Средний класс понес новые потери

Исследователи ВШЭ проанализировали влияние пандемии на доходы россиян

Экономисты ВШЭ оценили, как сократился российский средний класс, к которому до пандемии можно было отнести 24% работающего населения. Потеря работы и падение доходов перевели 6,1% его представителей в категорию бедных

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пандемический кризис привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных, следует из модельных расчетов экономистов ВШЭ на основе данных выборочного наблюдения доходов населения Росстата. Причиной стали потеря работы и снижение трудовых доходов из-за простоя, пишут исследователи. Экспертные оценки представлены в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития», с которым ознакомился РБК.

Накануне пандемии, по оценкам экспертов ВШЭ, к среднему классу принадлежали 24% занятых россиян. Переход 6% в другую категорию соответствует сокращению доли примерно на 1,5 п.п.

Кто в среднем классе

Из-за пандемии коронавируса средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, но это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, указывают авторы доклада под руководством проректора ВШЭ, директора Института социальной политики Лилии Овчаровой.

Экономисты идентифицировали представителей среднего класса по трем признакам:

заняты по профессиям, которые относятся к нулевому—четвертому классам по классификатору ISCO (законодатели, чиновники, руководители высшего и среднего звена, специалисты высшего и среднего уровня квалификации, офисные служащие, военные);

имеют высшее или незаконченное высшее образование;

средний душевой доход не ниже 1,25 от медианного дохода по региону.

К среднему классу эксперты относили и тех, кто соответствует только двум из трех указанных признаков, но наличие дохода не ниже 1,25 от медианного по региону обязательно. К примеру, по данным Росстата, в Белгородской области в 2019 году медианный среднедушевой доход в месяц составлял 25 244 руб., соответственно, следуя критериям ВШЭ, жителя региона с доходом выше 31,6 тыс. руб. можно было бы отнести к среднему классу при сочетании еще с одним признаком — профессия либо образование. Такие критерии накануне пандемии позволяли отнести к среднему классу 24% занятых россиян, указывают эксперты ВШЭ.

Как на средний класс повлияла пандемия

Модельные расчеты исследователей показали, что в период пандемии 8,7% представителей среднего класса потеряли работу, 3,9% оказались в простое с сохранением трудового дохода на уровне не выше МРОТ (12 130 руб.). «Для 6,1% среднего класса это привело к тому, что они перешли в категорию бедных», — констатировали экономисты.

Сокращение среднего класса — временное явление, оптимистична старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. «Снижение доли среднего класса в России — одномоментное явление, которое продлится недолго. Все-таки средний класс — высококвалифицированные специалисты с хорошим образованием, которые смогут восстановить уровень доходов в ближайшие год-два», — считает она. «По мере постепенного оживления экономики будут восстанавливаться доходы населения, а соответственно, станут более востребованы товары и услуги, будет расти розничная торговля и, соответственно, прибыль предпринимателей», — добавляет Бурдяк.

Чтобы восстановление экономики после пандемического кризиса пошло по пути инклюзивного экономического роста (обеспечивающего устойчивое увеличение доходов населения), необходимо расширение среднего класса, полагают авторы доклада. Оно должно быть обеспечено развитием образования, государственными и частными инвестициями в создание рабочих мест с трудовым доходом на уровне 1,5 от медианного среднедушевого дохода и выше.

По данным Росстата, в 2019 году медианный среднедушевой доход в целом по России составил 26 365 руб., то есть по замыслу экономистов в среднем трудовой доход на создаваемых рабочих местах должен составлять как минимум 39,5 тыс. руб.

Каково влияние кризиса на доходы россиян

Пандемия сократила душевые доходы граждан на 9,7–11,5%, следует из расчетов экспертов ВШЭ. За счет антикризисных выплат населению удалось отыграть 2 п.п. падения доходов, но этого недостаточно для выхода на траекторию роста, подчеркивают они.

«Из-за высокого доходного неравенства в России большинство семей ощущают рост реальных доходов только тогда, когда в среднегодовом исчислении за три—пять лет они увеличиваются на 2,5–3% и выше», — указывают эксперты.

Реальные располагаемые доходы населения в России с 2014 по 2017 год падали, в 2018 году показали околонулевой рост (плюс 0,1%), а по итогам 2019 года выросли на 1% в годовом выражении. По итогам прошлого, докризисного года реальные доходы населения составили 93,7% от уровня 2013 года.

Последствия пандемии и падения цен на нефть усугубили проблему сокращения доходов, и это главное из того, что сегодня тревожит граждан, указывают авторы доклада. Если в первом квартале 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 1,2% в годовом выражении, то уже во втором квартале, на который пришелся пик пандемии, рухнули на 8% — рекордную величину в XXI веке.

Где в России концентрируется бедность

Бедность тесно связана с экономической неуспешностью и слабостью социальных программ поддержки, замечают экономисты ВШЭ. По итогам 2019 года 12,3% населения имели доходы ниже прожиточного минимума, то есть относились к бедным. По итогам первого полугодия 2020 года уровень бедности составил 13,2% населения.

Согласно экспертным оценкам Института социальной политики ВШЭ, пандемийный локдаун повлек за собой рост бедности до 19–20% от общей численности населения (.pdf). За счет принятых антикризисных мер бедность удалось снизить до 16–17%, но сохранились и расширились сформировавшиеся еще до пандемии очаги бедности.

В первую очередь речь идет о безработных, численность которых существенно выросла в период пандемии, указывают эксперты. Уровень безработицы в августе достиг 6,4% от рабочей силы. За год (относительно августа 2019-го) численность безработных в России выросла на 47,6% и составила 4,8 млн человек.

Второй очаг концентрации бедности — это неформально занятые. Накануне пандемии в России, по оценкам ВШЭ, было 6 млн неформально занятых трудоспособного возраста, у которых такая работа — единственная, а их трудовой доход не превышал 1,5 прожиточного минимума. Еще 7 млн человек — это занятые в малом бизнесе (наемные работники плюс индивидуальные предприниматели) с таким же уровнем трудового дохода при отсутствии дополнительной занятости и дохода в виде пенсии, отмечают авторы доклада.

Среди бедных в России более 60% — это семьи с детьми, причем среди детей из бедных семей более 40% не получают значимых по размеру пособий по бедности. Новые меры регулярной поддержки на них не распространяются, подчеркивают экономисты. В период пандемии власти выплачивали всем семьям с детьми (не только бедным) пособия по 5 тыс. и 10 тыс. руб., но эти выплаты не носят регулярного характера.

Какие меры необходимы для уменьшения бедности

Для сокращения уровня бедности в два раза (именно такая национальная цель поставлена президентом к 2030 году) экономисты считают необходимым кардинально обновить миссию, функционал и деятельность служб занятости, присвоив им федеральный статус. «Из сложившейся ситуации не удастся выбраться без создания системы общественных работ. В современной риторике такие программы называют социальным контрактом с юридическим лицом. По нашим оценкам, для того чтобы обеспечить достижение цели по сокращению бедности, они должны охватить от 1,5 млн до 2,5 млн человек», — указывают авторы доклада. Вместе с тем в службах занятости должны появиться специальные департаменты, которые бы занимались программами легализации неформальной занятости (число потенциальных участников таких программ, по оценкам экспертов, — от 3,5 млн до 4 млн человек).

Эксперты подчеркивают, что все бедные семьи с детьми должны быть охвачены системой адресных пособий. Для этого потребуется ввести ежемесячное пособие на детей из бедных семей в возрасте от семи до 16 лет (или до 18, если они продолжают учиться). По оценкам экономистов, эта мера может коснуться 2,7 млн детей. Примерную стоимость ее финансирования они не приводят.

В системе образования для сокращения бедности, по мнению экономистов, необходимо в том числе выделение квоты (10% бюджетных мест) для отдельного конкурса абитуриентов из семей с низкими доходами и низким уровнем образования родителей, а также увеличение социальных стипендий до размера прожиточного минимума. Наконец, эксперты ВШЭ настаивают на введении специального индикатора, который бы оценивал вклад социальных выплат в сокращение бедности.