Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 78,63 77,78 EUR Нал. 92,11 91,24 USD Бирж. 78,32 +0,95 EUR Бирж. 91,79 +0,93 USD ЦБ. 77,28 -1,51 EUR ЦБ. 90,72 -1,71 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 10486,00 -147,08 IMOEX 2832,64 -1,98% RTSI 1139,39 -2,99% Brent 40,96 +0,34% DJIA 27816,90 +0,13% Nasdaq 11326,51 +1,42%
Комиссии выходят из режима самоограничения
Лента новостей
В Москве за сутки выявили более 2,7 тыс. зараженных коронавирусом 11:02, Общество Более 40% россиян помогли любимым кафе и магазинам в пандемию 11:00, Бизнес Марс все ближе: три технологии для жизни на других космических объектах 11:00, Футурология  В России впервые с середины июля за сутки от COVID умерли 186 человек 10:54, Общество В России впервые с конца мая выявили более 9 тыс. случаев коронавируса 10:51, Общество Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник 10:45, РБК и Mercedes-Benz Нурмагомедов заявил о превосходстве над Гэтжи по бойцовскому интеллекту 10:43, Спорт Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе 10:40, Политика Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 октября 10:39, Общество Курс доллара превысил ₽78 на фоне болезни Дональда Трампа 10:37, Инвестиции РЖД показали новый плацкартный вагон 10:34, Общество Проценко удивился неверию людей в опасность коронавируса 10:32, Общество Acura анонсировала премьеру кроссовера MDX нового поколения 10:30, Авто Трамп заразился коронавирусом. Биткоин и акции отреагировали снижением 10:20, Крипто В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 1157 человек 10:15, Общество Как инвестору верно оценить риски и выбрать привлекательные акции 10:15, РБК и СберПервый Эрдоган раскритиковал заявление Путина, Макрона и Трампа по Карабаху 10:11, Политика Как DeFi совершенствует независимую финансовую систему 10:11, Крипто Индекс Мосбиржи обвалился на 2% на фоне болезни Трампа 10:10, Инвестиции СМИ узнали о требовании Visa к банкам сделать переводы по номеру телефона 10:10, Бизнес Капитан назвал недоумением возможный арест после взрыва в порту Бейрута 09:53, Общество Власти США предъявили обвинения руководству крупной криптобиржи BitMEX 09:49, Крипто Что стоит за успехом женщины 09:45, Совместный проект Спрос на вторичное жилье в России за квартал вырос почти на 57% 09:45, Недвижимость Ученые назвали главных распространителей коронавируса 09:33, Общество Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет» 09:26, PRO Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека 09:22, РБК и Райффайзенбанк ЦБ отозвал лицензию у московского ТЭМБР-банка 09:09, Общество
Газета
Комиссии выходят из режима самоограничения
Газета № 062 (3229) (0210) Финансы,
0

Комиссии выходят из режима самоограничения

Банки поднимут для интернет-магазинов тарифы на эквайринг
Крупнейшие банки-эквайеры увеличивают размер комиссии за прием карт в онлайн-магазинах. С середины апреля ее сдерживал ЦБ, ограничивший тариф для борьбы с последствиями кризиса, но с 1 октября действие меры заканчивается
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Банки решили после 1 октября повысить комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами, так как ЦБ не стал продлевать действие льготной эквайринговой ставки в размере 1%. Это планируют сделать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие» — они вернут тарифы к докризисным значениям, следует из комментариев их представителей РБК. Еще один крупный эквайер — Тинькофф Банк — не ответил на запрос.

Комиссия за эквайринг — это плата за прием карт, которую банки берут с магазинов. Основная часть тарифа — межбанковская комиссия (interchange, заработок банка — эмитента карты) — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть — это комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) плюс комиссии в адрес платежной системы. Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.

На фоне пандемии коронавируса Банк России с 15 апреля по 30 сентября ограничил комиссию за прием карт уровнем 1% от стоимости товара для онлайн-продавцов. Мера коснулась компаний из сегментов продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды и товаров повседневного спроса. Решение ограничить комиссии было непростым, но помогло бизнесу в период пандемии, сказал РБК представитель ЦБ.

Из-за решения ЦБ платежные системы с 1 октября возвращают на прежний уровень и межбанковские комиссии (часть эквайринговой ставки), которые также понижали (до 0,7%) на время пандемии, рассказали РБК представители Visa, Mastercard и «Мира». У «Мира» действуют пониженные ставки для медицинских учреждений, добавил представитель системы.

Параллельно со снятием ограничений по максимальным ставкам эквайринга платежные системы возвращают и уровень межбанковских комиссий к исходным значениям, объясняет руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Это значит, что издержки эквайринга увеличатся, что повлечет убытки при сохранении ставок на уровне 1%.

Финансы
ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии Фото: Алексей Иванов / «Звезда‎» / Global Look Press

Помогла ли льготная ставка

  • Льгота помогла предприятиям пережить шок, связанный с ограничительными мерами, и позволила приспособиться к изменениям в каналах продаж — с момента снятия ограничений рынок начал медленно, но верно восстанавливаться, поэтому льготы не продлеваются, говорит представитель МКБ.
  • В Сбербанке до 1 октября действовала «льготная ставка» по торговому и интернет-эквайрингу — он находится в диалоге с правительством и при необходимости «готов рассмотреть возможность новых вариантов поддержки своих клиентов», сказал представитель банка.
  • По словам представителя Газпромбанка, ограничение эквайринговых ставок привело к сокращению программ лояльности по картам. При этом ГПБ не заметил снижения цен ретейлеров: «Считаем, что такое регулирование эквайринговых ставок скорее негативно сказывается на потребителях».

Финансы
Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ Фото: Stocksnap / pixabay.com

  • Возврат на прежний уровень комиссий эквайринга не повлечет серьезных последствий для предприятий интернет-торговли, так как этот уровень складывался годами и является экономически обоснованным, отметил Киричек. «Сейчас мы видим типичную картину сезонности оборотов практически во всех отраслях, а значит, в подобных мерах уже нет необходимости», — добавил он.
  • Альфа-банк, наоборот, во время ограничений увидел рост оборотов по интернет-эквайрингу в льготных и иных категориях. «После снятия ограничений оборот немного снизился, тем не менее он по-прежнему выше, чем перед началом карантина», — рассказал руководитель дирекции развития эквайринга банка Андрей Пелин.
  • «При ведении льготной комиссии интернет-эквайринг стал дешевле наземного (прием платежей через POS-терминалы. — РБК), что дало толчок к развитию приема банковских карт в онлайне и использованию новых финансовых технологий, связанных с этим», — говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Существует риск, что интернет-магазины после повышения комиссий снова пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных POS-терминалов, что лишит покупателей удобства при совершении онлайн-платежей, опасается он.
  • Спрос на товары повседневного спроса в интернете рос в первую очередь за счет перераспределения объемов из офлайн-бизнеса, объясняет директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин: «Частично этот тренд был переломлен после снятия ограничений, однако часть трафика, зашедшего в ecom (электронную торговлю. — РБК) впервые, осталась там и после снятия ограничений, покупатели распробовали онлайн-покупки».
  • Во время кризиса сильнее всего вырос онлайн-спрос на продукты питания и товары первой необходимости, говорит Дмитрий Спиридонов, сооснователь и гендиректор CloudPayments (обеспечивает прием платежей в интернете). Покупки в основном совершались на крупных онлайн-площадках — это связано прежде всего с большими бюджетами, которые они тратили на маркетинг. Поэтому эффект от инициативы Банка России был наиболее ощутимым для крупного бизнеса, считает Спиридонов.
  • По мнению Спиридонова, после отмены ограничений бизнес может начать закладывать расходы на уплату комиссии в цену товара, и, как следствие, в тех отраслях, на которые распространялось ограничение ставки, произойдет рост среднего чека.
  • В ЦБ по-прежнему считают, что сохранить баланс интересов поможет Система быстрых платежей (СБП), которая позволяет оплачивать товары и услуги в том числе с помощью QR-кода, сказал представитель регулятора. Комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за оплату через СБП, ограничены и составляют не более 0,7% от суммы транзакции в зависимости от вида деятельности торгово-сервисного предприятия. И это примерно в 2,5–3 раза ниже эквайринговых ставок (в среднем 1–2,5%), добавил он.
Автор: Евгения Чернышова.
Теги: банки , Банк России , онлайн-магазины , пандемия
Материалы по теме
Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ Финансы
ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter