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«Смешарики» займутся решением демографических проблем
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Газета
«Смешарики» займутся решением демографических проблем
Газета № 080 (3247) (2810) Общество,
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«Смешарики» займутся решением демографических проблем

Росстат заключил контракт на информационную поддержку переписи населения
К Всероссийской переписи населения в апреле 2021 года в эфире детских телеканалов появится спецсерия «Смешариков». Также к кампании подготовят онлайн-игру и серию подкастов. В целом информподдержка стоила Росстату 915 млн руб.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Кар Карыча перепишут

Серия «Смешариков» под названием «Перепись — дело коллективное» должна появиться в эфире не раньше 1 апреля 2021 года. Ее цель — привлечь внимание аудитории к Всероссийской переписи населения, которая должна пройти весной следующего года. Об этом свидетельствуют документы контракта, заключенного между Росстатом и АО «КРОС».

Основной контракт по организации информационно-разъяснительной работы, связанной с переписью, Росстат и КРОС заключили еще в 2019 году. Он оценивается в 915,5 млн руб. Однако в сентябре текущего года были опубликованы дополнительные соглашения, в том числе уточняющие договоренности между КРОС и субподрядчиком компании — «Мармелад медиа», которая владеет правами на мультсериалы «Смешарики», его спин-офф «Пин-код», «Фиксики» и так далее.

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Всероссийскую перепись населения предложили перенести на полгода Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

За подготовку соответствующей серии «Смешариков» их производитель получит 7,8 млн руб., следует из документов. Хронометраж серии о переписи составит 13 минут. В договоре перечислены персонажи, которые должны быть в ней задействованы: Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби. Серия будет размещена в официальных аккаунтах проекта «Смешарики», а также появится в эфире детских телеканалов, в том числе на «Карусели». По контракту серия должна сопровождаться песней, текст и музыку которой должен утвердить заказчик — КРОС.

РБК направил запросы в Росстат, «Мармелад медиа» и КРОС. В пресс-службе группы компаний «Рики», куда входит «Мармелад медиа», РБК подтвердили информацию о подготовке серии «Смешариков» к переписи населения: «Проект «Смешарики» традиционно является проводником знаний в совершенно разных областях жизнедеятельности. Популярные анимационные герои в легкой развлекательной форме доносят до широкой аудитории различные социально-значимые темы».

В пресс-службе Росстата РБК сообщили, что эпизод «Смешариков» позволит рассказать, что такое перепись и зачем она нужна, в игровой, предельно доступной и ненавязчивой форме — как детской, так и взрослой аудитории.

«Тема переписи населения органично впишется во «вселенную Смешариков», — полагают в ведомстве. — Ей посвящен отдельный эпизод хронометражом 13 минут, при этом благодаря талантливым сценаристам и художникам все смотрится очень живо и интересно, практически на одном дыхании». Стоимость контракта включает в себя создание оригинального сценария эпизода, непосредственное производство серии в смешанной технике (2D- и 3D-анимация, озвучивание, специально написанная музыка и песня), трансляцию эпизода в телевизионном эфире, а также в интернет-пространстве».

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Вице-президент КРОС Леонид Бурмистров сообщил РБК, что для кампании по продвижению переписи был выбран слоган «Создаем будущее!». «В разной стадии реализации находятся спецпроекты — от взаимодействия с трудовыми мигрантами из стран ближнего зарубежья и уроков для школьников до программы партнерства с различными коммерческими структурами и взаимодействия с волонтерским движением в масштабах всей страны», — рассказал он. В рамках кампании организованы разнообразные конкурсы, причем «по итогам одного из этих конкурсов талисманом ВПН-2020 стала птичка Випин, которая сейчас является полноценным участником нашей коммуникационной кампании», отметил Бурмистров. Несмотря на многочисленность мероприятий и перенос переписи на полгода никак не повлиял на бюджет информационной работы компании, заключил представитель КРОС.

Онлайн-игры и подкасты

Контракт Росстата с КРОС предполагает популяризацию переписи не только через мультсериалы. Согласно документам, субподрядчиками КРОС помимо «Мармелад медиа» станут «дочки» КРОС — «КРОС Маркетинг» и «КРОС Диджитал». Вместе компании группы КРОС по контракту должны подготовить медийную стратегию переписи. На это в 2019 году в контракте было заложено 148,1 млн руб., в 2020-м — 369,7 млн руб., в 2021-м — 397,6 млн руб. Исполнители контракта должны сформировать в общественном мнении идею о достоверности результатов переписи, следует из документов. Также нужно сформировать у населения положительное отношение к самой переписи, Росстату и переписчикам, уточняется там.

Исполнители контракта обязаны организовать пресс-мероприятия, посвященные переписи, и обеспечить присутствие там экспертов, блогеров и журналистов. Также нужно организовать тематические разделы, посвященные переписи, на таких информационных и развлекательных ресурсах, как Aif.ru, habrahabr.ru, YaPlakal.ru и так далее, указано в контракте. Для переписи нужно подготовить специальные видеоролики, которые будут крутить на YouTube, в соцсетях, а также в общественном транспорте в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо этого для информирования о переписи должны быть разработаны онлайн-игра, онлайн-викторина и чат-бот. Как указано в контракте, цель онлайн-игры — привлечь к переписи поколение россиян, рожденных после 1980 года, которые «не представляют своей жизни без привязки к компьютерным играм». Также до проведения переписи будут проведены посвященные ей конкурс детского рисунка, фотоконкурс и конкурс на лучшее аудиовизуальное произведение. Размер вознаграждения за победу в фотоконкурсе составит не менее 120 тыс руб., говорится в документах контракта.

По закону «О Всероссийской переписи населения» она должна проводиться не реже чем раз в десять лет. В последний раз перепись проводилась в 2010 году. Для привлечения к ней населения использовались теле- и наружная реклама, реклама на радио, конкурсы и викторины. Изначально планировалось, что новая перепись состоится в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на апрель 2021 года. В прошлом году сообщалось, что в целом перепись-2020 обойдется бюджету в 33 млрд руб.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Елизавета Ефимович, Юлия Старостина.
Теги: Всероссийская перепись 2020 , КРОС , смешарики , перепись населения
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