Комиссии выходят из режима самоограничения

Банки поднимут для интернет-магазинов тарифы на эквайринг

Крупнейшие банки-эквайеры увеличивают размер комиссии за прием карт в онлайн-магазинах. С середины апреля ее сдерживал ЦБ, ограничивший тариф для борьбы с последствиями кризиса, но с 1 октября действие меры заканчивается

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Банки решили после 1 октября повысить комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами, так как ЦБ не стал продлевать действие льготной эквайринговой ставки в размере 1%. Это планируют сделать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие» — они вернут тарифы к докризисным значениям, следует из комментариев их представителей РБК. Еще один крупный эквайер — Тинькофф Банк — не ответил на запрос.

Комиссия за эквайринг — это плата за прием карт, которую банки берут с магазинов. Основная часть тарифа — межбанковская комиссия (interchange, заработок банка — эмитента карты) — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть — это комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) плюс комиссии в адрес платежной системы. Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.

На фоне пандемии коронавируса Банк России с 15 апреля по 30 сентября ограничил комиссию за прием карт уровнем 1% от стоимости товара для онлайн-продавцов. Мера коснулась компаний из сегментов продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды и товаров повседневного спроса. Решение ограничить комиссии было непростым, но помогло бизнесу в период пандемии, сказал РБК представитель ЦБ.

Из-за решения ЦБ платежные системы с 1 октября возвращают на прежний уровень и межбанковские комиссии (часть эквайринговой ставки), которые также понижали (до 0,7%) на время пандемии, рассказали РБК представители Visa, Mastercard и «Мира». У «Мира» действуют пониженные ставки для медицинских учреждений, добавил представитель системы.

Параллельно со снятием ограничений по максимальным ставкам эквайринга платежные системы возвращают и уровень межбанковских комиссий к исходным значениям, объясняет руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Это значит, что издержки эквайринга увеличатся, что повлечет убытки при сохранении ставок на уровне 1%.

Помогла ли льготная ставка

Льгота помогла предприятиям пережить шок, связанный с ограничительными мерами, и позволила приспособиться к изменениям в каналах продаж — с момента снятия ограничений рынок начал медленно, но верно восстанавливаться, поэтому льготы не продлеваются, говорит представитель МКБ.

В Сбербанке до 1 октября действовала «льготная ставка» по торговому и интернет-эквайрингу — он находится в диалоге с правительством и при необходимости «готов рассмотреть возможность новых вариантов поддержки своих клиентов», сказал представитель банка.

По словам представителя Газпромбанка, ограничение эквайринговых ставок привело к сокращению программ лояльности по картам. При этом ГПБ не заметил снижения цен ретейлеров: «Считаем, что такое регулирование эквайринговых ставок скорее негативно сказывается на потребителях».