Санкционные реки, пломбированные берега

Какие страны воспользовались возможностью транзита запрещенных продуктов через Россию

Открытие Россией своих дорог для транзита санкционных продуктов уже сэкономило украинским компаниям около $13 млн. Благодаря короткому пути на каждом таком рейсе перевозчик тратит до $5 тыс. меньше, чем в обход

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, свидетельствуют имеющиеся у РБК данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП) — разработчика системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Всего с марта по сентябрь 2020 года международные грузоотправители, по данным ЦРЦП, осуществили через территорию России более 4,4 тыс. транзитных рейсов с санкционными товарами. Наибольшая часть перевозок пришлась на продукты питания: чаще всего через Россию везли мясо и мясные субпродукты — доля рейсов с таким товаром составила 37%. Кроме мяса везли также продукты из зерна и злаков (12%), бумагу и картон (9%), молочные продукты (9%), фрукты и орехи (5%), какао (4%), рыбу и ракообразных (3%).

Что и откуда запрещено ввозить в Россию Санкционными для России, согласно перечню Федеральной таможенной службы, в частности, являются: — мясо и мясные субпродукты, колбасы; — рыба; — молочные продукты; — овощи, фрукты и ряд другой сельхозпродукции из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Для Украины установлен отдельный перечень запрещенных к ввозу товаров, среди которых не только продовольствие, но и, например, бумага и картон, турбины и машины, а также оборудование для сельского хозяйства.

Возможность ввозить на территорию России запрещенные товары из стран, против которых российские власти с 2014 года вводили ответные санкции, появилась у перевозчиков только в этом году. Поручение открыть российские дороги для санкционки дал в июне 2019 года президент Владимир Путин — но при условии, что транзит таких товаров будет отслеживаться с помощью специальных систем контроля.

Автомобильный и железнодорожный транспорт, перевозящий санкционку, должен быть оборудован средствами идентификации — пломбами, которые работают на основе спутниковой системы ГЛОНАСС и устанавливаются на транспортное средство при пересечении границы. У водителей также должны быть специальные учетные талоны.

Систему, которая позволяет открыть границы России для международного транзита, создал ЦРЦП, 100-процентная «дочка» оператора государственной системы взимания платы «Платон». Этот же центр назначен Минтрансом оператором пломбирования.

В конце марта 2020 года Федеральная таможенная служба и ЦРЦП начали в тестовом режиме использовать систему отслеживания перевозок санкционных грузов. О полноценном открытии запрещенного ранее транзита Минтранс объявил 15 июля. Замглавы Минтранса Алексей Семенов отмечал тогда, что открытие транзита санкционных товаров даст возможность российским логистическим компаниям получить в период пандемии дополнительную загрузку и новых крупных грузоотправителей в Азии и Европе.

Украина — главный бенефициар перевозок

Большинство санкционных товаров, которые в марте—сентябре ехали транзитом по территории России, было отправлено с Украины — из нее были осуществлены 2,7 тыс. рейсов (61% всей перевозки), следует из данных ЦРЦП. Основной поток украинских товаров шел в Казахстан — эта страна была пунктом назначения почти 2 тыс. рейсов. Азербайджан был страной назначения для почти 400 рейсов с Украины, Грузия — чуть больше 300.

Структура перевезенных с Украины товаров соответствует общему раскладу по категориям товаров для перевозки. Чаще всего везли мясо и мясные субпродукты (813 рейсов), а также продукты из зерна (504 рейса). За рулем транспортного средства, как правило, были граждане Украины — они совершили 1826 перевозок.

Второе месте среди отправителей занимает Польша с 573 рейсами. Казахстан лидирует как пункт назначения для всех международных отправителей.

Перевозка российскими дорогами по сравнению с обходными сухопутными маршрутами позволяет сократить срок доставки грузов до четырех суток, и это позволяет перевозчикам экономить до 30% стоимости каждого рейса, констатирует представитель ЦРЦП и подтверждает представитель Минтранса. На маршруте через Россию количество пересечений границы сокращается до двух по сравнению с пятью—семью на обходных маршрутах, и это уменьшает сопутствующие расходы на оформление и перевод транспортной документации, зарплаты, топливо, амортизацию и т.д.

По расчетам международных автомобильных грузоперевозчиков, которые в июле приводил Минтранс, каждый рейс через территорию России обходится компаниям на $5 тыс. дешевле. Исходя из этого, перевозчики, которые совершили свыше 2,7 тыс. рейсов с Украины, могли сэкономить на транзите с конца марта около $13 млн.

По дистанции экономия при перевозке коротким путем через Россию «колоссальная», отмечает партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. При транзите через Россию от границы Украины до Казахстана — всего 700–800 км. Если доставлять товары в обход России, то можно везти их по Черному морю через Грузию либо сухопутным путем через Румынию, Болгарию, Турцию, Иран, но в этом случае дистанция составит уже 5 тыс. км, разъясняет эксперт. Применяемые технологии гарантируют прозрачность перевозки и позволяют контролировать транзит санкционных товаров, отмечал первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов.

Есть ли лжетранзит

За последние годы контрабандисты, которые ввозят в Россию санкционные продукты, стали действовать более изощренно и уличить их в поставках запрещенных товаров сложнее, признавал в интервью РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, контрабандисты могут заезжать на территорию России якобы на заправку или использовать схему ложного транзита, когда продукция по документам едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве. Для борьбы с такими нарушениями Россельхознадзор предложил ввести ответственность для перевозчиков — конфисковывать машины и товар, а водителям запрещать въезд на пять лет.

Случаи лжетранзита санкционного мяса через территорию России неоднократно были раньше, так же как и случаи контрабанды товаров из Казахстана, но таможня и Россельхознадзор их выявляют, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, объемы лжетранзита небольшие и поэтому он не влияет на цены и, соответственно, не является проблемой для отечественной мясной отрасли.

Казахстан и большинство стран СНГ — импортеры мяса, поэтому украинская продукция может быть там востребована, указывает Юшин. Казахстан импортирует мяса на $270 тыс. в год, основной поставщик — США, но мясо, которое поставляет Украина, дешевле, именно поэтому страна может наращивать поставки из этой страны, считает Гольфанд.

Россия теперь сама крупный экспортер мяса и если на рынке появляется подозрительная продукция, об этом быстро уведомляют контрольно-надзорные органы, отмечает Юшин. Кроме того, он напоминает, что сейчас провозить украинское мясо через Россию уже невозможно: с 4 сентября Россельхознадзор для снижения риска распространения опасных болезней животных временно запретил транзит через территорию России свинины, мяса крупного и мелкого рогатого скота и птицы с Украины, а также продукции животного происхождения, которая несет риск распространения заболеваний.