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Минтранс готовится к пересадке
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Минтранс готовится к пересадке
Газета № 083 (3250) (0211) Бизнес,
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Минтранс готовится к пересадке

Евгений Дитрих может оставить должность федерального министра
Евгений Дитрих, с 2018 года возглавляющий Минтранс, в ближайшее время может уйти в отставку, рассказали источники РБК. Среди претендентов на этот пост — его заместители Андрей Костюк и Александр Нерадько
Евгений Дитрих
Евгений Дитрих (Фото: kremlin.ru)

Министр транспорта Евгений Дитрих, который руководит ведомством с мая 2018 года, уходит в отставку, рассказали РБК два источника в компаниях, работающих с Минтрансом.

В правительстве обсуждается отставка Дитриха, подтвердил РБК источник в Белом доме, отказавшись обсуждать кандидатуры преемников.

На пост министра рассматриваются два заместителя Дитриха — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько, рассказывают собеседники РБК. Еще один возможный претендент на этот пост — глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, говорит один из источников.

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Эксперты раскритиковали поправки Минтранса к правилам дорожного движения Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В пресс-службах правительства и Минтранса отказались от комментариев. РБК направил запросы в «Аэрофлота» и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Первым о возможной отставке написал Telegram-канал «Майский указ». По его данным, об уходе Дитриха может быть объявлено в среду, 4 ноября.

Сейчас ключевая проблема руководства Минтранса — ситуация в пассажирских перевозках, особенно в авиации, отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Авиакомпании как минимум до середины 2021 года продолжат нести убытки из-за снижения пассажиропотока, а это значит, что они не смогут финансировать лизинговые платежи и им потребуются новые субсидии из бюджета, указывает он. Есть и проблема с тарифным регулированием железнодорожных перевозок — РЖД настаивает на повышении тарифов или изменении в долгосрочном тарифном регулировании, против чего выступают грузоотправители и операторы, и вопрос решается на уровне первого вице-премьера Андрея Белоусова, продолжает эксперт.

«К сожалению, проседает разработка Комплексного плана модернизации и расширения транспортной инфраструктуры до 2030 года», — добавляет Бурмистров. Новому руководству Минтранса предстоит увязать инвестпроекты по развитию грузовой базы с реализацией проектов по строительству портов и терминальной инфраструктуры, а также железных дорог, заключает он.

Смена министра транспорта могла состояться еще весной, но из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусом, этот вопрос отложили, указывает один из источников РБК.

Нерадько работает в структурах Минтранса с 1985 года. Он начинал карьеру в организациях гражданской авиации и госкомиссии по надзору за безопасностью полетов воздушных судов СССР. В 2000–2004 годах он был первым замминистра транспорта, затем возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (2004–2005 годы) и Федеральную аэронавигационную службу (2005–2009 годы). С 2009 года Нерадько — бессменный глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), а с марта 2020 года еще и первый замминистра транспорта.

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Костюк же занимался автодорогами — в 2002–2006 годах работал в Дирекции транспортного строительства при комитете по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Петербурга, затем возглавил структуру Федерального дорожного агентства (Росавтодор) на Северо-Западе, а с 2018 года — и весь Росавтодор.

Авторы: Тимофей Дзядко, Петр Канаев, Юлия Старостина.
Теги: Минтранс , правительство , Евгений Дитрих , отставка , Александр Нерадько , Виталий Савельев ...
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