Скорая метпомощь

Сталелитейные предприятия могут быть привлечены к производству медицинского кислорода

Минпромторг запросил у металлургов данные о возможности производства кислорода на фоне сообщений о его дефиците из-за коронавируса. Заводы могут начать производить медицинский кислород вместо технического, если получат лицензию

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минпромторг запросил российские металлургические компании об их возможностях по производству медицинского кислорода для обеспечения российских больниц на фоне пандемии коронавируса. Об этом РБК рассказали источники в трех крупных металлургических компаниях, получивших подобные запросы от министерства. То же самое подтвердили и в пресс-службе ведомства.

«В целях анализа установок по производству технического кислорода, которые могут рассматриваться как потенциальный производственный резерв, в том числе для поставки сырья для последующего производства медицинского кислорода, Минпромторг запросил данные у ряда металлургических предприятий», — сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. Вопрос о возможности и целесообразности адаптации этих установок под нужды системы здравоохранения «находится в проработке». По данным Минпромторга, российская промышленность располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода: отдельные крупные предприятия загружены всего на 20%.

Почему Минпромторг обратился к металлургам

Первый замминистра промышленности Сергей Цыб недавно провел совещание с представителями металлургических компаний, на котором обсуждалась техническая возможность последних организовать производство медицинского кислорода на станциях разделения воздуха, говорят собеседники РБК.

Металлургические заводы производят технический кислород, который используется при производстве чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического нормами примесей оксида углерода, кислот и озона. Для его производства и реализации необходима специальная лицензия, процесс получения которой может растянуться на два года, сообщал «Медицинский вестник».

По данным Минпромторга, на территории России медицинские газы производят 114 лицензиатов в 59 регионах, из них 74 — медицинский жидкий газ, 108 — сжатый газ. «На прошедшем в Минпромторге совещании производители [медицинских газов] подтвердили, что готовы при необходимости ввести в строй дополнительные установки по производству медицинского кислорода; министерство в свою очередь в этом случае окажет помощь с их оперативным лицензированием», — отметила пресс-служба ведомства.

По данным Росстата, производство промышленного и медицинского кислорода в России в январе—сентябре 2020 года составило 10,124 млрд куб. м, что лишь на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 9,945 млрд куб. м. Но уже в сентябре оно выросло на 4,8%, до 1,118 млрд куб. м. В 2019 году общий объем медицинского кислорода в газообразном состоянии превысил 7,5 млн куб. м, а в жидком — 98 тыс. т (по данным Минпромторга). По итогам первого полугодия текущего года объем производства вырос на 14 и 29% соответственно.

У Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина уже есть такая лицензия для производства медицинского кислорода, следует из данных сайта компании: он выпускается на площадке в Липецке под заказ. До настоящего времени НЛМК в среднем производил около 1700 т жидкого кислорода в месяц, в октябре 2020 года с увеличением запроса комбинат произведет 2400 т — максимально возможное количество кислорода, применимого для использования в медицинских целях, сообщил представитель компании. РБК направил запросы в пресс-службы других крупнейших российских металлургических компаний — Evraz Романа Абрамовича и партнеров, «Мечела» Игоря Зюзина, Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова и «Северстали» Алексея Мордашова.

Представитель ассоциации «Русская сталь» (в нее входят вышеперечисленные металлургические компании) сообщил, что не получал официальных запросов от Минпромторга о возможностях производства и поставок медицинского кислорода. По его словам, часть предприятий ассоциации имеют лицензии на производство медицинского кислорода и поставляют его по первому требованию. «Информации об объемах производства и отгрузок, а также направлении поставок кислорода металлургическими предприятиями ассоциация «Русская сталь» не имеет», — добавил представитель ассоциации.

На производстве медицинского кислорода специализируются немецкая Linde и французская Air Liquide. Источник, близкий к Air Liquide, сообщил РБК, что она совместно с Минздравом работает сейчас над ускоренной процедурой «медикализации» всех жидкостных источников кислорода, то есть чтобы можно было выпускать медицинский кислород на установках по производству промышленного кислорода. РБК направил запросы в пресс-службы Linde и Air Liquide.

Для каких целей используется кислород Промышленный кислород применяется в нескольких отраслях экономики, в частности:

в металлургии — при конвертерной обработке металла, для отделения золота от руды, выплавки цветных металлов, чугуна и стали, газопламенной сварки и резки металла;

в теплоэнергетике — для розжига твердого топлива и прессования водно-угольной смеси;

в химической отрасли — при производстве разного рода кислот и веществ;

для бурения твердых пород в горнодобывающем производстве;

в оборонке — для приведения в работу дизельных двигателей на подводных лодках, а также в ракетных двигателях — в качестве окислителя для топлива;

в сельском хозяйстве — для насыщения водоемов при разведении рыбы и обогащения пищи для животных. По данным Creon, объем российского рынка технических газов в 2019 году составлял около 100 млрд руб. 65% этого рынка занимали независимые кислородные заводы и химико-металлургические предприятия, реализующие излишки на продажу. После введения ограничительных мер в апреле 2020 года продажи технических газов просели на 30%, поэтому производители начали ориентироваться на продажу более востребованных в период пандемии медицинских газов и оборудования, но для этого необходимо получить лицензии.

Медицинский кислород используется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения, а также необходим больным, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, во время хирургических операций. Он особенно востребован для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией, число которых уже превысило 1,5 млн человек в России и продолжает расти. «Потребность в кислороде сейчас возросла, потому что открываются новые стационары под прием пациентов с коронавирусом», — сообщили на прошлой неделе в пресс-службе комитета здравоохранения Курской области. О росте потребности в медицинском кислороде заявляли и другие региональные власти.

Где нужен медицинский кислород

На прошлой неделе ростовские СМИ 161.ru и «Блокнот» сообщили, что в горбольнице Ростова № 20 умерли 13 пациентов с коронавирусом из-за сбоя в поставках медицинского кислорода. По данным местных медиков, подобные сбои были в последние несколько недель из-за проблем со снабжением. Лицензию на производство медицинского кислорода в июне получила Ростовская АЭС (принадлежит «дочке» «Росатома» — компании «Росэнергоатом»). Для начала поставок в больницы ее лаборатория химического цеха должна получить аккредитацию, а сама АЭС — пройти процедуру регистрации медицинского кислорода как лекарственного средства в Минздраве. «В ближайшее время эта работа будет завершена, и АЭС сможет также поставлять кислород нашим медучреждениям», — сказал 19 октября вице-губернатор Ростовской области Игорь Сорокин. РБК направил запрос в пресс-службу «Росэнергоатома».

О нехватке медицинского кислорода также недавно заявили власти Курской области, которые обратились за помощью к руководству соседней Липецкой области и НЛМК. В итоге НЛМК направил в три курские больницы 10 т кислорода. «Из-за частичного выхода из строя оборудования на предприятии-поставщике ряд курских больниц столкнулся с угрозой срыва поставки жизненно необходимого в условиях COVID кислорода, — написал на своей странице в Instagram замглавы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов 21 октября. — Уже завтра компания «Айсберг» повезет первые 10 т кислорода в три курские больницы. Благодарим коллег с НЛМК, которые поставили в приоритет и помогли оперативно решить эту задачу». «Для информации: все липецкие больницы обеспечены кислородом в полном объеме», — добавил он.

После этого в пресс-службе комитета здравоохранения Курской области заявили, что ситуация находится «под контролем». Помимо Липецкой они закупили кислород и в Белгородской области.

С учетом появившихся в ряде российских СМИ публикаций о случаях нехватки медицинского кислорода в отдельных регионах Минпромторг и Росздравнадзор запросят у властей этих субъектов информацию о потребности в нем лечебных учреждений, сообщили РБК в пресс-службах этих двух ведомств. Кроме того, Минпромторг решил включить вопрос обеспечения кислородом в повестку еженедельных совещаний со всеми регионами. «Подчеркиваем, что официальных обращений от субъектов Российской Федерации о проблемах с обеспечением системы здравоохранения медицинским кислородом до настоящего времени в Минпромторг России не поступало», — отмечает представитель ведомства. В Росздравнадзор также не поступало обращений от регионов о проблемах с обеспечением медицинским кислородом, добавил представитель службы.

Более того, еще в июле 2020 года Минпромторг обратился в департаменты здравоохранения всех регионов с просьбой предоставить информацию о потребности в медицинском оборудовании для производства кислорода, в том числе газификаторов и компрессорных станций, утверждает представитель ведомства. Это было сделано «для планирования производства медицинского кислорода и его поставок в регионы». Часть регионов сообщили об отсутствии такой потребности, остальным были переданы контакты российских производителей, готовых полностью обеспечить их этим оборудованием.