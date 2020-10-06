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Газета
Экономия пошла по науке
Газета № 064 (3231) (0610)
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Экономия пошла по науке

Государственные расходы на гражданские исследования и разработки в 2021 году урезаны на 32,8 млрд руб.
Расходы федерального бюджета на гражданские исследования и разработки в следующем году сократятся на 6,3% по сравнению с докризисным планом. Финансирование военных разработок тоже решено уменьшить, но в меньшей степени
Фото: Иван Юдин / ТАСС
Фото: Иван Юдин / ТАСС

В 2021 году на научные исследования и разработки гражданского назначения будет направлено 486,1 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. Это на 6,3% (или 32,8 млрд руб.) меньше, чем планировалось в конце 2019 года при утверждении предыдущего бюджета.

На 2022 год запланировано сокращение ассигнований на гражданские исследования и разработки на 4,8% относительно докризисных проектировок, до 514,4 млрд руб.

Государство сэкономит на науке и исследованиях на фоне общего роста бюджетных расходов на 1,6% в 2021 году относительно прошлогоднего закона о бюджете и сокращения на 2,5% в 2022-м. После рекордных затрат 2020 года на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями Минфин объявил вынужденный секвестр бюджета: за счет «оптимизации расходов», бремя которой разделили и госаппарат, и даже армия, удастся высвободить почти 1 трлн руб. в 2021 году для перенаправления на цели «восстановления занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменений».

«Изменения бюджетных ассигнований по госпрограммам произошли в соответствии с общими подходами по обеспечению сбалансированности федерального бюджета», — сообщили в пресс-службе Минфина России в ответ на запрос РБК о причинах снижения финансирования по «исследовательским» направлениям. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Экономика
Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Лидеры финансирования

Правительство приводит расходы на научные исследования и разработки в «аналитической группировке» — по госпрограммам и непрограммным направлениям. Из документа следует, что в 2021 году больше всего потратят на исследования по программе «Научно-технологическое развитие России» — почти 249 млрд руб., или 51% общего «исследовательского» бюджета. При этом по сравнению с докризисным трехлетним бюджетом программу ждет сокращение на 6,6%. В основном деньги будут распределены через Министерство науки и высшего образования (169,5 млрд руб.), в том числе:

  • 22,9 млрд руб. — имущественный взнос в Российский научный фонд (некоммерческая организация, созданная по инициативе президента Владимира Путина для грантовой поддержки фундаментальных исследований);
  • 10,4 млрд руб. — обновление приборной базы ведущих исследовательских организаций;
  • 7,9 млрд руб. — создание современных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания;
  • 3,4 млрд руб. (с увеличением до 10,5 млрд руб. в 2022 году) — создание «уникальных научных установок класса «мегасайенс» (понятие, появившееся в Стратегии научно-технологического развития 2016 года, означает не имеющую аналогов в мире физическую или цифровую инфраструктуру, ориентированную на получение научных результатов, достижение которых невозможно на других установках в мире).

Кроме того, в рамках программы научно-технологического развития в 2021 году:

  • 22,6 млрд руб. будет выделено Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ);
  • 18,6 млрд руб. — Курчатовскому институту;
  • 4,2 млрд руб. — Российской академии наук;
  • 3,7 млрд руб. — МГУ им. Ломоносова;
  • 1,7 млрд руб. — РАНХиГС.

Как заявил РБК вице-президент РАН Юрий Балега, Академия наук получает средства не на научные исследования, а на их экспертизу. «РАН отвечает за экспертизу всей науки России, за исключением оборонных и силовых ведомств. Научные исследования университетов и институтов проходят через экспертизу РАН», — сказал Балега.

По его словам, за эту работу академия получает примерно 1 млрд руб. по госзаданию. «Нам не дают денег на сами научные исследования — дело в том, что большинство существующих научных институтов подведомственны Министерству науки и высшего образования, а не РАН», — объяснил он.

На втором месте по объему финансирования исследований в 2021 году — госпрограмма «Космическая деятельность России» (82,3 млрд руб. с увеличением до 85–86 млрд руб. в 2022–2023 годах). Однако расходы на космические исследования сокращаются на 13,5% в следующем году по сравнению с изначальным планом конца прошлого года. В основном распределением этих денег займется «Роскосмос».

В августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал вернуть на докризисный уровень финансирование федеральной космической программы, иначе ей грозит «деградация». В ответ на это министр финансов Антон Силуанов упрекнул «Роскосмос» в недоисполнении выделяемых из бюджета ассигнований, приведя данные, что кассовое исполнение расходов корпорации на 11 августа составляло лишь 35,3%. «Недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, просто лежат на счетах», — напомнил министр.

На третьем месте — исследования и разработки по программе развития здравоохранения (41,7 млрд руб. в 2021 году). Однако и здесь финансирование сокращается на 4,4% — впрочем, не так сильно, как в программе космических исследований или авиационной промышленности (минус 7,3%).

Технологии и медиа
Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы Дмитрий Рогозин

Оборонный приоритет

Одна из немногих госпрограмм, где увеличивается бюджет на исследования и разработки, — развитие атомного энергопромышленного комплекса: рост на 5 млрд руб., до 27,6 млрд руб., в 2021 году. В том числе 6,4 млрд руб. будет выделено «Росатому» на осуществление взноса в натуральной форме на создание Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР.

В документе правительства не указаны расходы на военные исследования и разработки. Но их можно узнать из отдельного документа, об ассигнованиях по разделам и подразделам бюджета. Расходы на прикладные научные исследования в области национальной обороны в 2021 году сократятся на 2,4% к докризисному плану, до 366,1 млрд руб., то есть не так существенно, как расходы в гражданской сфере. А в 2022 году финансирование оборонных разработок даже увеличится на 1,6% к докоронавирусным проектировкам и составит 388,7 млрд руб.

С учетом оборонных исследований общие расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки можно оценить в 852 млрд руб. в 2021 году, или 4% общих бюджетных расходов. На военную сферу приходится 43% суммарных исследовательских расходов.

Когда секвестрируют науку, это вызывает не очень хорошую реакцию, но, с другой стороны, это связано с общеэкономической ситуацией, сказал РБК доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. «То, что 43% расходов исследований тратятся на исследования в области обороны, показывает приоритеты государства. Почти во всех странах, когда режется бюджет, приоритет — здравоохранение и наука, в России такого подхода нет», — говорит он.

По мнению Гонтмахера, приоритет в финансировании научных исследований в области национальной обороны не оправдан. «Изобретения, на которые тратятся деньги, потом невозможно использовать в гражданско-коммерческом секторе. Таким образом, довольно сильно страдает от недофинансирования гражданская наука», — уверен эксперт.

Приоритет оборонных исследований обоснован, так как они в том числе затрагивают такие важные дисциплины, как физика, математика, химия и инженерия, считает Юрий Балега. «Оборонная и гражданская жизнь в этом плане неразрывно связаны, зачастую разработки в области военных технологий используются в гражданской жизни», — отметил он.

РБК направил запросы в пресс-службы Минобрнауки, Минздрава и Минобороны.

Авторы: Иван Ткачёв, Егор Губернаторов.
При участии: Юлия Старостина, Инна Сидоркова.
Теги: наука , исследования , технологии , Минобрнауки , РАН , Минобороны , бюджет
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