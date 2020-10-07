РЖД предложат либерализацию тарифов на экспорт угля

РЖД допустили либерализацию тарифов на перевозку энергетического угля на экспорт с привязкой к цене на это сырье. Сейчас перевозка грузов тарифицируется согласно прейскуранту в зависимости от класса груза и расстояния

Фото: Василий Шитов / ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) предложат дерегулировать тарифы на перевозку энергетического угля на экспорт по примеру газа, который поставляется за рубеж по рыночным ценам. Об этом рассказал заместитель генерального директора госмонополии по коммерческой деятельности Алексей Шило, передает корреспондент РБК.

«Высокий рынок, соответственно, будет чуть выше тариф, чтобы мы тоже получали эти профиты. Меньшая цена на экспортных рынках, но мы не заинтересованы, чтобы уголь свелся к нулю», — сказал топ-менеджер.

По его словам, предложение будет передано как акционеру РЖД — правительству, так и угольным компаниям в течение следующей недели.

Сейчас провоз угля по железной дороге тарифицируется согласно прейскуранту №10-01, в котором грузы сгруппированы в три тарифных класса. Перевозки угля остаются убыточными для РЖД: монополия оценивала убытки от таких перевозок за прошлый год в 54 млрд руб. Кроме того, на ряд направлений РЖД могут точечно выдавать скидки. Например, до октября 2020 года действовали скидки на экспортные перевозки угля и антрацита в направлении портов Северо-Запада.