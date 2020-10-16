Рейтинг заменяет все

Госдума предлагает универсализИровать принцип доступа банков к государственным деньгам

Госдума предлагает допускать банки к работе со средствами госкорпораций, предприятий ОПК, счетами эскроу в зависимости от их рейтинга, а не размера капитала. Эксперты не видят тут большого потенциала для роста конкуренции

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Госдума предлагает изменить подход к доступу банков к государственным средствам, следует из одной из последних версий законопроекта «О совершенствовании отбора кредитных организаций на основании кредитного рейтинга для целей инвестирования и размещения денежных средств» (есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом разработки проекта). Сейчас основным критерием для размещения, например, средств госкомпаний в банках выступает капитал кредитной организации. Новый документ предлагает опираться только на кредитный рейтинг банка — аналогичный подход будет распространен и на множество других отраслей.

По словам главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, законопроект после финальных согласований могут внести в Госдуму в понедельник, 19 октября. Минфин и ЦБ, по его словам, «концептуально поддержали законопроект». «Мы рассчитываем на то, что расширится число участников разных государственных программ, а это приведет к конкуренции за участие в таких программах, соответственно, они будут реализовываться эффективнее и, как мы рассчитываем, снизится их стоимость», — сказал Аксаков.

Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор концептуально поддерживает предложения: «Кредитный рейтинг может являться основным критерием, поскольку он дает независимую оценку масштаба деятельности и финансовой устойчивости кредитной организации с учетом многих факторов, в том числе размера капитала». В зависимости от типа программы могут быть использованы разные уровни рейтингов с учетом рисков, считают в Банке России.

Минфин поддерживает предложения в части использования кредитного рейтинга в качестве основного рыночного критерия, связанного с оценкой финансовой устойчивости банков, сообщил РБК представитель министерства.

Как сейчас банки получают доступ к средствам государства

Сейчас главным принципом доступа банков к ресурсам госкорпораций, госкомпаний, пенсионным накоплениям и другим средствам является размер капитала, а рейтинг выступает дополнительным критерием, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Среди других критериев — применение надзорных мер со стороны регулятора, любые формы поддержки со стороны государства, участие в системе страхования вкладов, значения нормативов.

Таким образом регулируется, например, в каких банках Агентство по страхованию вкладов, Фонд содействия реформированию ЖКХ, «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», «Российские автомобильные дороги» могут размещать свои свободные средства, открывать счета и депозиты. Ключевые требования к банкам — размер капитала от 1 млрд руб. и наличие в договоре обязательства досрочно вернуть депозит и начисленные проценты, если банк перестал удовлетворять требованиям закона. Уровень рейтинга (не ниже A- (RU) ) является пятым критерием. Работать со средствами этих госкорпораций могут 66 банков.

Есть и обратные случаи, когда, наоборот, доступ к госсредствам есть у достаточно большого количества банков. Так, отдельное постановление правительства регулирует, какие банки могут сопровождать контракты по государственным закупкам. В перечне — 238 банков, в том числе банки с низким уровнем кредитоспособности, говорится в пояснительной записке.

Предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), также размещают свои средства в соответствии с постановлением правительства. Документ, в частности, разрешает работать с банками, которые либо обладают кредитным рейтингом не ниже уровня BBB- (RU), либо находятся под контролем ЦБ или государства. Еще один критерий — отсутствие риска, что банк ограничит операции клиента из-за западных санкций. Если такие риски присутствуют, работать с деньгами стратегических для ОПК предприятий банк сможет только после отдельного решения правительства.

Это же касается и инвестирования в депозиты средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом в доверительное управление управляющей компании. Для работы с пенсионными деньгами от банков требуют наличия капитала от 25 млрд руб. и рейтинга не ниже A+ (RU), а также выполнения других требований. В такой перечень входят 42 банка. Подобные требования распространяются и на банки, работающие со средствами федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и т.д.

Изменения затронут и отбор банков для открытия счетов эскроу. В 2019 году были изменены правила долевого строительства для застройщиков: они не могут теперь напрямую привлекать деньги дольщиков, а только на специальные счета в банках, где они остаются до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. Сейчас наличие рейтинга не ниже BBB- (RU) — один из критериев доступа банков к работе со счетами эскроу. Всего с деньгами граждан для проектного финансирования работают 94 банка.

Во всех этих случаях и ряде других законопроект предлагает использовать единственный критерий — кредитный рейтинг банка. «Кредитный рейтинг является наиболее интегральным показателем финансовой надежности банка, который уже включает в себя все те показатели, которые в разной форме использует действующее законодательство для оценки его финансового положения», — говорится в пояснительной записке. Но законопроект сохраняет право правительства в отдельных случаях устанавливать дополнительные критерии для банков помимо рейтингов.

Рейтинги уже используются при выборе банков для размещения бюджетных средств. Так, в июле 2017 года рейтинговое агентство АКРА присвоило на тот момент частному банку «Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». С таким рейтингом банк лишился возможности размещать средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Новые бумаги банка лишились возможности попасть в ломбардный список ЦБ. В августе того же года ЦБ объявил о санации «Открытия».

Нужны ли изменения

«На наш взгляд, рейтинг станет наиболее взвешенной оценкой надежности банков», — сказал РБК вице-президент ассоциации банков «Россия» Анатолий Козлачков (АБР участвовала в подготовке законопроекта). Но если законопроект будет принят, возникнет вопрос, к какому виду ресурса доступ осуществляется на основании какого типа рейтинга: нужно обеспечить доступ к средствам и для банков со средним уровнем рейтинга, добавил он.

«Законопроект повысит прежде всего конкурентоспособность региональных банков, которые можно считать главными пострадавшими от применения текущих критериев, в рамках которых учитывается не только уровень рейтинга, но и размер капитала», — сказала РБК первый заместитель гендиректора «Эксперт РА» Марина Чекурова. В то же время, по ее словам, некоторые банки не хотят нести никакие риски, связанные с бюджетными средствами. Сейчас рейтинги есть у 60–65% банковского сектора, и вряд ли оставшиеся игроки будут иметь высокую потребность получить их, считает она.

«Уже сейчас во многих нормативных актах есть условия о наличии рейтинга определенного уровня, то есть мы уже живем в ситуации, когда рейтинг необходим», — напоминает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Но условия, которые должен соблюдать банк вне рейтингов, для него более управляемы — их исключение из регулирования «окажет воздействие на конкурентную среду», предупреждает он.

По словам гендиректора НКР Кирилла Лукашука, размер банка является одним из важных, но далеко не определяющим показателем устойчивости, поэтому «использование кредитного рейтинга будет способствовать и улучшению конкурентных условий доступа к государственным ресурсам». «Имеет смысл использовать не только единственный уровень отсечения, а ступенчатую систему, которая расширяет возможные объемы привлечения средств по мере роста уровня кредитного рейтинга», — добавляет он.

Модернизация закона едва ли окажет существенное влияние на уровень конкуренции между банками, так как хорошее финансовое положение и надежность — это и сейчас конкурентное преимущество, замечает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Возможно, чтобы при более высоком рейтинге банк получал бы более крупные лимиты, добавляет она.

«Кредитный рейтинг учитывает тот же капитал, степень госучастия. Важно, чтобы не было лицемерия», — сказал РБК президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Если уж рейтинговые агентства должны будут влиять на доступ банков в ту или иную сферу, то рейтинговых агентств должно быть много, чтобы они могли конкурировать, добавил он. Сейчас в реестр ЦБ включены четыре рейтинговых агентства.