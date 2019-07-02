Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Счетная палата выявила более 4 тыс. государственных строек, работы на которых не ведутся более полугода и на которые уже потрачено 260 млрд руб. Среди федеральных ведомств по количеству долгостроев лидируют МЧС и Росавиация

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Счетная палата проанализировала все текущие государственные стройки в России и впервые представила результаты полного мониторинга. Сейчас, по данным ведомств, за счет федерального и региональных бюджетов строится 62,6 тыс. объектов: школы, детские сады, университетские корпуса, транспортная и коммунальная инфраструктура и т.д. К началу 2019 года в эти стройки было вложено 4,048 трлн руб.

На 4,3 тыс. объектов работы остановлены более чем на полгода и, возможно, никогда не возобновятся, констатируют аналитики Счетной палаты. В такие стройки было вложено 260 млрд руб.

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России. На втором месте — Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 15 законсервированными объектами, на которые пущено 4,3 млрд руб.

РБК направил запросы в МЧС и Росавиацию.

В Счетной палате не раскрывают подробности о государственных долгостроях, поясняя, что анализ еще продолжается. Планируется, что информация о конкретных незавершенных объектах будет опубликована осенью. Как уточняют в Счетной палате, не все региональные администрации и федеральные ведомства согласились на размещение сведений об их объектах незавершенного строительства в открытом доступе.