Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 78,26 77,22 EUR Нал. 91,89 90,75 USD Бирж. 77,37 +0,32 EUR Бирж. 90,96 +0,49 USD ЦБ. 77,28 -0,01 EUR ЦБ. 90,71 -0,37 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 11415,00 -24,53 IMOEX 2856,08 +0,95% RTSI 1160,30 +0,36% Brent 43,22 +1,86% DJIA 28514,00 -0,58% Nasdaq 11768,73 -0,80%
У конфликта сильнейших бенефициаров нет
Лента новостей
WP сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе 09:15, Политика СМИ узнали о проходящих в ФРГ учениях с потенциальным ядерным оружием 09:11, Политика Постправда vs научная грамотность: зачем критически мыслить 09:04, РБК и Bayer Макгрегор сообщил о новой дате боя с Порье 09:03, Спорт Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 октября 09:01, Общество Эксперты оценили ущерб для России и рубля от торговых войн США и Китая 09:00, Политика Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе 08:32, РБК и Jeep Худшее впереди: чем обернется зимний сезон для авиаперевозчиков 08:26, PRO Совфед разъяснит понятия «социальная дистанция» и «самоизоляция» 08:10, Общество Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году 08:01, РБК и СберПервый В Красноярском крае в ДТП погибли три человека 08:00, Общество Операторы вагонов выступили против ограничения ввоза украинских колес 08:00, Бизнес Власти Москвы изменят дорожные камеры для штрафов за нарушение изоляции 08:00, Общество Рейтинг РБК 500, новые пробы воды с Камчатки. Главные новости РБК 07:55, Общество Алиев опроверг сообщения об использовании наемников в Нагорном Карабахе 07:48, Политика Синоптики сообщили о наступлении предзимья в европейской части России 07:46, Общество Бизнес-модель после пандемии: что придумали крупнейшие компании России 07:30, РБК и SAP Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса 07:22, Политика Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. Основные факты 07:00, Экономика В рейтинге крупнейших компаний РБК 500 впервые сменился лидер 07:00, Экономика Во Владивостоке задержали «радиоактивную» посылку из Гонконга 06:48, Общество Глава Минпромторга не увидел необходимости закрывать магазины и общепит 06:47, Бизнес Тренд или фейк: в какое будущее можно попасть уже сейчас 06:40, РБК и Mail.ru Cloud Solutions Трамп обвинил Байдена во лжи после публикации о сыне демократа 06:16, Политика Рогозин попросил вернуть ему аккаунт в Twitter после рекорда «Союза» 05:55, Технологии и медиа Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе 05:40, РБК и Mercedes-Benz Сборная России по футболу продлила безвыигрышную домашнюю серию 05:34, Спорт Патологоанатомы сообщили о влиянии COVID-19 на органы человека 05:31, Общество
Газета
У конфликта сильнейших бенефициаров нет
Газета № 071 (3238) (1510) Политика,
0

У конфликта сильнейших бенефициаров нет

В РСМД оценили последствия эскалации экономического противостояния США и Китая
Последствия противостояния США и Китая представляют для Москвы новую экономическую угрозу, предупреждают в РСМД. Главный фактор риска — усиление давления на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Почему конфликт США и КНР представляет угрозу для России

Если противостояние двух держав будет набирать обороты, то это несет в себе риски для мировой стабильности и представляет потенциальную экономическую угрозу для России. Об этом говорится в аналитическом докладе Российского совета по международным делам (РСМД; есть в распоряжении РБК).

Санкционное давление США и Евросоюза на Россию прошло практически незамеченным с точки зрения глобальной хозяйственной системы, но последствия противостояния двух крупнейших экономик мира представляют для Москвы серьезную проблему, предупреждают авторы. Главный фактор риска — усиление давления на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики, считают в РСМД. «Это чревато не только сокращением бюджетных поступлений и ресурсов для развития [...], но и нарастанием волатильности валютного курса рубля, в начале 2020 года уже показавшего одну из самых низких среди мировых валют степеней устойчивости к негативным импульсам с мировых рынков», — отмечается в докладе. В частности, падение мировых цен на сырье может ударить по окупаемости таких проектов, как газопровод «Сила Сибири», поясняет автор доклада Сергей Афонцев.

Обострение конфликта США и Китая также может привести к оттоку капиталов с развивающихся рынков. С начала года рубль стал наименее устойчивой валютой среди развивающихся рынков после турецкой лиры, упав на 15% по сравнению с долларом.

Три вектора торговой войны

Противостояние Китая и США будет развиваться одновременно по нескольким направлениям, что повлияет на мировую экономику в нескольких аспектах, отмечается в докладе РСМД.

  • Геополитически мотивированные регуляторные меры могут привести к сокращению торгово-инвестиционного сотрудничества и разрывам цепочек добавленной стоимости, сформированным американскими и китайскими компаниями.
  • Противоречия создадут негативные косвенные экономические и санкционные последствия, затрагивающие экономики третьих стран, сотрудничающих с США или Китаем.
  • Изменение темпов роста двух крупнейших экономик мира в условиях нарастания противоречий скажется на динамике цен основных биржевых товаров, в том числе нефти.

Для российской экономики сотрудничество с КНР весьма важно. В частности, негативные эффекты противостояния США и России могут быть частично компенсированы развитием сотрудничества с китайскими компаниями, прежде всего в технологическом секторе, полагает Афонцев. Тем более что китайские компании сами заинтересованы в расширении круга партнеров по мере нарастания давления США. Но развитию российско-китайского сотрудничества препятствует ряд факторов. Во-первых, российские производители ощущают угрозу со стороны китайских компаний, ориентированных на обслуживание российского рынка и интеграцию местных партнеров в свои цепочки добавленной стоимости. Во-вторых, круг российских компаний, сотрудничество с которыми представляет потенциальный интерес для китайцев, довольно узок. В-третьих, более тесному сотрудничеству могут препятствовать санкционные угрозы. «В этих условиях негативные эффекты противостояния США и КНР для российской экономики, с высокой степенью вероятности, возобладают над позитивными, хотя едва ли их чистый вклад в замедление роста российского ВВП превысит 0,2–0,3%», — заключает Афонцев.

Торговый оборот России и Китая в январе—июле 2020 года составил $56,9 млрд — почти на $4 млрд меньше, чем за соответствующий период 2019 года, следует из данных Федеральной таможенной службы. В 2019 году торговый оборот Китая и России составил $111 млрд.

Политика
Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Китая Пекин, депутаты 13-го Всекитайского собрания народных представителей идут на заседание

Ослабит ли противостояние смена администрации

Президент США Дональд Трамп критикует Китай за нечестную конкуренцию и кражу интеллектуальной собственности у США. С 2018 года Вашингтон вводит все новые пошлины на китайские товары. Часть из них была снята в январе, когда две страны согласовали сделку, обязывающую Пекин в течение двух лет купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на сумму $200 млрд. В обмен Вашингтон отменил запланированное повышение пошлин на китайскую продукцию, включая телефоны, игрушки и ноутбуки. Сделка оказалась под вопросом из-за действий центральных властей КНР в отношении Гонконга, после которых Трамп объявил о введении дополнительных санкций против Пекина.

В 2010 году совокупный товарооборот США и Китая составлял $456 млрд, он вырос до $660 млрд в 2018 году, затем упал до $559 млрд. В 2012–2017 годах американский экспорт в КНР вырос на 25%, а импорт из КНР — на 27%. В 2017–2019 годах на фоне торговых противоречий объемы американского экспорта сократились на 18,0%, импорта — на 10,5%. Что касается торгового дефицита США и Китая, который обещал ликвидировать Трамп, то в первые годы его президентства этот показатель вырос до $380 млрд в 2017–2018 годах. Дефицит снизился до $308 млрд в 2019 году, следует из данных Министерства торговли США.

Это противостояние продолжится при любом исходе ноябрьских президентских выборов в США, говорится в аналитической заметке экспертов рейтингового агентства Moody's (есть у РБК). Как отмечают аналитики, соперник Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден, не отличается от республиканца содержанием своей политики в отношении Пекина. В частности, Байден критикует Китай за нарушение прав человека и кражу интеллектуальной собственности; кроме того, он обещал принять меры для возвращения рабочих мест, утраченных в торговой войне.

КНР окажется главным проигравшим в результате конфликта, так как свертывание связей с ведущим торговым партнером, на которого приходится около пятой части экспорта, скажется на перспективах экономического роста страны, отмечается в докладе РСМД. Экономика США, впрочем, также пострадает, учитывая инвестиции американских компаний в Китай. Согласно оценкам Oxford Economics, по состоянию на 2015 год экономические связи с КНР обеспечивали рабочие места для более чем 2,55 млн американцев, причем 1,48 млн человек были заняты благодаря экспорту товаров в КНР.

Частный конфликт как отражение общей тенденции

Американо-китайское торговое противостояние — лишь одно из свидетельств роста барьеров в мировой торговле, считают в РСМД. Если подсчитать стоимость всех товаров из третьих стран, подпадающих под пошлины членов «Большой двадцатки», то в ноябре 2018 года этот показатель составил $481 млрд, это рекорд. В июне 2020 года он опустился до $418 млрд (по данным ВТО). Общий же объем торговли, на который распространяются введенные с 2009 года G20 ограничения против импорта, в 2019 году составил $1,57 трлн, или около 8% мировой торговли товарами. Менее 47% от этой суммы приходится на американо-китайскую торговлю.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: США , Россия - США , Китай , экономика
Материалы по теме
Минпромторг подписал с китайским автопроизводителем контракт на ₽42 млрд Бизнес
Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter