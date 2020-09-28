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Газета
Госстройки переходят на принцип «одного окна»
Газета № 058 (3225) (2809) Бизнес,
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Госстройки переходят на принцип «одного окна»

В правительстве подготовлен законопроект о едином заказчике капитальных сооружений
Минстрой разработал законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Новая госкомпания будет отвечать за распределение контрактов на 300 млрд руб. в ближайшие три года
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Суть проекта

К началу следующего года в России планируют создать новую госкомпанию, которая будет отвечать за госзаказы в сфере строительства. Это следует из разработанного Минстроем проекта закона «О повышении эффективности использования капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минстрой предлагает создать новую публично-правовую компанию «Единый государственный заказчик в сфере строительства» не позже 1 января 2021 года. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 8 октября.

В законопроекте указано, что он не распространяется на строительство объектов транспортной инфраструктуры и безопасности государства. Речь идет о едином заказчике объектов только гражданского строительства, уточнил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. Ранее Хуснуллин уточнял, что единый госзаказчик в ближайшие три года будет отвечать за проекты с объемом финансирования около 300 млрд руб.

РБК направил запрос в Минстрой.

Недвижимость
В России появится единый строительный госзаказчик. Что это значит Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

За что будет отвечать новая госкомпания

Единый госзаказчик будет отвечать за создание объектов в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и отдельных госпрограмм, указано в законопроекте. В функции новой госкомпании войдут заказы не только в сфере строительства, но и в сфере проектирования, капремонта, реконструкции, реставрации, инженерных изысканий.

Сейчас разные министерства самостоятельно отвечают за строительство подведомственных им объектов: например, Минздраву выделяются деньги на строительство больниц, а Минкультуры — на реставрацию объектов культурного наследия. У министерств есть подконтрольные организации, выполняющие функции заказчика строительства. После создания новой госкомпании службы заказчика разных министерств объединят и единый госзаказчик будет отвечать и за строительство стадионов, и за возведение объектов науки, если они полностью или частично финансируются из федерального бюджета.

Правительство уже начало подготовку к созданию единого госзаказчика, запустив передачу в ведение Минстроя федеральных госучреждений, отвечающих за строительство объектов по заказу министерств и ведомств. В частности, в августе было решено с 1 октября передать в ведение Минстроя учреждения — заказчиков строительства объектов Минздрава, Минкультуры, Минобрнауки, Минспорта и ФНС. При создании новой госкомпании эти заказчики станут одним юрлицом. Вопрос о том, будет ли единый заказчик отвечать за строительство объектов каких-то еще министерств и ведомств, пока прорабатывается, пояснил РБК представитель Хуснуллина.

Недвижимость
Эксперты выявили глобальный сдвиг во вложениях госфондов в недвижимость Фото: AliaksaB/shutterstock

Особенности организации единого заказчика

Публично-правовая компания, в форме которой будет зарегистрирован единый госзаказчик, — это особый вид некоммерческих организаций, создающихся государством. Сейчас в России всего три компании с такой формой организации — «Фонд защиты прав дольщиков», который занимается достройкой проблемных жилых объектов, «Российский экологический оператор», отвечающий за комплексное обращение с отходами, и Военно-строительная компания, созданная для строительства объектов гособоронзаказа.

Главным органом управления компании станет наблюдательный совет, в который должны войти в том числе вице-премьер правительства, министр строительства и гендиректор новой госкомпании. Единого госзаказчика нельзя будет признать банкротом, а для его реорганизации или ликвидации нужно будет принимать федеральный закон.

Кроме основной деятельности новая госкомпания сможет совершать сделки с недвижимостью — по покупке и продаже, сдаче в аренду и субаренду. Также единый госзаказчик получит право инвестировать свободные средства, выпускать облигации и «осуществлять иную приносящую доход деятельность».

Зачем нужна реформа госзаказа для федеральных строек

О необходимости создания единого заказчика по стройкам разных министерств власти говорят не первый год. Например, осенью 2018 года об этом заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер указывала о том, что «назрела необходимость» создать на базе Минстроя службу единого заказчика по стройкам других министерств и ведомств, чтобы освободить их от «несвойственных для них функций». «Они не умеют строить, они это делают неправильно, срываются сроки, [происходит] удорожание, воровство и так далее», — говорила Матвиенко.

Заниматься созданием единого строительного госзаказчика правительство начало в этом году. В марте 2020 года проработать предложения о создании системы единого строительного государственного заказчика поручил премьер-министр Михаил Мишустин. В августе, говоря о планах создания нового госзаказчика, вице-премьер Хуснуллин пояснял, что это позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев. В сводном отчете Минстроя к законопроекту отмечается, что он нужен для повышения эффективности государственных вложений в строительство.

О неэффективном использовании федерального бюджета не раз заявляла Счетная плата. Например, по подсчетам ведомства, к 2019 году 4,3 тыс. государственных строек были остановлены более чем на полгода и, возможно, никогда не возобновятся. В такие стройки было вложено 260 млрд руб.

Также, согласно отчету Счетной палаты об исполнении бюджета в 2019 году, бюджетные расходы были исполнены на рекордно низком уровне за последние 11 лет, при этом уровень кассового исполнения расходов на реализацию ФАИП по итогам прошлого года был самым низким за 20 лет и составил 77,2% от объема выделенного бюджета. Всего на объекты ФАИП было не потрачено 192,6 млрд руб, что на 43%, больше, чем в 2018 году. Среди тех министерств и ведомств, которые израсходовали менее половины выделенного им в рамках ФАИП бюджета, оказались Минкультуры, Минпросвещения, Росрыболовство, ФСИН, Росреестр и другие.

Кроме претензий аудиторов службы заказчиков сталкиваются с коррупционными скандалами. Самым громким из них стало «дело реставраторов», возбужденное в 2016 году из-за подозрений в хищении средств на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, Изборской крепости под Псковом, зданий Эрмитажа в Санкт-Петербурге чиновниками Минкультуры и руководителями подрядных компаний.

Поможет ли единый госзаказчик повышению эффективности

Централизация закупок в определенный момент может нести выгоды в связи с экономией на масштабе, сокращением административных издержек и облегчением контроля, говорит директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. «Но есть риски бюрократизации, а также, как часто шутят, — если закупки централизуют, то возрастет процент отката», — рассуждает собеседник РКБ.

Проблема системы госзаказа не в госзаказчиках, а в правоприменении законов — оно происходит формально, говорит партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. «Зачастую происходит следующее: или на тендер приходит компания, которая получает заказ с помощью жесткого демпинга, а потом ничего не строит, или конкурс проводится под конкретную компанию, то есть превращается в формальность, которая растягивает сроки проекта», — рассуждает Некрестьянов.

Ульянов полагает, что при создании единого госзаказчика в форме публично-правовой компании власти смогут перейти с закупок по 44-ФЗ «О госзакупках» к 223-ФЗ, которые регламентирует закупки госкорпораций и компаний с государственным участием.

«Работать по 44-ФЗ просто невозможно, и его исполнение ведет не к экономии средств, а к некачественным закупкам. Растут мошеннические схемы, в результате государство покупает ненужное по завышенным ценам. 223-ФЗ, хотя и совсем не идеален, но менее забюрократизирован и более настроен на результат, поэтому желание государства перейти в закупках на него понятно», — уверен Ульянов.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: строительство , недвижимость , Минстрой , госзаказы
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