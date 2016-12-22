Трамп поставил задачу на выборы после избрания судьи Верховного суда

В первом своем публичном выступлении после избрания Бретта Кавано Верховным судьей Дональд Трамп использовал эту победу для агитации своих сторонников перед выборами

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников избрать на выборах республиканцев в Конгресс для того, чтобы противостоять «радикальным демократам». Примером «отчаянной борьбы» демократов за власть Трамп назвал процесс утверждения кандидата в Верховный суд консерватора Бретта Кавано, Трамп выступил перед своими сторонниками в Топеко, Канзасе. Об этом сообщает FoxNews.

Трамп выступил в штате, чтобы поддержать кандидата в Сенат от Республиканской партии Стива Уоткинса. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 6 ноября.

Свою речь он начал с поздравления своих сторонников с назначением Кавано девятым судье Верховного суда. Трамп обвинил демократов в том, что они устроили «бесчестную кампанию» против Кавано. Президент США призвал голосовать в следующем месяце, чтобы «остановить радикальных демократов» и избрать республиканцев в Конгресс — Палату представителей и Сенат США.

«Демократы хотят устроить такие разрушения в погоне за властью, просто представьте, какую разруху они устроят, если приобретут власть, которую они так отчаянно хотят заполучить», — заявил Трамп.

Вечером в субботу, 6 октября, Сенат США проголосовал за кандидата от Трампа на пост Верховного судьи — Бретта Кавано (50 против 48 голосов). Как отмечал Bloomberg, это «громкая победа» для Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс.

Американским избирателям 6 ноября предстоит проголосовать за переизбрание Палаты представителей США и трети сенаторов.