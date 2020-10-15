У конфликта сильнейших бенефициаров нет

В РСМД оценили последствия эскалации экономического противостояния США и Китая

Последствия противостояния США и Китая представляют для Москвы новую экономическую угрозу, предупреждают в РСМД. Главный фактор риска — усиление давления на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики

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Почему конфликт США и КНР представляет угрозу для России

Если противостояние двух держав будет набирать обороты, то это несет в себе риски для мировой стабильности и представляет потенциальную экономическую угрозу для России. Об этом говорится в аналитическом докладе Российского совета по международным делам (РСМД; есть в распоряжении РБК).

Санкционное давление США и Евросоюза на Россию прошло практически незамеченным с точки зрения глобальной хозяйственной системы, но последствия противостояния двух крупнейших экономик мира представляют для Москвы серьезную проблему, предупреждают авторы. Главный фактор риска — усиление давления на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики, считают в РСМД. «Это чревато не только сокращением бюджетных поступлений и ресурсов для развития [...], но и нарастанием волатильности валютного курса рубля, в начале 2020 года уже показавшего одну из самых низких среди мировых валют степеней устойчивости к негативным импульсам с мировых рынков», — отмечается в докладе. В частности, падение мировых цен на сырье может ударить по окупаемости таких проектов, как газопровод «Сила Сибири», поясняет автор доклада Сергей Афонцев.

Обострение конфликта США и Китая также может привести к оттоку капиталов с развивающихся рынков. С начала года рубль стал наименее устойчивой валютой среди развивающихся рынков после турецкой лиры, упав на 15% по сравнению с долларом.

Три вектора торговой войны Противостояние Китая и США будет развиваться одновременно по нескольким направлениям, что повлияет на мировую экономику в нескольких аспектах, отмечается в докладе РСМД. Геополитически мотивированные регуляторные меры могут привести к сокращению торгово-инвестиционного сотрудничества и разрывам цепочек добавленной стоимости, сформированным американскими и китайскими компаниями.

Противоречия создадут негативные косвенные экономические и санкционные последствия, затрагивающие экономики третьих стран, сотрудничающих с США или Китаем.

Изменение темпов роста двух крупнейших экономик мира в условиях нарастания противоречий скажется на динамике цен основных биржевых товаров, в том числе нефти.

Для российской экономики сотрудничество с КНР весьма важно. В частности, негативные эффекты противостояния США и России могут быть частично компенсированы развитием сотрудничества с китайскими компаниями, прежде всего в технологическом секторе, полагает Афонцев. Тем более что китайские компании сами заинтересованы в расширении круга партнеров по мере нарастания давления США. Но развитию российско-китайского сотрудничества препятствует ряд факторов. Во-первых, российские производители ощущают угрозу со стороны китайских компаний, ориентированных на обслуживание российского рынка и интеграцию местных партнеров в свои цепочки добавленной стоимости. Во-вторых, круг российских компаний, сотрудничество с которыми представляет потенциальный интерес для китайцев, довольно узок. В-третьих, более тесному сотрудничеству могут препятствовать санкционные угрозы. «В этих условиях негативные эффекты противостояния США и КНР для российской экономики, с высокой степенью вероятности, возобладают над позитивными, хотя едва ли их чистый вклад в замедление роста российского ВВП превысит 0,2–0,3%», — заключает Афонцев.

Торговый оборот России и Китая в январе—июле 2020 года составил $56,9 млрд — почти на $4 млрд меньше, чем за соответствующий период 2019 года, следует из данных Федеральной таможенной службы. В 2019 году торговый оборот Китая и России составил $111 млрд.

Ослабит ли противостояние смена администрации

Президент США Дональд Трамп критикует Китай за нечестную конкуренцию и кражу интеллектуальной собственности у США. С 2018 года Вашингтон вводит все новые пошлины на китайские товары. Часть из них была снята в январе, когда две страны согласовали сделку, обязывающую Пекин в течение двух лет купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на сумму $200 млрд. В обмен Вашингтон отменил запланированное повышение пошлин на китайскую продукцию, включая телефоны, игрушки и ноутбуки. Сделка оказалась под вопросом из-за действий центральных властей КНР в отношении Гонконга, после которых Трамп объявил о введении дополнительных санкций против Пекина.

В 2010 году совокупный товарооборот США и Китая составлял $456 млрд, он вырос до $660 млрд в 2018 году, затем упал до $559 млрд. В 2012–2017 годах американский экспорт в КНР вырос на 25%, а импорт из КНР — на 27%. В 2017–2019 годах на фоне торговых противоречий объемы американского экспорта сократились на 18,0%, импорта — на 10,5%. Что касается торгового дефицита США и Китая, который обещал ликвидировать Трамп, то в первые годы его президентства этот показатель вырос до $380 млрд в 2017–2018 годах. Дефицит снизился до $308 млрд в 2019 году, следует из данных Министерства торговли США.

Это противостояние продолжится при любом исходе ноябрьских президентских выборов в США, говорится в аналитической заметке экспертов рейтингового агентства Moody's (есть у РБК). Как отмечают аналитики, соперник Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден, не отличается от республиканца содержанием своей политики в отношении Пекина. В частности, Байден критикует Китай за нарушение прав человека и кражу интеллектуальной собственности; кроме того, он обещал принять меры для возвращения рабочих мест, утраченных в торговой войне.

КНР окажется главным проигравшим в результате конфликта, так как свертывание связей с ведущим торговым партнером, на которого приходится около пятой части экспорта, скажется на перспективах экономического роста страны, отмечается в докладе РСМД. Экономика США, впрочем, также пострадает, учитывая инвестиции американских компаний в Китай. Согласно оценкам Oxford Economics, по состоянию на 2015 год экономические связи с КНР обеспечивали рабочие места для более чем 2,55 млн американцев, причем 1,48 млн человек были заняты благодаря экспорту товаров в КНР.