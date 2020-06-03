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Владельцы «Смешариков» распустили созданный в январе управляющий комитет

Марк Завадский
Марк Завадский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Управляющий комитет группы «Рики», которой принадлежат анимационные бренды «Смешарики» и «Фиксики», распущен, сообщил в интервью РБК бывший руководитель комитета Марк Завадский. Сам он в мае стал управляющим директором «Рики».

Управляющий комитет был создан в январе 2020 года и должен был «фактически руководить группой от имени акционеров», утверждал Завадский.

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Марк Завадский

Основными задачами комитета в «Рики» называли развитие проектов на российском и международных рынках, «трансформацию бизнес-структуры и консолидацию лучших профессионалов отрасли». По словам Завадского, первоначально комитет должен был глубже разобраться в бизнесе «Рики» перед сделкой со студией «Аэроплан», производителем «Фиксиков»: 100% этой анимационной студии группа «Рики» консолидировала в феврале 2020 года.

Часть задач, ранее поставленных перед управляющим комитетом, теперь перешла к управляющему директору: на этой должности Завадский, по его словам, должен обновить команду «Рики», развивать существующие бренды группы, запустить новые проекты и поставить «производство новых анимационных брендов на поток».

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Марк Завадский

Основатель «Рики» Илья Попов остается в компании и как генпродюсер и основной акционер определяет, в каком направлении развивается группа, уточнил Завадский.

До прихода в «Рики», в 2018–2019 годах, Завадский был вице-президентом Сбербанка, где отвечал за развитие экосистемы, в 2014–2018 годах — возглавлял российский офис китайской Alibaba Group.

Теги: топ-менеджер, управляющий, «Смешарики»
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