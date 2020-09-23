Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

По мнению Михаила Сухова, примерно треть закроются добровольно, около десятка присоединится к более крупным организациям и остальные покинут рынок через отзыв лицензий

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В ближайшие три года с рынка могут уйти около сотни банков, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов.

По его мнению, примерно треть финансовых организаций закроется добровольно, так как в последнее время развивается тренд на «цивилизованный выход из бизнеса».

«Многие банки теряют рентабельность, коронакризис и снижение ставок подстегнули эту тенденцию. Акционеры понимают, что сохранять убыточный банк — бесперспективное занятие и проще сдать лицензию. Похоже, Банк России не сдерживает этот процесс», — пояснил Сухов.

Еще часть — около десяти или чуть больше — сольются с более крупными компаниями, полагает глава АКРА. «Остальные уйдут через отзыв лицензии со всеми вытекающими последствиями: выплатами АСВ, потерями клиентов и т.д.», — отметил он. При этом эксперт подчеркнул, что речь здесь идет о небольших банках, которые не могут подорвать доверие ко всему сектору.