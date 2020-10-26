Spotify вошел в секстет

Шведское аудиоприложение попало в топ-10 музыкальных сервисов в России

За первые месяцы работы в России Spotify стал шестым по популярности на мобильных устройствах. Но позиции крупнейшего в мире сервиса будут корректироваться — точную оценку можно будет сделать после завершения промопериода

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Мобильное приложение стримингового сервиса Spotify за первые месяцы работы в России заняло шестое место по размеру аудитории, обогнав приложение для прослушивания YouTube, следует из данных Mediascope, подготовленных по запросу РБК.

В июле количество человек, заходивших в мобильное приложение Spotify хотя бы один раз, среди российских пользователей старше 12 лет составило 1,5 млн, а в августе — 2,2 млн (последние доступные данные). По этому показателю сервис занимал в августе шестое место после Shazam, Apple Music, «Яндекс.Музыка», Zaycev.net и Boom (принадлежит Mail.ru Group), следует из данных Mediascope. Следом шли YouTube Music, «Просто радио онлайн» и др.

Аудитория сайта Spotify.com в России в июле и августе составила 1,1 млн и 0,74 млн человек соответственно. Это соответствовало десятому месту на рынке. На компьютерах наиболее посещаемыми оказались «Яндекс.Музыка», Zaycev.net, Hotmo.org, Zvooq.pro, Inkompmusic.ru.

Spotify не раскрывает число пользователей в отдельных странах. Данные Mediascope представитель компании комментировать отказался.

О первых итогах работы сервиса в России — в материале РБК.

Что такое Spotify Шведский аудиосервис Spotify зарегистрировал в России юрлицо еще в 2014 году, но запуск несколько раз переносили, и в итоге сервис был официально запущен только в июле этого года. Одновременно он начал работу еще на 12 рынках, в том числе на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Молдавии, — таким образом, общая география Spotify увеличилась до 92 стран мира. На конец второго квартала у сервиса было 299 млн пользователей. По этому показателю он был лидером среди музыкальных сервисов в мире с долей 32%, следует из данных MIDiA Research. На втором месте был Apple Music (18%), на третьем — Amazon Music (14%). Среди пользователей Spotify 138 млн оплачивают платную подписку, остальные слушают музыку вместе с рекламой. Выручка за второй квартал — €1,889 млрд, из которых €1,758 млрд приходилось на оплату подписки, а €131 млн — рекламные доходы.

Как участники рынка оценивают запуск сервиса

Гендиректор творческого объединения Gazgolder Николай Дуксин отметил, что основное потребление музыки сейчас происходит на мобильных устройствах, однако приведенные Mediascope приложения сервисов некорректно сравнивать. «Shazam используется для определения, какая музыка играет, а не для прослушивания, в рейтинг также попали сервисы для прослушивания радиостанций, Soundcloud, где пользователи загружают собственную музыку. Если учитывать только стриминговые сервисы, получается, что в первый полноценный месяц работы Spotify вошел в пятерку на российском рынке», — подчеркнул Дуксин. Хорошие позиции Apple Music на рынке он объясняет тем, что у компании закрытая экосистема и удобный собственный сервис для прослушивания музыки — пользователям нет необходимости искать альтернативы. Большая аудитория «Яндекс.Музыка» на десктопах, по его мнению, может быть связана с тем, что, когда пользователи ищут какую-то музыку в поисковике «Яндекса», результаты предоставляются сразу в плеере холдинга.

Дуксин отметил, что Spotify сейчас активно работает на российском рынке, вкладывается в маркетинг, что должно позволить сервису наращивать число пользователей. «На примере нашего каталога тройка лидирующих сервисов — это Apple Music, Boom и «Яндекс.Музыка». Думаю, что к концу следующего года у Spotify есть шансы потеснить третий сервис в этом списке», — прогнозирует глава Gazgolder.

Однако представитель одного из музыкальных сервисов настаивает, что в России слушают музыку по большей части в локальных сервисах, таких как «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыка». Он уверен, что на «российский» Spotify переключились пользователи, которые и раньше слушали этот сервис, но с дорогой международной подпиской. По его словам, аудитория Spotify ограничена «жителями Центрального административного округа столицы, работниками из высоток на Белой площади и в «Сити», а также владельцами Apple (в России это 7–9 млн активных устройств). «Apple Music, как и Spotify, популярны в AppStore, но не в Google Play. Все-таки Android-устройства превалируют в России с сильным перевесом», — указал собеседник РБК.

Еще один источник РБК на рынке музыкальных сервисов говорит, что некорректно сравнивать результаты Spotify с другими игроками по итогам августа, поскольку в момент старта сервис «был поддержан масштабной рекламной кампанией, сопровождавшейся бесплатной раздачей триал-версий на три месяца». Собеседник допустил, что по истечении промопериода «сервис ожидает отток аудитории». Кроме того, он напомнил, что «Яндекс.Музыка» и Boom входят в программы лояльности «Яндекса» и Mail.ru Group, в рамках которых пользователям предлагаются бонусы на такси, еду, облачные диски и т.д., что позволяет удержать пользователей.

Представители «Яндекса» и Mail.ru Group отказались от комментариев.