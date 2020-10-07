Внуково ставит на залетных

Базовый аэропорт «Победы» сформулировал условия своего развития

Внуково рассчитывает развивать маршруты в Европу и Азию, привлекая новых перевозчиков. Реализовать этот план можно за счет режима «открытого неба», позволяющего иностранным лоукостерам летать в третьи страны

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Для развития маршрутной сети и увеличения спроса на авиаперелеты аэропорту Внуково необходимо предоставить режим пятой или седьмой степеней «свободы воздуха» («открытого неба»), говорится в опубликованном отчете АО «Международный аэропорт «Внуково» за 2019 год.

Пятая степень «открытого неба» позволяет аэропорту беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных авиакомпаний (действует в аэропорту Владивостока), а седьмая — разрешает иностранным компаниям перевозить пассажиров и грузы без обязательной посадки в стране их регистрации (например, ирландская Ryanair сможет возить пассажиров из Москвы во Францию). Это «может дать импульс более быстрого развития маршрутной сети аэропорта Внуково», — говорится в отчете.

РБК направил запросы в пресс-службу Внуково и Росавиацию. «На уровне Минтранса данный вопрос не обсуждался», — сообщил РБК представитель ведомства. Он отметил, что введение режима седьмой степени «свободы воздуха» требует глубокой проработки. «В первую очередь для того, чтобы не нанести ущерб российским перевозчикам, выполняющим полеты из аэропортов московского авиаузла», — добавил представитель министерства. Помимо Внуково в московский авиаузел входят Шереметьево и Домодедово.

Зачем Внуково «открытое небо»

Впервые в России режим «открытого неба» был одобрен для петербургского аэропорта Пулково в августе 2019 года. Как рассказывал РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонид Сергеев, за счет таких разрешений аэропорт планировал привлекать к 2025 году до 6 млн дополнительных туристов в год. Заявки на полеты из Петербурга подали крупнейшие европейские лоукостеры — Ryanair, британский EasyJet и венгерский Wizz Air. Первой договоренности достигла Wizz Air, решив открыть базу в Пулково и запустив рейсы в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту. Но планы пришлось отложить до конца 2020 года из-за ограничений по международным полетам в связи с пандемией коронавируса.

Седьмая степень «открытого неба» — желаемая цель для каждого аэропорта, но в Москве это крайне трудно реализовать из-за протеста российских авиакомпаний, утверждает источник РБК, близкий к одному из столичных аэропортов. Ранее собеседник в одной из крупнейших авиакомпаний высказывал опасения, что иностранные перевозчики с таким разрешением, как получил аэропорт Пулково, будут летать только летом, забирая основной пассажиропоток. Топ-менеджер другой авиакомпании указывал, что в таком случае российским перевозчикам следует дать аналогичные права в других странах.

Во Внуково по итогам 2019 года доля перевозок иностранными авиакомпаниями составила 13,2% от всего пассажиропотока (3,1 млн из 23,9 млн), крупнейшими из них были Turkish Airlines (3,8% от всех перевезенных пассажиров), Uzbekistan Airways (3,5%), азербайджанская AZAL (1,14%) и Wizz Air (0,93%). Сейчас у аэропорта «достаточно широкая» сеть маршрутов внутри России в южных и северных направлениях, а также в страны СНГ и Турцию, говорится в его отчете. Но аэропорт считает, что в дальнейшем ему стоит развивать и направления Запад — Восток, а именно увеличить число европейских рейсов, привлечь дальнемагистральных перевозчиков (с дальностью полета от 6 тыс. км) для полетов в Китай, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Базовый перевозчик Внуково — «дочка» «Аэрофлота» лоукостер «Победа», который в 2019 году перевез 7,66 млн пассажиров, или 32% пассажиропотока аэропорта.

РБК направил запрос в пресс-службу «Победы» о планах Внуково по расширению числа перевозчиков за счет ее иностранных конкурентов и получения режима «открытого неба».

Поможет ли этот режим росту спроса

Из-за пандемии коронавируса и приостановки большинства международных рейсов за январь—август 2020 года российские авиакомпании перевезли в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, — 43,9 млн человек, сообщала Росавиация. По итогам 2020 года пассажиропоток сократится также минимум в два раза, до 60–70 млн человек, говорил в интервью РБК совладелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Предоставление Внуково режима «открытого неба» даст возможность для развития выездного туризма по новым направлениям, куда ранее не летали российские авиакомпании, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Появление иностранных лоукостеров сделает Москву более привлекательной с точки зрения въездного туризма, учитывая, что с 1 января 2021 года иностранцы смогут въезжать в Россию по электронной визе, добавляет он.

Но из-за текущей ситуации с пандемией коронавируса открытие неба во Внуково не должно ущемлять интересы российских перевозчиков, оговаривается Горин. Например, по его мнению, не следует увеличивать перевозки по тем направлениям, куда уже летают российские авиакомпании.

Появление во Внуково новых иностранных лоукостеров может создать конкуренцию для бюджетных российских авиакомпаний, но не для туроператоров, замечает гендиректор турфирмы «Пегас Туристик» Анна Подгорная. Если авиакомпании продают только авиабилеты, то туроператоры предлагают другой продукт — полноценный турпакет с перелетом, проживанием, страховкой и другими туристическими услугами. По данным аналитики «Пегас Туристик», в период пандемии туристы чаще предпочитают путешествовать не самостоятельно, а с туроператором, потому что так они получают больше гарантий, отмечает она.

Подгорная затруднилась сказать, смогут ли туроператоры поставить свои программы на рейсы иностранных лоукостеров, если для них откроют полеты во Внуково. Турфирмы бронируют блоки мест на рейсах, а решение, предоставлять эти блоки или нет, принимает каждая конкретная авиакомпания.