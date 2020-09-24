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Трамп берет верх в судебном споре
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Газета
Трамп берет верх в судебном споре
Газета № 056 (3223) (2409) Политика,
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Трамп берет верх в судебном споре

Республиканцы одобрили идею назначить нового члена Верховного суда США
Сенаторы-республиканцы поддержали идею Дональда Трампа заполнить освободившуюся вакансию в Верховном суде США до ноябрьских выборов. Сейчас президент выбирает между двумя кандидатами-женщинами
Импровизированный мемориал в честь Рут Бейдер Гинзбур перед зданием Верховного суда
Импровизированный мемориал в честь Рут Бейдер Гинзбур перед зданием Верховного суда (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что поддерживает идею президента Дональда Трампа о заполнении вакансии в Верховном суде США, которая освободилась после смерти либерального судьи Рут Бейдер Гинзбург. Таким образом, остались лишь два сенатора от Республиканской партии, которые выступают против предложения о номинации нового верховного судьи до президентских выборов 3 ноября, — Сьюзан Коллинз и Лиза Меркауски. Решение об утверждении судьи сенат принимает простым большинством, Республиканская партия контролирует в нем 53 кресла из 100.

Почему решено назначить судью до выборов

Как пояснила Меркауски, принимать решение о номинации нового кандидата в Верховный суд настолько близко к выборам — неправильно. Она добавила, что когда президент Барак Обама в 2016 году пытался предложить своего кандидата на место скончавшегося судьи Антонина Скалии, то республиканцы заблокировали такой шаг. Впрочем, позднее Меркауски допустила, что может проголосовать за выдвиженца президента. Ромни тоже прокомментировал ситуацию 2016 года. «В обстоятельствах, когда кандидат президента представляет партию, не контролирующую большинство в сенате, то в большинстве случаев сенат не будет его утверждать», — сказал он. «В то же время, если кандидат представляет партию, контролирующую большинство в сенате, то сенат, как правило, его утверждает», — добавил сенатор.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил о готовности к утверждению выдвиженца Трампа в Верховный суд. «Мы проголосуем за выдвиженца президента Трампа в Верховный суд уже в этом году», — написал он в Twitter.

Слушания по представленной Трампом кандидатуре пройдут в юридическом комитете сената, председателем которого является Линдси Грэм. Он уже заявил, что разделяет цель Трампа и Макконнелла утвердить кандидатуру преемника Гинзбург до следующих выборов. Планируется, что комитет приступит к слушаниям на неделе, начинающейся 12 октября, а итоговое голосование в сенате состоится не позднее конца октября, пишет The Washignton Post со ссылкой на собственные источники.

Верховный суд США действует с 1789 года и сейчас состоит из девяти судей, которые занимают пост пожизненно или до добровольного ухода в отставку. Верховный суд выносит итоговые решения по законам, вызывающим споры между штатами и федеральными властями, а также по апелляциям о приостановлении казней. Например, в последние годы Верховный суд гарантировал право американцев на однополые браки, а также признал законным решение Дональда Трампа закрыть въезд в США для жителей ряда мусульманских стран. Каждый судья формулирует собственное мнение, а один из них оглашает решение большинства, которое признается окончательным. Все мнения судей публикуются, кворумом для вынесения решения считается шесть голосов.

Кандидатуру в верховные судьи представляет президент, затем его решение должны поддержать — или отклонить — сенаторы. Из 43 президентов США, которые возглавляли страну до Трампа, шесть смогли выдвинуть одну кандидатуру в Верховный суд. Еще трое не выдвинули ни одной, так как в течение их срока не открылось ни одной вакансии. 34 президента выдвигали две или более кандидатур. За два первых срока президент Франклин Делано Рузвельт назначил девять судей в Верховный суд. Рекорд по числу верховных судей, утвержденных в ходе одного срока, принадлежит президенту Уильяму Говарду Тафту — он вынес на рассмотрение сената шесть кандидатур, каждая из которых была утверждена, следует из материалов, подготовленных аналитиками конгресса.

За свой президентский срок Трамп назначил двух верховных судей: в 2017 году судья-консерватор Нил Горсач занял вакансию, освободившуюся после смерти юриста-консерватора Антонина Скалии, в 2018 году глава государства номинировал судью-консерватора Брэтта Каванно после ухода в отставку умеренного консерватора Энтони Кеннеди.

Кем Трамп заменит Гинзбург

В общей сложности до смерти Гинзбург перевес в Верховном суде имели сторонники консервативных взглядов — пять против трех. Если кандидатура Трампа пройдет сенат, это будет означать, что шесть из девяти верховных судей были назначены президентом-республиканцем. Сенатор-республиканец Митт Ромни считает, что такое положение соответствует настроениям в обществе, поскольку США — это правоцентристская страна.

Трамп заявил, что преемник Гинзбург будет женщиной и он назовет имя кандидата в субботу. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Республиканской партии, главные кандидатуры Трампа — Эми Барретт и Барбара Лагоа. И Барретт, и Лагоа — члены апелляционных судов США, уступающих в статусе только Верховному суду. Барретт имеет репутацию более убежденного консерватора и была утверждена на нынешнюю должность благодаря голосам республиканцев в сенате (55 голосов «за», 43 — «против», остальные воздержались), тогда как за Лагоа проголосовали многие демократы, и ее кандидатура получила 83 голоса «за». На руку Лагоа играет и то, что у нее есть латиноамериканские корни и она из Флориды — одного из колеблющихся штатов, который представляет особую ценность для Трампа, пишет издание Politico.

Демократы считают поведение республиканцев недопустимым. Сенатор Эд Марки написал в Twitter, что Митч Макконнелл создал прецедент, согласившись утверждать кандидата в Верховный суд в выборный год, не дождавшись мандата от избирателей. Он призвал демократов увеличить численность Верховного суда, если они получат большинство в сенате, и тем самым изменить расстановку сил в этом органе в пользу либералов.

Согласно Конституции США определение численности Верховного суда — прерогатива конгресса, а поэтому в теории демократы могут реализовать такую инициативу.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: США , Дональд Трамп , Верховный суд
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