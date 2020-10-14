Рублевый бит

ЦБ анонсировал разработку в России национальной цифровой валюты

Банк России изучит вопрос о необходимости создания цифровой валюты, которая станет третьей формой денег в России наряду с бумажными и безналичными средствами. Новый рубль может быть выпущен в виде цифрового кода

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банк России изучит вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля, который будет обращаться параллельно с наличными и безналичными рублями, следует из доклада для общественных обсуждений, который выпустил регулятор.

Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, подчеркивается в докладе. Но, по мнению ЦБ, уже сейчас необходима активная проработка вопроса с экономической и технологической точек зрения. До 31 декабря 2020 года регулятор планирует получить отзывы экспертов и участников рынка по поводу инициативы.

Чем цифровой рубль отличается от безналичных денег Цифровой рубль представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. Безналичные деньги граждане хранят на счете в коммерческом банке, который делает об этом цифровую запись, отмечается в докладе ЦБ.

Эмитентом цифрового рубля является ЦБ, а ответственность за ведение и состояние счетов, операции с записями на них несет коммерческий банк, который открыл счет.

Цифровым рублем можно будет расплачиваться как онлайн, так и офлайн без интернета, указывает регулятор. Безналичными деньгами нельзя расплатиться, если отсутствует подключение к сети.

На счет в банке могут начисляться проценты в отличие от наличного или цифрового рубля, пишет ЦБ.

Цифровой рубль должен стать цифровой валютой российского ЦБ, которая обладает всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег и будет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями, говорится в докладе регулятора. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными и эквивалентными друг другу. Цифровой рубль — точно не криптовалюта, так как его эмитентом выступает ЦБ, объясняет соучредитель платформы децентрализованных финансов Zerion Евгений Юртаев.

О том, что ЦБ рассматривает возможность создания своей цифровой валюты, глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила летом 2019 года. ЦБ будет выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке, подчеркивается в документе: «При этом цифровой рубль должен быть спроектирован так, чтобы обеспечить надежные, безопасные, быстрые, удобные, доступные для каждого гражданина денежные расчеты в любой точке России».

Граждане смогут зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей в онлайн- и офлайн-режиме, но для функционирования цифрового рубля в офлайне необходимо разработать специальные технологии. «Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой», — объясняется в докладе. Пользователи также смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую. Транзакции не будут анонимными — для их совершения необходима идентификация, а данные будут учитываться на платформе ЦБ, уточняется в докладе.

Зачем ЦБ новый вид валюты

«Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом», — объясняется в докладе. Использование передовых технологий при разработке цифрового рубля будет способствовать снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой доступности, а также откроет возможности для развития финансовых услуг и инструментов, считают в ЦБ.

Цифровой рубль нужен ЦБ для полного контроля эмиссии, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов: «Так как сейчас банки могут технически сами эмитировать безналичные деньги, то в теории ничто не мешает им нарисовать любые суммы на счетах. Хоть на практике такое встречалось редко, при отдельных злонамеренных банкротствах, но подобные опасения давно звучат».

Не путать с криптовалютой Цифровой рубль не относится к криптовалютам, которые в России де-факто запрещены для расчетов. С 2021 года вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах», согласно которому криптовалюту нельзя будет использовать для оплаты товаров и услуг. Так как цифровой рубль будет являться денежным средством, он не регулируется новым законом. Как поясняется в докладе, поскольку в соответствии с Конституцией денежной единицей в России является рубль, а денежная эмиссия осуществляется исключительно ЦБ, то цифровая валюта независимо от вопросов технической реализации такой эмиссии также будет официальной денежной единицей. Однако для ее оборота необходимо будет внести изменения в Гражданский кодекс, чтобы добавить цифровой рубль в перечень объектов гражданских прав, а также в закон о ЦБ в части расширения функций регулятора и определения вопросов выпуска и обращения цифровой валюты Центрального банка.

Последние годы все мировые регуляторы размышляют над концепцией диджитализации денег и переходом от классических безналичных платежей к форматам, основанным на новых технологиях, говорит руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. Цифровой рубль сможет способствовать сокращению расходов на эмиссию денег, а также повышению прозрачности финансовой системы, добавляет руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

Внедрение цифровой валюты потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, пишет ЦБ: это должно создать стимулы для развития платежных инноваций в частном секторе, а распространение цифровых платежей приведет к снижению транзакционных издержек для потребителя и росту конкуренции среди банков.

Появление цифрового рубля может облегчить выход на рынок маленьких финтех-компаний, которые могут начать конкурировать с большими банками из-за более удобных сервисов, продолжает Достов. Однако пока рано говорить о влиянии цифрового рубля на платежный рынок, рассуждает эксперт: «Цифровой рубль может стать реально востребованным рынком только в том случае, если будет давать какие-то понятные преимущества — например, резкое снижение комиссий за операции». Для граждан, в том числе тех, кто имеет ограниченный доступ к онлайн-платежам (например, из-за отсутствия POS-терминалов в точках розничной торговли), это может стать хорошим альтернативным средством для платежей и p2p-переводов (между физическими лицами), добавляет Ракова.

Изменится ли политика ЦБ

Возможное введение цифрового рубля изменит финансовый сектор и затронет денежное обращение, поэтому важно оценить влияние цифровой валюты на денежно-кредитную политику (ДКП), сказано в докладе. Например, перераспределение средств между депозитами банков и цифровой валютой будет оказывать влияние на балансы банков, а также может привести к повышению ставок по банковским депозитам и кредитам. Кроме того, с появлением цифровых денег изменится и структурный баланс ликвидности банковского сектора, перечисляют авторы доклада.

По словам профессора РЭШ Олега Шибанова, в российских условиях возможное введение цифрового рубля вряд ли повлияет на политику ЦБ. «По большому счету это аналог электронного рубля, который уже присутствует. Единственная разница в том, что цифровой рубль будет доступен компаниям и домохозяйствам, то есть ЦБ будет коммуницировать не только с банками, но и с простыми гражданами», — говорит он. Трансформация финансовой системы в плане услуг и цифровизации происходит постоянно и эти процессы плавно проникают в основные показатели, поэтому у ДКП всегда есть время, чтобы подстроиться, добавляет экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Конкуренция между ЦБ и коммерческими банками не возникнет «с ходу», так как ставки ЦБ по размещению цифрового рубля будут почти нулевыми, отмечает Шибанов: цифровые деньги скорее будут конкурировать с наличными, чем с депозитами, потому что при положительных ставках по вкладам люди все равно захотят держать свои средства в депозитах, а не «фактически в цифровом кэше». Цифровой рубль не означает проведение допэмиссии, добавляет эксперт. Бумажные деньги будут обмениваться на новую валюту и, таким образом, выводиться из оборота.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, курирующий ДКП, считает, что в итоге цифровой рубль приведет к укреплению финансовой стабильности. «Наличие цифрового рубля будет ограничивать риски использования иных, менее надежных платежных решений в цифровом мире. А создание дополнительной платежной инфраструктуры для цифрового рубля будет дополнительно способствовать поддержке надежности и бесперебойности работы платежной системы в стране», — написал он в колонке для журнала ЦБ Econs.

Безопасны ли расчеты

ЦБ рассматривает три варианта выпуска цифрового рубля — с помощью технологии децентрализованного распределенного реестра (блокчейн), централизованного реестра или гибридного типа, следует из доклада. Централизованный реестр более производителен, но менее устойчив к различного рода инцидентам по сравнению с децентрализованным. Выбор платформы будет влиять и на методы обеспечения информационной безопасности.

«С точки зрения информационной безопасности цифровая валюта или сетевые средства расчетов при соблюдении несложных правил цифровой гигиены являются более безопасными, чем любая классическая валюта», — говорит гендиректор Group IB Илья Сачков. В целом для цифрового рубля (если он будет выпускаться с использованием технологии блокчейна) актуальны все те же сценарии атак, как и для других криптовалют, добавляет замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Это банковские трояны, фишинг, мошенничество, перевыпуск сим-карт, хищение криптоключей и т.д.

«Технологии, которые применяются для создания и обращения цифровой валюты, уже довольно хорошо изучены и вполне безопасны», — считает ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Появление цифрового рубля — логичный шаг для финансового сектора, заключает он.