Эксперты раскритиковали поправки Минтранса к правилам дорожного движения

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Поправки Минтранса, вводящие ограничения на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, моноколеса, сегвеи и подобные средства передвижения, требуют доработки и четкого описания правил пользования ими. Об этом РБК сообщил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Очень много вопросов. Нужно более строго прописывать, во всяком случае во всем мире делят, например, средства индивидуальной мобильности на те, которые могут развивать высокую скорость и которые не могут, и в связи с этим вводят ограничения. По этому поводу много разночтений», — пояснил эксперт.

Председатель движения автомобилистов «Свобода выбора», первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что регламентировать передвижение на средствах индивидуальной мобильности необходимо, но предложенные сейчас изменения вызывают вопросы.

«Это все интересно и актуально, но так как это предлагается — это далеко не серьезно. Установление порога скорости, насколько я понял, в 20 км/ч по тротуару сразу вызвало яростное неприятие «Союза пешеходов», поскольку при такой скорости можно действительно сбить женщину или ребенка вплоть до тяжелых последствий. Каким образом будет государство контролировать эту норму на тротуарах российских городов? Кто будет замерять эту скорость, кто будет пресекать эти нарушения? И что мы, законодатели, теперь должны предусмотреть штраф за нарушение этого скоростного режима, или это просто будет рекомендация? ..» — недоумевает он.