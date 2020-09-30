Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 79,35 78,38 EUR Нал. 93,03 92,07 USD Бирж. 78,80 -0,28 EUR Бирж. 92,42 -0,45 USD ЦБ. 79,68 +1,01 EUR ЦБ. 93,02 +1,54 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 10754,35 -102,62 IMOEX 2914,28 +0,14% RTSI 1164,91 +0,80% Brent 40,72 +0,02% DJIA 27452,66 -0,48% Nasdaq 11085,25 -0,29%
Препаратный маневр
Лента новостей
Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать 10:00, Политика Экс-банкир Лебедев инвестирует с партнерами до $15 млн в криптобанк 10:00, Финансы ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала» 09:59, Технологии и медиа В Тюмени при пожаре в частном доме погиб ребенок 09:56, Общество Ереван сообщил об ударах в Карабахе с применением турецких беспилотников 09:49, Политика Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации 09:45, РБК и Райффайзенбанк От минималиста до энтузиаста: типы покупателей в 2020 году. Часть 1 09:27, PRO Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК С-300 Армении 09:18, Политика Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе 09:16, РБК и Mercedes-Benz Власти одобрили создание одного оператора мусора для Петербурга и области 09:00, Бизнес Российские биатлонистки пожаловались на МОК в прокуратуру Швейцарии 08:53, Спорт Стала известна предложенная «Фиорентиной» сумма «Спартаку» за Кокорина 08:53, Спорт Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 сентября 08:45, Общество Депутат Рады допустил катаклизм и идущие за ним «мегасдвиги» на Украине 08:43, Политика Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе 08:28, Политика В США умерла автор песни I Am Woman 08:23, Общество Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак 08:17, Технологии и медиа Дебаты в США, накопительная пенсия. Главные новости РБК 08:11, Общество Как темнокожие предприниматели стали заложниками кампании в свою пользу 08:02, PRO Половина расходов на лекарства от редких болезней пришлась на 10 регионов 08:00, Общество В центре обработки заказов Amazon во Флориде произошла стрельба 07:46, Общество Горбачев описал современный мир при сохранении СССР 07:38, Политика Менее 15% россиян переводили деньги через Систему быстрых платежей ЦБ 07:30, Финансы Минтруд продлит заочное переосвидетельствование инвалидности 07:23, Общество В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул из-за COVID 06:54, Общество Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП 06:42, Технологии и медиа Трамп назвал размер уплаченного подоходного налога 06:17, Политика Россия осталась между Украиной и Белоруссией по качеству госрегулирования 06:00, Экономика
Газета
Препаратный маневр
Газета № 060 (3227) (3009) Общество,
0

Препаратный маневр

ЦСР предложил централизовать закупки лекарств для страдающих редкими заболеваниями
Без перевода страдающих редкими заболеваниями россиян на терапию за счет федерального бюджета не удастся обеспечить лечением всех нуждающихся, говорится в отчете Центра стратегических разработок, патронируемого Минэкономразвития
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Государственные расходы на закупку лекарственных препаратов для лечения различных орфанных (редких) заболеваний распределены среди российских регионов со значительным неравенством — на десять из них приходится 50% совокупных расходов всех субъектов. Об этом говорится в аналитическом отчете Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомился РБК. Документ посвящен анализу возможностей централизации закупок лекарств для пациентов с редкими заболеваниями за счет средств федерального бюджета.

Совет ЦСР, созданного в 1999 году для анализа путей социально-экономического развития России, с июня 2020 года возглавляет глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Как пациенты получают лекарства

В России к орфанным отнесено 260 заболеваний. Однако на текущий момент терапия только 28 из них финансируется государством: 11 — по федеральной программе «14 высокозатратных нозологий» и 17 — из региональных бюджетов по перечню 17 редких угрожающих жизни заболеваний. Как указывают авторы исследования ЦСР, по этой группе пациентов ведется централизованный учет, тогда как по остальным редким заболеваниям из списка, которых более 200, — нет.

По версии экспертов ЦСР, поэтапная централизация закупок лекарств за счет средств федерального бюджета (федерализация), а также создание запаса препаратов способны исключить или минимизировать существующие недочеты системы лекарственного обеспечения.

В каких регионах недостаточно тратят на лекарства

Три наиболее затратных для госбюджета орфанных заболевания — гемофилия (в 2019 году на закупку препаратов пошло более 17 млрд руб.), пароксизмальная ночная гемоглобинурия (почти 6 млрд руб.) и мукополисахаридоз II типа (более 3,5 млрд руб.). Как указывают авторы, на обеспечение пациентов этих нозологий лекарствами приходится более половины (56%) государственных расходов федерального и региональных уровней.

Общество
Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Федеральный бюджет на закупку лекарств для лечения редких заболеваний к июлю 2020 года был исполнен на 91%, говорится в докладе. Что касается расходов регионов на закупку таких препаратов, то здесь эксперты отмечают существенный дисбаланс — на десять регионов приходится 50% совокупных расходов всех субъектов. При этом доля Москвы свыше 17%, среди лидеров также Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Челябинская область.

Среди регионов с наименьшим объемом выделяемых средств — Марий Эл, Крым, Пензенская, Владимирская, Брянская области. Средний объем финансирования, безусловно, зависит от состава пациентов с тем или иным заболеванием, поэтому он варьируется от региона к региону, уточняется в докладе, но при анализе расходов видно, что в наиболее проблемных регионах обеспеченность значительно ниже среднего.

В целом в большинстве регионов не хватает средств для обеспечения пациентов необходимыми лекарствами — по данным ежегодного бюллетеня экспертного совета по орфанным заболеваниям комитета Госдумы по охране здоровья, совокупный дефицит региональных бюджетов в 2019 году составлял 19%. В 2020 году, как ожидается, этот показатель будет равен 14%.

РБК направил запросы в правительства республик Марий Эл, Крым и правительства Пензенской, Владимирской и Брянской областей.

Пандемия COVID-19 потребовала перераспределения бюджетных ассигнований, для того чтобы устранить последствия распространения вируса. Это, в свою очередь, увеличивает риски обеспечения лекарствами орфанных пациентов в регионах, констатируют авторы доклада.

Общество
Минфин объяснил возврат в бюджет средств на лекарства от редких болезней Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Федерализация — наиболее реальный механизм исправления ситуации, но альтернативой может стать механизм дофинансирования, считает директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова. «Важно использовать бюджеты разного уровня, и в случае недостатка средств на полное обеспечение потребностей пациентов государством должны рассматриваться и другие источники, например средства из краудфандинговых сборов, которые сейчас очень слабо координируются», — сказала она РБК.

Причины проблем с диагностикой орфанных заболеваний

Кроме неравномерного распределения расходов, аналитики ЦСР выделяют и другие недостатки существующей системы.

В частности, когда на регион приходится относительно малое количество пациентов с конкретным заболеванием, он не может себе позволить закупку дорогостоящего диагностического оборудования и другой аппаратуры. Кроме того, значителен дефицит специалистов узкого профиля, которые могли бы выявить и контролировать ход лечения орфанных пациентов. А система диспансерно-динамического наблюдения, которая призвана отслеживать эффективность лечения наряду с эффективностью вложений в него, не используется почти в двух третях регионов.

Среди других причин поздней выявляемости заболеваний аналитики ЦСР называют недостаточную квалификацию врачей первичного звена, отсутствие у них мотивации к расширению знаний.

Решить вопрос с помощью специалистов федерального центра способна телемедицина, считает председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний Екатерина Захарова. «Целесообразно более широкое использование телемедицины, а также финансирование транспортных расходов в качестве части процесса лечения», — говорит она.

Общество
16 пациентских организаций пожаловались Путину на проблемы с лекарствами Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Налицо и сложности с нормативно-правовой базой, отмечают аналитики ЦСР. База, которая позволяла бы эффективно вести регистр пациентов, по которому осуществляется лечение, сформирована не в полном объеме. Также, несмотря на приказ Минздрава № 1342н, согласно которому гражданин может выбрать медорганизацию за пределами своего региона, такая практика слабо распространена.

Опрошенные ЦСР специалисты в области орфанных заболеваний обращают внимание, что на федеральном уровне проблемы необеспеченности пациентов лечением или неготовности его финансировать не возникают. Тогда как на уровне регионов эти проблемы «относятся к числу наиболее острых». Эксперты отмечают также непрозрачность критериев включения и исключения препаратов в списки, по которым идет финансирование. В постановлении правительства № 871, которое регламентирует этот вопрос, указано, что одним из условий включения препарата в перечень является преимущество по сравнению с другими препаратами. «Однако не детализируются критерии определения этого преимущества», — говорится в докладе ЦСР.

Политика
Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом Владимир Путин

В пресс-службе Минздрава в ответ на запрос РБК подтвердили, что в ряде регионов есть трудности с лекарственным обеспечением орфанных пациентов. В министерстве добавили, что по поручению президента «активно прорабатывают механизм» использования средств, которые будут получены после введения НДФЛ по ставке 15% для россиян, зарабатывающих свыше 5 млн руб. в год, в целях обеспечения оказания медпомощи и лекарственного обеспечения детям с тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни, и хроническими заболеваниями.

Поможет ли централизация закупок решению проблемы

После перевода пяти заболеваний на федеральный уровень в 2019 году средняя стоимость упаковки по шести препаратам, применяемым при терапии, снизилась на 12% в первый год, указывают на плюсы федерализации авторы исследования. Кроме того, охват орфанных пациентов лечением увеличился, и его проведение стало бесперебойным.

Эксперты по орфанным заболеваниям предлагают следующие механизмы федерализации расходов на закупку препаратов для страдающих орфанными заболеваниями:

  • перенос всех расходов на федеральный бюджет;
  • софинансирование расходов федеральным и региональными бюджетами;
  • перенос на федеральный бюджет закупок только лекарств (за региональными сохраняются закупки лечебного питания).

«Важным обстоятельством в пользу внедрения механизма софинансирования региональных расходов из средств федерального бюджета является необходимость сохранения вовлеченности региональных властей в решение проблем орфанных пациентов. Как отмечалось выше, существует целый ряд проблем, которые не могут быть решены без активного участия местной власти», — утверждают эксперты.

При любом сценарии федерализации сообщество экспертов настаивает на том, что увеличение финансирования необходимо. С точки зрения специалистов, наиболее предпочтителен вариант поэтапной федерализации, когда на федеральный бюджет переводится часть из 17 угрожающих жизни заболеваний или, к примеру, наиболее проблемных регионов, поскольку в случае одновременного перевода всех заболеваний на федеральный уровень существует риск использования неподходящих препаратов. Кроме того, единовременная процедура перевода может стать стимулом для роста числа отечественных дженериков, прогнозируют эксперты.

По мнению аналитиков ЦСР, важнейшая задача для обеспечения орфанных пациентов — внедрение статистического учета, при котором появится возможность отслеживать эффективность назначаемой терапии. Федерализация позволит снизить многие риски, но для комплексного решения вопроса с орфанными заболеваниями необходимо выстраивание полноценной системы поддержки, которая бы включала меры по социализации пациентов, повышение квалификации врачей, актуализацию стандартов лечения и другие меры, заключают эксперты центра.

Ранее в Минфине РБК сообщали, что проект бюджета на будущие три года предусматривает выделение следующих средств на программу «14 ВЗН»: в 2020 году — 61,8 млрд руб., в 2021-м — 64,3 млрд руб., на 2022 год заложено 66,9 млрд руб. Также с 2021 по 2023 год будет ежегодно выделяться более 60 млрд руб. на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями. Эти средства появятся после введения с 1 января 2021 года НДФЛ по ставке 15% для россиян, зарабатывающих свыше 5 млн руб. в год. При этом пациентские организации настаивают, что эти расходы должны быть существенно увеличены.

Авторы: Егор Губернаторов, Любовь Порываева.
Теги: лекарства , орфанные заболевания , дефицит
Материалы по теме
Пациенты с гемофилией пожаловались Мишустину на перебои с лекарствами Общество
Власти расширят список производимых в России важных лекарств Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter