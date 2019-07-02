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Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Счетная палата выявила более 4 тыс. государственных строек, работы на которых не ведутся более полугода и на которые уже потрачено 260 млрд руб. Среди федеральных ведомств по количеству долгостроев лидируют МЧС и Росавиация
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Счетная палата проанализировала все текущие государственные стройки в России и впервые представила результаты полного мониторинга. Сейчас, по данным ведомств, за счет федерального и региональных бюджетов строится 62,6 тыс. объектов: школы, детские сады, университетские корпуса, транспортная и коммунальная инфраструктура и т.д. К началу 2019 года в эти стройки было вложено 4,048 трлн руб.

На 4,3 тыс. объектов работы остановлены более чем на полгода и, возможно, никогда не возобновятся, констатируют аналитики Счетной палаты. В такие стройки было вложено 260 млрд руб.

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России. На втором месте  — Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 15 законсервированными объектами, на которые пущено 4,3 млрд руб.

РБК направил запросы в МЧС и Росавиацию.

В Счетной палате не раскрывают подробности о государственных долгостроях, поясняя, что анализ еще продолжается. Планируется, что информация о конкретных незавершенных объектах будет опубликована осенью. Как уточняют в Счетной палате, не все региональные администрации и федеральные ведомства согласились на размещение сведений об их объектах незавершенного строительства в открытом доступе.

Среди регионов с незавершенными государственными стройками, информация о которых есть в открытом доступе, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь работы более полугода не ведутся на 193 стройках, в которые уже вложены 20 млрд руб. На втором месте Челябинская область с 167 объектами и 14,7 млрд руб. Всего в Уральском федеральном округе, к которому относятся оба региона, остановлены работы на 750 объектах строительства, на которые ранее были потрачены почти 64 млрд руб.

Поезд не приедет

Один из характерных примеров государственных долгостроев — метрополитен в Омске. Его строительство началось еще в 1992-м. В последний раз запустить метро планировалось в 2016 году к 300-летию города. В 2016-м году объект все-таки было решено законсервировать, но работы по консервации до сих пор не проведены, отмечают в Счетной палате

Предложения по сокращению количества незавершенных строек и вовлечению их в хозяйственный оборот — одно из приоритетных направлений работы Счетной палаты, пояснили там причины проведения мониторинга. Следующим шагом после инвентаризации незавершенных строек должна стать их «расчистка», пояснял во время выступления в Госдуме в сентябре 2018 года председатель ведомства Алексей Кудрин. Он отмечал, что объекты можно снять с баланса, если они не подлежат достройке, продать или все-таки достроить.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Строительство, Счетная палата, долгострой, Алексей Кудрин
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