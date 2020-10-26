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Ставка на ожидание
Газета № 078 (3245) (2610) Финансы,
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Ставка на ожидание

Совет директоров ЦБ не стал корректировать главный инструмент денежно-кредитной политики
ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Рынок ждал такого решения, объясняя его геополитическими рисками и ослаблением рубля. Аналитики допускают, что начавшийся в 2019 году цикл снижения ставок завершен
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Совет директоров Центрального банка в пятницу, 23 октября, решил оставить ключевую ставку неизменной — на уровне 4,25%. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Инфляция складывается в соответствии с прогнозом, в то же время происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России, а «на финансовых рынках возможно сохранение повышенной волатильности», в том числе с учетом геополитических факторов, отметил ЦБ.

Банк России сохранил свой сигнал относительно будущих решений по динамике ставки. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом он будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях, указывает регулятор. Ключевая ставка сейчас находится на своем историческом минимуме: ЦБ с июня 2019 года опустил ее в общей сложности на 3,5 п.п. Только в этом году Банк России снизил ставку на 2 п.п., регулятор пошел на смягчение в разгар пандемии.

Рынок ожидал решения о сохранении ставки: согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, такого мнения придерживались большинство опрошенных экспертов. Экономисты, опрошенные РБК, отмечали, что в пользу такого решения говорят ускорение инфляции, ослабление рубля и усилившиеся геополитические риски, в частности неопределенность вокруг выборов в США в ноябре. Инфляция в сентябре составила 3,67% и вплотную подобралась к нижней границе прогноза, который давал ЦБ (3,7–4,2% в 2020 году). Рубль в третьем квартале заметно дешевел: за три месяца нацвалюта ослабла на 8% к доллару США и на 12% к евро.

«Геополитический шум все еще вносит путаницу. В таких неопределенных обстоятельствах лучшим решением для ЦБ будет осторожное решение о сохранении ставки», — отмечал аналитик Citi Иван Чакаров.

Чего ждет ЦБ

ЦБ уточнил, что по итогам года рост цен будет находиться в верхней части прогнозного интервала (3,9–4,2%) при таргете 4%, на 19 октября годовая инфляция составила 3,8%. Рост цен находится под влиянием ослабления рубля и более медленного восстановления внутреннего спроса по сравнению с летними месяцами. «Происходящее ухудшение эпидемиологической ситуации сдерживает рост расходов на потребление, влияет на инвестиционные планы бизнеса», — отметила на брифинге после заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В 2021 году рост цен замедлится и будет находиться в интервале 3,5–4%. В условиях осложнения ситуации с пандемией в четвертом квартале (и, возможно, в начале 2021 года) экономика будет восстанавливаться несколько медленнее, чем прогнозировалось ранее, заметила председатель Банка России. Регулятор также немного улучшил прогноз по экономике: вместо падения на 4,5–5,5%, которое ожидалось ранее, ВВП в 2020 году просядет на 4–5% (динамика экспорта с начала года сложилась лучше ожиданий). В 2021 году, наоборот, вместо более быстрого роста в 3,5–4,5% ЦБ ожидает восстановительный рост на уровне 3–4%.

Экономика
Банк России резко повысил прогноз цен на нефть Фото: Егор Алеев / ТАСС

В базовом сценарии Банка России на среднесрочном горизонте будут преобладать дезинфляционные факторы: ухудшение эпидемиологической ситуации и возможное замедление роста мировой экономики, поэтому ЦБ по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, пояснила Набиуллина. В то же время регулятор указал на возросшие краткосрочные проинфляционные риски из-за геополитического фона.

Центральный банк учитывает и то, каким образом снижение ключевой ставки отражается в текущих условиях предоставления кредитных средств банками. При неустойчивой ситуации снижение может привести к росту ставок по долгосрочным финансовым инструментам и более значительной реакции валютного курса, что в итоге будет означать ужесточение денежно-кредитных условий, рассказала Набиуллина. Поэтому, по ее словам, пространство для снижения ставки нужно использовать аккуратно.

Но санкций опасаться не стоит, считает глава ЦБ: «Мы уже привыкли жить в условиях постоянных угроз и рисков санкций. Здесь с этой точки зрения ничего нового нет». На пресс-конференцию Набиуллина надела голубую брошь в виде морской волны, которая может указывать на вторую волну распространения коронавируса. Telegram-канал MMI, основанный аналитиком Кириллом Тремасовым, который сейчас возглавляет департамент денежно-кредитной политики ЦБ и больше не имеет отношения к каналу, предположил, что таким образом мог быть зашифрован риск, связанный с предстоящими президентскими выборами в США. В американских СМИ в контексте промежуточных выборов 2018 года термином blue wave (синяя волна) называли уверенную победу демократов. На пресс-конференции Набиуллина лишь сказала, что ЦБ учитывает риск того, что выборы в США могут стать одним из источников волатильности, но это не предопределено.

Финансы
Экономисты спрогнозировали второй за осень отказ ЦБ от снижения ставки Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Цикл смягчения подходит к концу

По оценке «Ренессанс Капитала», инфляция в октябре ускорится до 4%, то есть достигнет таргета ЦБ впервые за 13 месяцев. «Представители ЦБ продолжают оставлять смешанные заявления о том, что возможно еще одно снижение ставки до 4%. Однако мы видим возможность для такого снижения в середине декабря, и если инфляция будет ниже 4,2%, а рубль укрепится ниже 73 руб. за доллар, то вероятность такого сценария — 30%», — писала в обзоре экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Это конец снижения ставки, говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Полностью исключать, что ЦБ еще раз опустит ставку, не стоит ввиду того, что замедление экономики из-за второй волны коронавируса является дефляционным фактором. Но пока, как мне кажется, ситуация более или менее стабилизировалась с валютным курсом и скорее рубль может продолжать укрепляться в ближайшее время», — считает эксперт.

ЦБ структурировал заявление по итогам совета директоров так, чтобы подготовить возможность дольше держать паузу в снижении ставки, если развитие геополитической ситуации и эпидемиологическая обстановка будут усиливать не только краткосрочные, но и среднесрочные инфляционные риски, делает вывод главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Но еще одно снижение на 0,25 п.п. в декабре возможно, пишет она в обзоре.

В случае сохранения повышенной неопределенности из-за внешних рисков уровень 4,25% может стать дном текущего цикла снижения ключевой ставки, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. «В целом решение и пресс-релиз поддержали наше мнение, что регулятор может возобновить снижение в декабре, когда фактор выборов [в США] снизится, а влияние эпидемии на экономическую активность будет оценено точнее», — указал стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Решение ЦБ отчасти объясняется необходимостью адаптации финансовой системы и граждан к низким ставкам — снижение уровня ставок приводит к замедлению динамики вкладов населения, отмечает в комментарии старший экономист «Открытия» Максим Петроневич: «Вклады населения в сентябре снизились на 0,2% месяц к месяцу. Снижение процентных ставок является одной из основных причин подобной динамики, тогда как обычно для сентября характерен рост вкладов».

Повышение ставки не вопрос ближайшего времени, говорит Романчук: «Повышением ставки ЦБ может ответить на какой-нибудь специфический внешний шок, чтобы повысить привлекательность рубля. Но пока ЦБ будет просто ориентироваться на инфляцию, и маловероятно, что потребуется резкий подъем ставки». «Условием для повышения ставки может быть, например, разогрев экономики и рост инфляции или же серьезная дестабилизация валютного рынка. Но вероятность того, что ЦБ станет повышать ставку, по крайней мере сейчас, довольно небольшая», — согласен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин.

Авторы: Павел Казарновский, Наталья Киселева.
Теги: ЦБ , ключевая ставка , Эльвира Набиуллина
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