Куратор авиации в Минтрансе ушел в отставку

Александр Юрчик (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Заместитель министра транспорта Александр Юрчик освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение 6 марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 10 марта оно было опубликовано на портале правовой информации.

Юрчик покинул свой пост по собственному желанию, следует из документа. В Минтрансе он курировал авиационную отрасль с декабря 2017 года. До этого работал там же советником и помощником министра, а с 2015-го по 2017 год занимал должность заместителя начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета.

Сразу после документа об отставке Юрчика (распоряжение № 539-р) Мишустин подписал распоряжение № 540-р о назначении руководителя Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта, следует из данных на сайте правительства.

Когда стало известно о новой должности Нерадько, в Минтрансе отказались ответить, означает ли это, что Юрчик уйдет в отставку.