Крупный бизнес предложил специальный налоговый режим для криптоактивов

РСПП предложил ФНС и Минфину ввести специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами. Предложения, схожие с налогообложением для ценных бумаг, должны стимулировать новый рынок, рассчитывают бизнесмены

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рекомендовал Министерству финансов и Федеральной налоговой службе установить специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами. Соответствующее решение было принято на заседании бюро правления РСПП 3 сентября, на котором в том числе присутствовал заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.

Предложения касаются цифровых финансовых прав, закон о которых был принят летом 2020 года и должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

РБК ознакомился с предложениями. Представитель РСПП пояснил, что они уже направлены в ведомства, но ответ пока не получен. В Минфине ответили, что предложения находятся на рассмотрении. РБК направил запрос в ФНС.

«Цель налоговых изменений — убрать правовые барьеры для выпуска, оборота и погашения ЦФА, в также стимулировать рынок ЦФА», — отметили в РСПП.