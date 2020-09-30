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Агломерационный мусор сливается в один поток
Газета № 060 (3227) (3009) Бизнес,
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Агломерационный мусор сливается в один поток

Минприроды одобрило появление единого оператора по обращению с ТБО в Санкт-Петербурге и области
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин «не видит препятствий» для создания единого оператора по обращению с отходами в Петербурге и Ленобласти. Такая компания сможет претендовать на 10-летний контракт, который оценивается в ₽100 млрд
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Минприроды не видит юридических препятствий для создания единого регионального оператора по обращению с отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «Зона деятельности регионального оператора представляет собой территорию или часть территории субъекта Российской Федерации. <...> При этом законодательство не ограничивает юридическое лицо в заключении соглашений с несколькими субъектами», — говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина президенту Владимиру Путину, отправленном 2 сентября (в распоряжении РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

Кобылкин написал это письмо в рамках исполнения поручения проработать вопрос о создании единого межрегионального оператора на территории двух субъектов. РБК направил запросы в Минприроды и представителю президента Дмитрию Пескову.

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Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, заявила в интервью РБК, что также поддерживает создание единого оператора. «Города федерального значения изначально не могут многие свои функции выполнить без участия смежных областей. Соответственно, я поддерживаю подход — рассматривать вопрос утилизации отходов для таких агломераций (город и область. — РБК) именно в комплексе», — сказала она.

Почему нужен единый оператор

Власти Ленинградской области выдвигают несколько аргументов в пользу создания единого оператора:

  • Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, на встрече с Путиным 10 июня объяснял необходимость единого оператора следующим образом: «Это позволит нам объединить потоки и городских, и областных отходов, реализовать единую стратегию по переработке отходов, по применению современных технологий». По его словам, необходимо уйти от примитивных способов переработки отходов — простого складирования отходов. Президент в свою очередь ответил, что «здесь нужно поработать всем вместе».
  • В пресс-службе правительства Ленинградской области РБК сообщили, что две трети отходов, поступающих в Ленобласть, образуются жителями Санкт-Петербурга.
  • Николай Хасиев, глава Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области, сообщил, что сейчас невозможно контролировать весь транспорт, который везет отходы в Ленинградскую область. «Если же в регионах будет единый оператор, проблема несанкционированных свалок решится», — добавил он.

После встречи с президентом Дрозденко написал главе Минприроды письмо (копия есть в распоряжении РБК), в котором указал, что действующее федеральное законодательство не содержит правовых норм, допускающих создание единого межрегионального оператора на территории двух и более субъектов. Поэтому он и попросил министра Кобылкина внести изменения в закон «Об отходах производства и потребления», чтобы предоставить регионам возможность совместно проводить конкурс по выбору единой компании.

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Минприроды ответило на критику Счетной палаты о ситуации с отходами Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Ведутся переговоры с администрацией Санкт-Петербурга по поводу взаимодействия в вопросах мусорной реформы. Рассматривается вариант создания единого оператора и заключение соглашения между субъектами в области обращения с ТКО. Финальное решение еще не принято», — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. В пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко также подтвердили, что продолжается работа по поручениям глав двух регионов по вопросу взаимодействия в области обращения с твердыми коммунальными отходами — переработке, утилизации и размещению отходов.

«В объединении есть выгода, поскольку речь идет о концентрации бизнеса. Очевидно, что построить один крупный объект для сортировки и утилизации отходов двух регионов, у которых всегда будет сырье, выгоднее, чем несколько мелких, без гарантий полной загрузки, в разных местах», — считает Наталья Беляева, заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России». Кроме того, такому оператору будет легче привлекать заемные средства, а властям — контролировать его работу.

Сколько будет зарабатывать единый оператор

В Санкт-Петербурге ежегодно образуется 1,8 млн т твердых коммунальных отходов, в Ленинградской области — еще около 700 тыс. т в год, говорит глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин (объединяет региональных операторов по обращению с отходами). Тариф на вывоз мусора в Ленинградской области в 2019 году составлял 4,9 тыс. руб. за 1 тонну, но в 2020 году он был снижен до 4,2 тыс. руб. и практически сравнялся с тарифом в Санкт-Петербурге (около 4,2 тыс. руб. за 1 тонну, или 135 руб. с человека). Таким образом, стоимость вывоза 2,5 млн т отходов в двух регионах может составлять не менее 10,6 млрд руб. в год.

Тариф для единого оператора вряд ли вырастет больше чем на 7–9%, до 4,5–4,6 тыс. руб. за 1 тонну, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. В этом случае Петербургу, который планировал потратить на вывоз отходов около 80 млрд руб. за десять лет, не придется увеличивать расходы, считает эксперт. В целом компания сможет претендовать на десятилетний контракт стоимостью более 100 млрд руб., заключает Худалов. Но, по его словам, оператору придется инвестировать в расширение парка (около 600 млн руб.) и персонал.

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Кто сейчас вывозит мусор

В Ленобласти с 2019 года действует единый региональный оператор — Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области (УКООЛО), с которой был заключен десятилетний контракт на 25 млрд руб. Именно эту компанию Дрозденко и предложил Кобылкину наделить статусом регионального оператора в Санкт-Петербурге на срок до конца 2021 года, пока не будет проведен конкурс. В самом Петербурге, согласно мусорной реформе, региональные операторы должны появиться только с 2022 года.

25% УКООЛО принадлежит властям Ленобласти, еще 75% — у «Анэкс-Финанс». «Коммерсантъ» связывал эту компанию с банком «Санкт-Петербург». Но в банке это опровергали. РБК направил запрос представителю банка.

Николай Хасиев заявил РБК, что УКООЛО готова участвовать в конкурсе на обслуживание юга Петербурга совместно со «Спецтрансом № 1» Анатолия Язева, местным крупным игроком на рынке по транспортировке отходов. В ноябре 2019 года «Анэкс-Финанс» и «Спецтранс № 1» создали компанию «Единый региональный оператор» (ЕРО), она может стать единым оператором в Санкт-Петербурге и Ленобласти, рассчитывает Хасиев. «Мы будем участвовать в конкурсе на эту позицию в случае принятия такого решения», — отметил Язев, не уточняя, будет ли участвовать в конкурсе самостоятельно или с партнером.

Право работать в северной зоне Санкт-Петербурга сейчас есть у компании «Завод МПБО-2», но она до сих пор не приступила к работе, говорится в письме губернатора Ленобласти в Минприроды. Он предлагает расторгнуть с этой компанией контракт. РБК направил запрос в «Завод МПБО-2».

Авторы: Людмила Подобедова, Майя Бобенко.
При участии: Наталья Галимова, Антон Фейнберг.
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