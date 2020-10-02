Комиссии выходят из режима самоограничения
Банки решили после 1 октября повысить комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами, так как ЦБ не стал продлевать действие льготной эквайринговой ставки в размере 1%. Это планируют сделать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие» — они вернут тарифы к докризисным значениям, следует из комментариев их представителей РБК. Еще один крупный эквайер — Тинькофф Банк — не ответил на запрос.
Комиссия за эквайринг — это плата за прием карт, которую банки берут с магазинов. Основная часть тарифа — межбанковская комиссия (interchange, заработок банка — эмитента карты) — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть — это комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) плюс комиссии в адрес платежной системы. Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.
На фоне пандемии коронавируса Банк России с 15 апреля по 30 сентября ограничил комиссию за прием карт уровнем 1% от стоимости товара для онлайн-продавцов. Мера коснулась компаний из сегментов продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды и товаров повседневного спроса. Решение ограничить комиссии было непростым, но помогло бизнесу в период пандемии, сказал РБК представитель ЦБ.
Из-за решения ЦБ платежные системы с 1 октября возвращают на прежний уровень и межбанковские комиссии (часть эквайринговой ставки), которые также понижали (до 0,7%) на время пандемии, рассказали РБК представители Visa, Mastercard и «Мира». У «Мира» действуют пониженные ставки для медицинских учреждений, добавил представитель системы.
Параллельно со снятием ограничений по максимальным ставкам эквайринга платежные системы возвращают и уровень межбанковских комиссий к исходным значениям, объясняет руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Это значит, что издержки эквайринга увеличатся, что повлечет убытки при сохранении ставок на уровне 1%.
Помогла ли льготная ставка
- Льгота помогла предприятиям пережить шок, связанный с ограничительными мерами, и позволила приспособиться к изменениям в каналах продаж — с момента снятия ограничений рынок начал медленно, но верно восстанавливаться, поэтому льготы не продлеваются, говорит представитель МКБ.
- В Сбербанке до 1 октября действовала «льготная ставка» по торговому и интернет-эквайрингу — он находится в диалоге с правительством и при необходимости «готов рассмотреть возможность новых вариантов поддержки своих клиентов», сказал представитель банка.
- По словам представителя Газпромбанка, ограничение эквайринговых ставок привело к сокращению программ лояльности по картам. При этом ГПБ не заметил снижения цен ретейлеров: «Считаем, что такое регулирование эквайринговых ставок скорее негативно сказывается на потребителях».
- Возврат на прежний уровень комиссий эквайринга не повлечет серьезных последствий для предприятий интернет-торговли, так как этот уровень складывался годами и является экономически обоснованным, отметил Киричек. «Сейчас мы видим типичную картину сезонности оборотов практически во всех отраслях, а значит, в подобных мерах уже нет необходимости», — добавил он.
- Альфа-банк, наоборот, во время ограничений увидел рост оборотов по интернет-эквайрингу в льготных и иных категориях. «После снятия ограничений оборот немного снизился, тем не менее он по-прежнему выше, чем перед началом карантина», — рассказал руководитель дирекции развития эквайринга банка Андрей Пелин.
- «При ведении льготной комиссии интернет-эквайринг стал дешевле наземного (прием платежей через POS-терминалы. — РБК), что дало толчок к развитию приема банковских карт в онлайне и использованию новых финансовых технологий, связанных с этим», — говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Существует риск, что интернет-магазины после повышения комиссий снова пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных POS-терминалов, что лишит покупателей удобства при совершении онлайн-платежей, опасается он.
- Спрос на товары повседневного спроса в интернете рос в первую очередь за счет перераспределения объемов из офлайн-бизнеса, объясняет директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин: «Частично этот тренд был переломлен после снятия ограничений, однако часть трафика, зашедшего в ecom (электронную торговлю. — РБК) впервые, осталась там и после снятия ограничений, покупатели распробовали онлайн-покупки».
- Во время кризиса сильнее всего вырос онлайн-спрос на продукты питания и товары первой необходимости, говорит Дмитрий Спиридонов, сооснователь и гендиректор CloudPayments (обеспечивает прием платежей в интернете). Покупки в основном совершались на крупных онлайн-площадках — это связано прежде всего с большими бюджетами, которые они тратили на маркетинг. Поэтому эффект от инициативы Банка России был наиболее ощутимым для крупного бизнеса, считает Спиридонов.
- По мнению Спиридонова, после отмены ограничений бизнес может начать закладывать расходы на уплату комиссии в цену товара, и, как следствие, в тех отраслях, на которые распространялось ограничение ставки, произойдет рост среднего чека.
- В ЦБ по-прежнему считают, что сохранить баланс интересов поможет Система быстрых платежей (СБП), которая позволяет оплачивать товары и услуги в том числе с помощью QR-кода, сказал представитель регулятора. Комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за оплату через СБП, ограничены и составляют не более 0,7% от суммы транзакции в зависимости от вида деятельности торгово-сервисного предприятия. И это примерно в 2,5–3 раза ниже эквайринговых ставок (в среднем 1–2,5%), добавил он.