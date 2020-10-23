Банк России резко повысил прогноз цен на нефть

Банк России улучшил прогноз по ценам на нефть в 2020–2021 годах. В связи с этим экспорт и текущий счет будут сильнее, а валютные резервы перестанут тратиться

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Банк России существенно пересмотрел прогноз по средней цене нефти Urals в 2021 году, до $45 за барр., по сравнению с $40, которые ожидались в сентябре. Новый среднесрочный прогноз ЦБ (.pdf) вышел после заседания по ключевой ставке 23 октября.

По итогам 2020 года средняя цена Urals также будет выше ($41), чем прогнозировал ЦБ в сентябрьском проекте Основных направлений денежно-кредитной политики ($38). На этой неделе партии Urals с поставкой в Европу торговались по $41–42 за барр. Прогноз ЦБ по цене нефти теперь практически совпадает с прогнозом Минэкономразвития, заложенным в проект федерального бюджета.

На фоне повышения прогноза по нефти ЦБ автоматически улучшил прогноз по экспорту России и профициту текущего счета в 2020-м и 2021 годах. Теперь ожидается, что объем экспорта товаров в 2020 году составит $316 млрд, а в 2021 году — $331 млрд. В сентябре ожидались показатели $286 млрд и $308 млрд, соответственно.

Положительное сальдо платежного баланса по итогам 2020 года составит $33 млрд, в следующем году — $32 млрд. В сентябре ЦБ ожидал практически нулевой баланс текущего счета в 2020–2021 годах (плюс $2–3 млрд).