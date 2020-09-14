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Эксперты раскритиковали поправки Минтранса к правилам дорожного движения

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Поправки Минтранса, вводящие ограничения на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, моноколеса, сегвеи и подобные средства передвижения, требуют доработки и четкого описания правил пользования ими. Об этом РБК сообщил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Очень много вопросов. Нужно более строго прописывать, во всяком случае во всем мире делят, например, средства индивидуальной мобильности на те, которые могут развивать высокую скорость и которые не могут, и в связи с этим вводят ограничения. По этому поводу много разночтений», — пояснил эксперт.

Председатель движения автомобилистов «Свобода выбора», первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что регламентировать передвижение на средствах индивидуальной мобильности необходимо, но предложенные сейчас изменения вызывают вопросы.

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Фото: Артем Коротаев / ТАСС

«Это все интересно и актуально, но так как это предлагается — это далеко не серьезно. Установление порога скорости, насколько я понял, в 20 км/ч по тротуару сразу вызвало яростное неприятие «Союза пешеходов», поскольку при такой скорости можно действительно сбить женщину или ребенка вплоть до тяжелых последствий. Каким образом будет государство контролировать эту норму на тротуарах российских городов? Кто будет замерять эту скорость, кто будет пресекать эти нарушения? И что мы, законодатели, теперь должны предусмотреть штраф за нарушение этого скоростного режима, или это просто будет рекомендация? ..» — недоумевает он.

Зато Лысаков положительно оценил предложение ограничить скоростной режим до 70 км/ч для автобусов, не оборудованных исключительно сидячими местами и ремнями безопасности.

«Я напомню, что изменения в правила дорожного движения — это прерогатива МВД, отнюдь не Минтранса. В данном случае инициатива исходит от Минтранса, и в МВД в лице главка ГАИ, по моим данным, не со всем в этом пакете изменений согласны. То есть идут определенные обсуждения, консультации и так далее», — добавил Лысаков.

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Подготовленный Минтрансом пакет поправок к правилам дорожного движения предусматривает изменение правил парковки, стоянки и движения СИМ с электроприводом, а также ограничение скорости для автобусов.

В частности, предлагается разрешить езду за городом со скоростью 90 км/ч только автобусам с сидячими местами, оборудованными ремнями безопасности. Для остальных ограничение скорости составит 70 км/ч.

При движении на СИМ с электроприводом по тротуарам Минтранс предложил запретить превышать скорость в 20 км/ч. В нетрезвом состоянии кататься на электросамокате, сегвее и скейтборде хотят запретить.

Теги: Минтранс, ПДД, поправки, новости
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