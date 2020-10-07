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РЖД предложат либерализацию тарифов на экспорт угля

РЖД допустили либерализацию тарифов на перевозку энергетического угля на экспорт с привязкой к цене на это сырье. Сейчас перевозка грузов тарифицируется согласно прейскуранту в зависимости от класса груза и расстояния
Фото:Василий Шитов / ТАСС
Фото: Василий Шитов / ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) предложат дерегулировать тарифы на перевозку энергетического угля на экспорт по примеру газа, который поставляется за рубеж по рыночным ценам. Об этом рассказал заместитель генерального директора госмонополии по коммерческой деятельности Алексей Шило, передает корреспондент РБК.

«Высокий рынок, соответственно, будет чуть выше тариф, чтобы мы тоже получали эти профиты. Меньшая цена на экспортных рынках, но мы не заинтересованы, чтобы уголь свелся к нулю», — сказал топ-менеджер.

По его словам, предложение будет передано как акционеру РЖД — правительству, так и угольным компаниям в течение следующей недели.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сейчас провоз угля по железной дороге тарифицируется согласно прейскуранту №10-01, в котором грузы сгруппированы в три тарифных класса. Перевозки угля остаются убыточными для РЖД: монополия оценивала убытки от таких перевозок за прошлый год в 54 млрд руб. Кроме того, на ряд направлений РЖД могут точечно выдавать скидки. Например, до октября 2020 года действовали скидки на экспортные перевозки угля и антрацита в направлении портов Северо-Запада.

Цены на газ для населения и промышленности регулируются государством, за их индексацию отвечает ФАС. Исключение — газ, продаваемый независимыми газопроизводителями для нужд промышленности, он может продаваться со скидкой. Внутренние цены на газ учитывают и транспортные расходы: чем ближе к региону добычи, тем газ дешевле. Цены на экспорт газа формируются в разных направлениях по формулам, которые согласуются с контрагентами. В них учитываются стоимость корзины нефтепродуктов, спотовые цены на европейских хабах, транспортные расходы и иногда применяется условие «бери или плати». Государство получает от экспорта налоги и пошлины. Монополия на экспорт трубопроводного газа — у «Газпрома».

Цены на энергетический уголь падают с весны 2019 года. Цены на энергетический уголь в Европе тогда упали в апреле на 40%, до $50 за тонну, и с тех пор восстановились только до уровня $60 за тонну. Источники в российских угольных компаниях говорили, что терпят убытки на западном направлении, а на восточном их сдерживают работы по модернизации БАМа и Транссиба, проводимые РЖД.

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В феврале 2020 года РЖД уже просили вывести из-под регулирования тарифы на перевозку грузов на тех направлениях, где монополия конкурирует с другими видами транспорта. Тогда речь шла о конкуренции с трубопроводом по нефтепродуктам.

Автор
Мария Кокорева
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