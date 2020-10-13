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Газета
Расчистка неба от мусора потянула на ₽70 млрд
Газета № 069 (3236) (1310) Общество,
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Расчистка неба от мусора потянула на ₽70 млрд

«Российский экологический оператор» подсчитал стоимость переноса свалок от аэропортов
Перенос свалок и пунктов сортировки возле аэропортов обойдется в 70 млрд руб., заявил замглавы «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин. Из-за такой свалки в лайнер «Уральских авиалиний» птицы попали под Жуковским
Причиной аварии Airbus A321 при которой самолет был вынужден сесть в кукурузном поле, стало попадание чаек в двигатели
Причиной аварии Airbus A321 при которой самолет был вынужден сесть в кукурузном поле, стало попадание чаек в двигатели (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Перенос мусорных свалок и сортировочных пунктов из приаэропортовых зон обойдется в 70 млрд руб. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Алексей Макрушин в ходе презентации федеральной территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, передает корреспондент РБК.

70 млрд руб. на перенос свалок

По данным Макрушина, оценка 70 млрд руб. предполагает стоимость переноса на расстояние более 15 км от аэропортов всех 169 объектов — свалок и пунктов сортировки. «Федеральная схема [по обращению с отходами] исключает строительство в этих зонах новых объектов и предусматривает перенос полигонов на безопасные участки», — говорится в его презентации.

Перенос свалок из приаэропортовых зон поможет при борьбе с птицами, которых часто много рядом с мусором, и обеспечит безопасность полетов, говорит Макрушин. На мусорных полигонах нередко обитают стаи птиц, что может угрожать безопасности полетов авиакомпаний, отмечали ранее и участники авиарынка. В августе 2019 года пассажирский лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, после вылета из Жуковского столкнулся со стаей птиц, в результате чего были выведены из строя двигатели. Пилоты посадили самолет на расположенном неподалеку кукурузном поле. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, из них 76 обратились за медицинской помощью.

Общество
Глава «Уральских авиалиний» назвал причину аварии Airbus в Жуковском Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

После этой аварии власти обратили внимание на несанкционированную свалку всего в 2 км от аэропорта, к которой слетались стаи птиц. Жалобы на нее поступали с 2017 года, однако организаторы отделались штрафом на 500 тыс. руб. Сам аэропорт Жуковский, возле которого произошла авария, оценил расходы на орнитологическую безопасность в 26 млн руб. «Это оборудование, исследования, подготовка и проведение тендера на рекультивацию», — говорил РБК представитель аэропорта.

«Аэрофлот» предлагал создать отдельную компанию, которая займется предоставлением ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты. Замминистра транспорта Александр Юрчик отмечал год назад, что орнитологическая безопасность — один из элементов системы безопасности полетов, но обеспечить ее на 100% все равно не удастся.

По словам исполнительного директора Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергея Никотина, свалки и полигоны, а также сельхозугодья и скотофермы, расположенные на приаэропортовой территории, чаще всего притягивают птиц, но вместе с тем привязаны к крупному жилому пункту, что вызывает конфликты между авиационными и муниципальными властями. «Если свалка, полигон или другой объект созданы возле аэропорта с разрешения его оператора или Росавиации, то аэропорт можно привлекать к решению этих вопросов, в том числе финансово», — замечает он. Но гораздо чаще свалки появляются несанкционированно, а аэропорты не могут нести ответственность за других лиц, говорит эксперт.

По мнению Никотина, 70 млрд руб. для устранения проблемы свалок — адекватная цифра, поскольку это долгий и трудоемкий процесс. Например, в петербургском аэропорту Пулково свалки переносили около десяти лет, напоминает он. РБК направил запросы в крупнейшие московские аэропорты — Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Как финансировать перенос свалок

Сумма 70 млрд руб. рассчитывалась без учета расходов на прокладку дорог и подключение к электричеству новых объектов для размещения и сортировки отходов, говорит Макрушин. По его словам, «Российский экологический оператор» уже отправил свои предложения по финансированию такого проекта в правительство и Минтранс. В пресс-службе Минтранса сообщили, что пока не получали обращение РЭО. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

«Перенос этих объектов — компетенция регионов, но по факту без федеральной помощи обойтись будет трудно. Вместо полигонов у аэропортов мы планируем новые объекты захоронения отходов в новых локациях. По необходимости переноса сортировок вопрос дополнительно решается с Росавиацией», — сказал замглавы РЭО. РБК направил запрос в Росавиацию, а также в авиакомпании «Аэрофлот» и S7.

Бизнес
Под Гатчиной построят технопарк по переработке мусора из Петербурга Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По словам Макрушина, в целом по России дефицит мощностей для захоронения мусора (полигонов) оценивается в 20%, но в 20 регионах не хватает мощностей для захоронения более 50% образующихся там отходов. Возможность временного использования существующих полигонов на период до 2023 года позволяет решить проблему только отчасти, так как невозможно легализовать (законно использовать) полигоны, расположенные на землях поселений и лесного фонда. В связи с этим в проекте федеральной схемы по обращению с отходами предусмотрены строительство и реконструкция более 350 полигонов в период. Но при этом общее количество используемых объектов размещения отходов к 2024 году сократится почти в два раза — примерно до 700 полигонов. Согласно паспорту нацпроекта «Экология», к этому времени предусмотрено финансирование из бюджета рекультивации 191 свалки или полигона за 124 млрд руб. Рекультивация остальных полигонов и свалок по стоимости будет сопоставима со стоимостью строительства всей новой инфраструктуры по захоронению отходов в стране.

340 млрд руб. на утилизацию и обработку отходов

Благодаря федеральной схеме по обращению с отходами появились точные данные о количестве объектов, которые необходимо построить для достижения национальных целей в области экологии. До 2024 года необходимо создать более 300 новых сортировочных комплексов, 180 объектов компостирования отходов и 90 объектов, на которых из отходов будет производиться топливо для цементных заводов, отметил Макрушин. Это 48 млн т мощностей по обработке отходов и 16 млн т мощностей по утилизации. Всего в России образуется ежегодно 63,5 млн т твердых коммунальных отходов.

«Российский экологический оператор» уже разработал типовые технологические решения, которые лягут в основу создания новой инфраструктуры отрасли и обеспечат контроль стоимости всей реформы. Объем инвестиций, необходимых для строительства объектов обработки и утилизации отходов, оценивается в сумму более 340 млрд руб. до 2024 года, сказал замглавы компании. По его словам, эта цифра не учитывает строительство полигонов и объектов энергетической утилизации и обезвреживания отходов.

Авторы: Людмила Подобедова, Мария Кокорева.
Теги: мусор , аэропорт , птицы
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