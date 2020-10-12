Пить и петь не рекомендуется

Столичные власти анализируют возможность закрытия ряда развлекательных заведений

В мэрии Москвы обсуждают закрытие ночных клубов, баров и караоке, сообщили источники РБК. Такие меры — реакция на неспадающий трафик в городе, несмотря на вторую волну эпидемии, объясняют чиновники

Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Что запланировали

В мэрии Москвы начали рассматривать сценарий, который предполагает закрытие для посещения ночных клубов, баров и караоке. Об этом РБК сообщил источник в мэрии столицы и подтвердил другой собеседник, знакомый с планом вводимых ограничений.

«О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — пояснил РБК источник в мэрии. По его словам, необходимость введения таких мер власти Москвы объясняют «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом». «Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной», — отметил собеседник РБК.

Как могут быть реализованы новые ограничительные меры, в мэрии пока обсуждают, говорят собеседники РБК. К примеру, остается открытым вопрос, по каким критериям относить то или иное заведение исключительно к питейным, поскольку в Москве много мест со смешанными режима работы — днем ресторан, вечером бар, говорит источник.

РБК направил запросы в мэрию и департамент торговли и услуг Москвы.

Сколько в Москве баров и ресторанов

В Москве работают почти 2,4 тыс. ресторанов, почти 1,8 тыс. баров, 371 караоке-зал и 150 ночных клубов, следует из данных картографического сервиса «2ГИС».

Разграничить деятельность ресторанов и кафе, а также баров и ночных клубов очень сложно, потому что они классифицируются как один вид экономической деятельности — деятельность ресторанов и кафе, указывает владелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. В Москве зарегистрировано 10,9 тыс. действующих компаний с кодом общероссийского классификатора видов экономической деятельности 56.1 (рестораны и услуги по доставке продуктов), следует из данных СПАРК. Например, вид деятельности у семейного кафе «Андерсон» (ООО «Тилолерхоф») и стриптиз-клуба возле метро «Спортивная» (ООО «Джи Си Клаб») не отличается: бизнес обоих заведений классифицируется как кафе и ресторан.

Бары и ночные клубы можно идентифицировать по лицензии на розничную продажу алкоголя, которую выдает департамент торговли и услуг Москвы, но алкоголь продают также кафе, рестораны и другие заведения общепита. Всего в столице действующую лицензию на розничную продажу алкоголя имеют более 4,3 тыс. предприятий общественного питания, подсчитал РБК на основе портала открытых данных правительства Москвы. Из них барами называют себя 559 предприятий, но как минимум 20% из них — бары в лобби отелей, в фойе кинотеатров, театров, на теплоходах и т.п. Действующая лицензия на продажу алкоголя есть у 2,2 тыс. кафе и 1,4 тыс. ресторанов, в том числе в гостиницах.

«Отрасль готовится к тому, что будут приняты такие же меры, как весной. Это отражается и на ведении дел, и на потоке гостей», — констатирует гендиректор сервиса бронирований «Куда когда» Ашот Будумян. По его словам, люди обращают внимание на новости и стараются меньше посещать общественные пространства. По сравнению с октябрем прошлого года спад составляет около 50%. Обычно в октябре наблюдается оживление, многие уже начинают планировать новогодние корпоративы. Сейчас о корпоративах речи нет, потери в этом плане серьезные, заметил собеседник РБК.

«Я не думаю, что люди напоследок (перед потенциальным закрытием мест общепита. — РБК) будут гулять», — заявил РБК владелец Novikov Group Аркадий Новиков. По его словам, в пятницу и субботу в ресторанах всегда увеличивается спрос, хотя сейчас есть спад. «Средний чек упал, количество посетителей уменьшилось на 30–40%. Люди боятся, не выходят, плюс ввели новые правила — людям старше 65 лет рекомендуют находиться дома, все это влияет», — пояснил Новиков. Хотя сервис по подбору и онлайн-бронированию ресторанов LeClick зафиксировал всплеск активности в ресторанах в дневное и вечернее время, люди начали более аккуратно планировать свой досуг, считает гендиректор сервиса Анастасия Люстина. По ее данным, рост спроса на бронирование баров и караоке в сравнении с первыми и вторыми выходными октября 2019-го составил уже более 25%.

Ситуация с коронавирусом и новые ограничения По информации на 8 октября, в России были зарегистрированы 11 493 новых случая заболевания, в Москве этот показатель равнялся 3323. За последние сутки в стране скончался 191 человек. В начале текущей недели в Москве было зафиксировано два негативных рекорда, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Речь идет о более 4 тыс. заболевших и более 1 тыс. госпитализированных за 24 часа. К концу октября число новых регистрируемых случаев заражения COVID-19 приблизилось к летним показателям. В понедельник, 6 октября, суточный прирост новых заболевших — 11 615 человек — был близок к самому большому на сегодняшний день показателю: 11 656 случаев за 11 мая. В Кремле и правительстве Москвы утверждали, что пока власти не обсуждают возвращение жестких ограничений вроде введения пропускного режима ни на городском, ни на федеральном уровне. Тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин уже начал ужесточать антиэпидемиологический режим. Так, в связи с ростом числа заражений он объявил о двухнедельных школьных каникулах с 5 по 18 октября, потребовал от работодателей обязательного перевода на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, был приостановлен льготный проезд для школьников и пожилых москвичей, продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и др. переведена в электронный вид.

Какие ограничения уже вернули зарубежные страны

Во Франции, в Париже, в начале текущей недели были закрыты бары, тренажерные залы и бассейны на срок до двух недель, чтобы сдержать распространение коронавируса. Открытыми останутся рестораны при условии соблюдения правил гигиены. В Испании, в Мадриде, бары и рестораны не могут работать после 22:00, а за одним столиком не могут сидеть более шести человек. Такие же ограничения были введены в Финляндии.

В Чехии в связи с ростом числа заболевших действуют аналогичные меры по времени работы баров и ресторанов; кроме того, одновременно собираться вместе на открытом воздухе разрешается группами не более 20 человек. Правительство Исландии обязало владельцев баров и тренажерных залов закрыться и ввело ограничения по одновременным групповым собраниям.

В Германии региональные власти еще весной вводили собственные системы контроля за посетителями ресторанов и баров. Так, в земле Рейнланд-Пфальц при бронировании клиенты должны были указывать контактные данные тех, с кем собираются посетить заведение. Администратор заведения обязался хранить эту информацию в течение месяца. Те же правила вводились для ресторанов, кафе, баров и других питейных заведений.

Чиновники сейчас также изучают зарубежный опыт ограниченного доступа в заведения и контроля за посетителями, но пока этот сценарий не является приоритетным, уточнил собеседник РБК в мэрии.