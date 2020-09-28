Тверская садится на голодный паек

Доля свободных помещений в центре Москвы выросла до 15,5%

На Тверской улице в Москве доля свободных коммерческих помещений на первых этажах к концу сентября достигла 15,5%, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем квартале. Большинство из них — кафе и рестораны

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние три месяца доля свободных коммерческих помещений на первых этажах Тверской улицы увеличилась до 15,5%, подсчитала консалтинговая компания JLL. Еще в конце июня на одной из главных торговых улиц Москвы пустовало только 8,9% помещений.

Последний раз магазины и кафе массово съезжали с Тверской в середине 2016 года, когда там проходила масштабная реконструкция тротуаров, но тогда доля свободных помещений не превышала 12%, напоминает JLL.

Именно Тверская больше всего пострадала от закрытий бизнеса в последние три месяца, согласны аналитики Colliers International. По их информации, на улице освободилось более 1 тыс. кв. м в стрит-ретейле, что составляет 30% всей площади закрывшихся магазинов и заведений общепита на 90 основных торговых улицах Москвы. Директор направления стрит-ретейла Knight Frank Ирина Козина, напротив, утверждает, что не наблюдает массовых закрытий на Тверской, и называет основными пострадавшими улицами Арбат, Мясницкую и Маросейку.

Всего за третий квартал на Тверской было закрыто 20 объектов стрит-ретейла, половина из них — кафе и рестораны, например «Шоколадница» и «Чайхона № 1». Динамика выручки всех точек на Тверской последние два года «не лучшая по сети», утверждает представитель «Шоколадницы». По его словам, за этот период был закрыт один объект, «который не выдерживал экономику на условиях арендодателя».

Совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук пояснил, что «Чайхону № 1» на Тверской компания закрыла из-за пожара в здании.

Кроме заведений общепита на Тверской были закрыты все четыре салона «Связной». «Закрытие части магазинов на одной из самых дорогих с точки зрения аренды улиц — это продолжение политики борьбы за эффективность каждого сохраненного объекта», — уверяет вице-президент по недвижимости и развитию «Связного» Алексей Вуколов. По его словам, компания закрыла часть торговых точек, которые оказались неэффективными, и объекты, где арендодатели «не смогли принять компромиссный вариант по стоимости аренды».

Ставки аренды на Тверской в первом квартале этого года, по данным Сolliers International, составляли 65–110 тыс. руб. за 1 кв. м в год, во втором, «ковидном», квартале они варьировались уже от 59 тыс. до 152 тыс. руб., а в третьем — от 48 тыс. до 131 тыс. руб.

Едим дома Именно кафе и рестораны за последние три месяца чаще всего закрывались в центре Москвы, следует из предварительных данных Colliers International. На общепит пришлось 51% закрытий всех точек стрит-ретейла по занимаемой площади. Далее следуют продуктовые магазины (16%), компании из сферы красоты и здоровья (9%), банки (8%) и магазины одежды и обуви (7%).

В начале 2000-х держать магазин на Тверской было крайне престижно: считалось, что раз там все государственные учреждения, это главная артерия города, а пешеходных улиц было мало, напоминает директор по ретейлу CBRE Марина Малахатько, отмечая, что за последние годы Тверская уже несколько раз «системно страдала».

Среди трудностей Тверской улицы Малахатько называет падение рубля в конце 2014 года, когда многие несговорчивые собственники продолжили держать валютные договоры, что заставило арендаторов съехать. Затем убрали парковки и шла программа реконструкции. В это время людской трафик, а вместе с ним рестораны и ретейлеров частично перетянули пешеходные улицы Кузнецкий Мост и Никольская. Но к 2023 году на Тверской должны появиться новые точки притяжения, в том числе с сильной ретейл-составляющей, добавляет эксперт. Среди них — Центральный телеграф, который готовят к реконструкции, и гостиница на Тверской, 10, реконструкцию которой планируется завершить к концу 2022 года.

Основными причинами закрытия точек ретейлеров и рестораторов и, как следствие, повышения вакантности площадей руководитель отдела стрит-ретейла российского офиса JLL Екатерина Подлесных называет снижение покупательского трафика, падение платежеспособности населения и в каких-то случаях невозможность договориться с арендодателями о достаточных послаблениях на кризисный период. Кроме того, многие сети оптимизируют бизнес и сокращают часть точек, напоминает она.

Хорошие освободившиеся помещения будут заняты новыми арендаторами уже до конца года, уверена Козина из Knight Frank. Она напоминает, что средний срок поиска арендатора в стрит-ретейле сейчас составляет от двух до шести месяцев.