регион
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Газета
Министру присмотрели вакантный регион
Газета № 084 (3251) (0311) Политика,
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Министру присмотрели вакантный регион

Евгений Дитрих может возглавить Белгородскую область
Глава Минтранса Евгений Дитрих может стать врио губернатора Белгородской области. Его кандидатура рассматривается в качестве основной, рассказали источники РБК
Евгений Дитрих
Евгений Дитрих (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Отставка министра

Кандидатура главы Минтранса Евгения Дитриха рассматривается на пост врио губернатора Белгородской области, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, подтвердили еще два собеседника, близких к Кремлю, и источник, близкий к региональным властям. Еще один собеседник, близкий к руководству региона, сказал РБК, что также слышал о возможном назначении Дитриха врио губернатора Белгородской области.

Министр транспорта может покинуть свой пост, ранее рассказали РБК два источника в компаниях, работающих с ведомством. Источник в правительстве подтвердил РБК, что отставка Дитриха обсуждается, но не стал обсуждать кандидатуры сменщиков.

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Источники РБК говорили, что на место Дитриха рассматриваются глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Еще один возможный претендент на этот пост — глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, говорили собеседники РБК. О возможности назначения Савельева РБК предупреждал и источник, близкий к Дитриху.

Сложности с регионом

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку 17 сентября, после 27 лет руководства регионом, перейдя в Совет Федерации. С тех пор область остается без назначенного президентом врио губернатора. Перед объявлением о своем уходе Савченко ввел должность первого заместителя губернатора и назначил им бывшего главу «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, который и стал исполнять обязанности главы региона.

Буцаев ожидал своего назначения президентом в качестве врио губернатора, его кандидатура была предварительно согласована, ранее рассказывали близкие к Кремлю собеседники РБК. Но на каком-то этапе «кандидата сочли неподходящим», говорил один из источников, отказываясь пояснять причины.

Кандидатура Буцаева была отклонена, так как Дитриха сочли «более опытным», предположил в разговоре с РБК источник, близкий к региональным властям. Белгородская область — «не простой регион, а особенный», и во времена губернаторства Савченко субъект считался образцово-показательным, напомнил собеседник РБК. «Поэтому подбор сменщика явно был делом трудным», — резюмировал он.

Несмотря на то что назначение Буцаева врио главы региона поддержала Белгородская областная дума, указа о его назначении президентом не последовало. Судя по всему, кандидатура не устраивала Кремль, иначе документ уже был бы подписан, сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. По его словам, Белгородская область — экономически стабильный регион с ресурсными элитами, однако есть там и свои сложности: до своей отставки элиты контролировал Савченко. «Его уход может вызвать желание региональных элит поучаствовать в разделе ресурсов региона и в результате погрузить регион в пучину межэлитных конфликтов, — предположил эксперт. — Поэтому нужен жесткий руководитель со связями в федеральном центре, равноудаленный от местных элит; Буцаев таким имиджем не обладает, а вот Дитрих — вполне».

Возможное назначение Дитриха белгородским врио, как и уход Буцаева с этой позиции, к региону никакого отношения не имеет, считает политолог Ростислав Туровский. «Эти процессы связаны с борьбой федеральных элит за пост главы Минтранса и руководителя «Российского экологического оператора», — считает он. — Как известно, Буцаев не был назначенцем президента, а стал исполняющим обязанности только из-за решения Савченко, поэтому его шансы изначально были слабыми, это не было кремлевское решение». Сейчас, по мнению эксперта, у власти возникла задача сместить Дитриха, и Белгородская область дает готовую губернаторскую вакансию. Буцаев же, скорее всего, «без труда найдет себе должность в столице», считает Туровский.

Шансы Дитриха на успех на посту белгородского главы политолог оценил неоднозначно. «Дитрих — вполне опытный правительственный чиновник со связями, ему несложно стать губернатором, как это случилось со многими его коллегами, — считает Туровский. — Но придется осваивать аграрную тематику, для региона она очень важная, с ней связаны и успехи Савченко, а Дитрих от этого далек». С белгородскими элитами же у него не будет проблем, предположил эксперт, потому что они будут лояльны любому кремлевскому назначенцу, в этом регионе «не принято бунтовать, да и высказывать свою точку зрения».

Кто такой Евгений Дитрих

Потенциальному главе Белгородской области 47 лет. В 1990-х годах он начинал в Госкомитете по управлению государственным имуществом (сейчас — Росимущество), работал в Министерстве имущественных отношений и в Минэкономразвития. В 2005–2012 годах занимал должность замруководителя подведомственного Минтрансу Росавтодора, затем стал замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства. В 2015 году Дитрих в течение двух с половиной месяцев возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, затем был назначен первым замминистра в Минтрансе. Главой министерства он стал в 2018 году. Является членом высшего совета «Единой России».

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова.
Теги: Евгений Савченко , Евгений Дитрих , Белгородская область , Денис Буцаев
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