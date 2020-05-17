Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Минсельхоз и Россельхознадзор до 22 мая должны представить в правительство предложения, как исключить ввоз в Россию санкционных продуктов. Поводом стали возможные поставки польских грибов под видом белорусских

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Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Это следует из письма за подписью вице-премьера, которое было направлено 27 апреля в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор (копия документа есть в распоряжении РБК). Свои предложения они должны представить в правительство до 22 мая.

Представитель Абрамченко подтвердил подлинность письма, отказавшись от других комментариев. В Минсельхоз, уточнили в его пресс-службе, поступило поручение вице-премьера, и министерство подготовит предложения. Готовит свои предложения и Россельхознадзор, сообщил его представитель, не уточнив детали. РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг.

Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма. В Совет Федерации, в свою очередь, обратилась агрофирма «Выборжец», крупный производитель свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе.

Гендиректор «Выборжца» Александр Заклепкин попросил ужесточить контроль за ввозом грибов на российско-белорусской границе. Из Белоруссии, указывает «Выборжец», стали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».