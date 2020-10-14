Катерина Босов пересыпает уголь в фонд

У компании «Сибантрацит» меняются совладельцы

Вдова Дмитрия Босова хочет перевести 43% группы «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит», в закрытый ПИФ под управлением компании «Эвокорп». Услугами этой УК ранее пользовался Аркадий Ротенберг

Катерина Босов (Фото: пресс-служба «Сибантрацита»)

Управляющая компания «Эвокорп» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на приобретение 43,29% группы ООО «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Ходатайство подано 29 сентября, информация содержится в материалах службы, с которыми ознакомился РБК.

Именно такой пакет с 18 августа принадлежит вдове основателя «Аллтека» Дмитрия Босова Катерине — она получила его спустя 3,5 месяца после смерти бизнесмена.

Катерина Босов передает принадлежащий ей в «Аллтеке» пакет в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Видар инвест» (его единственным пайщиком является сама Катерина), пояснила РБК ее представитель, — фонд будет находиться под управлением УК «Эвокорп». «Закрытый паевой инвестиционный фонд — наилучший способ управления и защиты своих прав собственности на активы для меня как налогового резидента РФ. При передаче в ЗПИФ собственником остается пайщик. Единственным пайщиком ЗПИФ являюсь я», — передала РБК Босов через представителя.

«Эвокорп» не вправе распространять информацию о ПИФ, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, — говорится в ответе УК на запрос РБК. — Сведения, опубликованные в открытых источниках информации, УК «Эвокорп» не комментирует».

Почему Босов решила перевести долю в ЗПИФ

В конце июля Катерина Босов заявила о «рейдерской атаке» на активы Дмитрия Босова, которая началась с момента его смерти. Тогда она обвинила Александра Исаева, экс-партнера ее мужа, и группу инвесторов в «кампании по захвату» одного из активов бизнесмена — дальневосточного угольного порта Вера в Приморье. Половиной порта Босов владел через «Востокуголь», остальное — у компании «Порт Вера Холдинг» (ПВХ, принадлежит «Ростеху» с партнерами). Последняя предъявила «Востокуглю» опцион на выкуп части его пакета, что позволяет ПВХ получить контроль над портом. Исаев назвал выдвинутые Босов обвинения «наглой клеветой», а гендиректор ПВХ Родион Сокровищук говорил РБК, что компания действует «в строгом соответствии» с опционным соглашением.

Еще один спор у Катерины Босов возник в начале октября, но уже не с бизнес-партнерами, а с членами семьи ее мужа. 6 октября стало известно, что четверо сыновей Босова от двух первых браков и его мать Людмила Босова оспорили передачу Катерине половину доли бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%) до начала процедуры наследства. Они подали против нее иск в Одинцовский городской суд Московской области, рассмотрение которого начнется 29 октября, говорится в материалах суда. «Наследники оспорили выделение доли Катерины [в «Аллтеке»], поскольку создание бизнеса Босов начал до их брака», — рассказывал РБК источник, близкий к «Аллтеку». Кроме Катерины Босов в качестве третьего лица в иске указана их общая с Босовым дочь — Бэлла Алекса.

«Чтобы прекратить все домыслы: я и моя дочь Бэлла связываем свое будущее с Россией, именно поэтому все управление активами я намерена сосредоточить здесь, сохранив за собой полный контроль», — подчеркнула Катерина Босов, отвечая на вопрос о передаче доли в ЗПИФ.

В «Видар инвест» Босов планирует передать дополнительный пакет в «Аллтеке» после окончания процесса передачи наследства бизнесмена, сказала ее представитель. Он может начаться только через полгода после смерти бизнесмена (с ноября). При этом еще на прошлой неделе представитель Катерины заявила, что она обратилась с иском в суд, суть которого заключается в том, что ее доля в группе составляет не 43, а 77%. На каком основании должно произойти это увеличение и в какой суд подано заявление, представитель Босов не уточнила.

Какую защиту дает ЗПИФ

Инвесторы передают свое имущество ЗПИФ для того, чтобы максимально эффективно им управлять, отмечает адвокат Forward Legal Дарья Овчинникова. Среди плюсов таких транзакций — имущество фонда находится под управлением профессиональной управляющей компании, реестр владельцев инвестиционных паев ведется специальным регистратором и не раскрывается третьим лицам, на имущество фонда нельзя обратить взыскание по долгам владельцев инвестиционных паев, указывает она.

Реестр владельцев инвестиционных паев ведется специальным регистратором, что обеспечивает конфиденциальность владения активами. Кроме того, запрет на взыскание имущества фонда по долгам владельцев паев позволяет сохранить активы и защитить их от недружественного поглощения, указывается на сайте «Эвокорпа».

Если Катерина Босов в установленном законом порядке оформила свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (в «Аллтеке»), то она вправе свободно распоряжаться акциями или долями, в том числе передавать их в ЗПИФ, говорит Овчинникова. По ее мнению, другие наследники бизнесмена вряд ли смогут заблокировать трансфер акций в этот фонд.

Кроме того, другие участники «Аллтека», скорее всего, не смогут помешать вдове бизнесмена присоединиться к договору доверительного управления и приобрести паи ЗПИФ «Видар инвест», которому она передаст долю в группе, замечает юрист. Но не исключено, что в дальнейшем они попробуют оспорить эту сделку, ссылаясь на нарушение их преимущественного права, судебная практика по этому вопросу неоднозначная. Помимо Босова совладельцами «Аллтека» являются его однокурсники и партнеры — гендиректор группы Дмитрий Ага (7,9%) и члены ее совета директоров Игорь Макаров (3,16%), Олег Шемшук — (2,37%). На момент публикации связаться с ними не удалось.

Что известно про «Эвокорп»

Услугами управляющей компании «Эвокорп», принадлежащей Максиму Викторову, ранее неоднократно пользовался бизнесмен Аркадий Ротенберг. До недавнего времени УК «Эвокорп» управляла ЗПИФ «Легион», которому принадлежало 100% группы компаний «Нацпроектстрой», на ее базе Ротенберг и ВЭБ.РФ планируют создать совместное предприятие в области инфраструктурного строительства. Но во вторник, 13 октября, стало известно, что компания «Эвокорп» прекратила осуществление доверительного управления «Легиона». «УК «Эвокорп» и ее бенефициар Максим Викторов приняли решение о выходе из совместного проекта с ВЭБ.РФ. Данное решение принято в целях избежания конфликта интересов «Эвокорпа» при участии в других проектах», — говорится в сообщении компании. При этом доля ЗПИФ в «Нацпроектстрое» снизилась до 49,9%, ее новый совладелец не раскрывается.

Представитель Аркадия Ротенберга сказал РБК, что бизнесмен не имеет отношения к передаче акций «Аллтека» под управлением «Эвокорпа».

УК «Эвокорп» управляла ПИФом, который является собственником крупнейшего в Европе океанариума «Москвариум» на ВДНХ: Аркадий Ротенберг признавал, что помогал строить этот объект, основные инвесторы проекта — «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

До марта 2018 года «Эвокорп» была управляющей компанией ПИФа, владевшего девелоперской компанией «РГ-Девелопмент». После того как Ротенберг попал под санкции США в 2014 году, он вышел из состава учредителей «РГ-Девелопмента». Источник «Коммерсанта» на рынке недвижимости ранее говорил, что в рамках «Эвокорпа» Ротенберг рассчитывал консолидировать девелоперские активы. Но представитель бизнесмена пояснил РБК, что таких планов никогда не было.