ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,40 65,86 EUR Нал. 77,62 75,98 USD Бирж. 66,60 -0,42 EUR Бирж. 76,71 -0,44 USD ЦБ. 66,63 +0,42 EUR ЦБ. 76,66 +0,61 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6600,60 -23,70 IMOEX 2450,90 -0,57% RTSI 1159,33 -0,12% Brent 84,71 -1,01% DJIA 26447,05 -0,64% Nasdaq 7785,91 -1,17%
Трамп поставил задачу на выборы после избрания судьи Верховного суда
Лента новостей
Кондолиза Райс предложила способы «сдерживания» России 03:55, Политика Трамп поставил задачу на выборы после избрания судьи Верховного суда 03:54, Политика Кавано принес присягу в качестве Верховного судьи США 03:07, Политика В Кишиневе три человека погибли из-за взрыва газа в многоквартирном доме 02:38, Общество СМИ узнали о убийстве саудовского журналиста в консульстве в Турции 02:00, Общество В Вашингтоне задержали более 160 протестующих против кандидата в ВС США 01:24, Политика В Подмосковье в 2018 году закрыли более 20 мусорных свалок 00:46, Общество СМИ узнали о задержании главы Интерпола по подозрению в коррупции 00:13, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 06 окт, 23:44, РБК и Philips Два дома обанкротившейся Urban Group не достроят из-за ЛЭП 06 окт, 23:36, Бизнес Самолеты ВВС США F-15 и C-130 прилетели на Украину для участия в учениях 06 окт, 23:09, Политика Сенат США утвердил кандидата Трампа на пост Верховного судьи 06 окт, 23:05, Политика Бэнкси объяснил самоуничтожение его картины после продажи на аукционе 06 окт, 22:37, Общество В Ингушетии не подтвердили новое рассмотрение закона о границе с Чечней 06 окт, 22:33, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 06 окт, 22:19, РБК и Мираторг Посольство ответило на статью FT о взломе телеканала российскими хакерами 06 окт, 22:11, Политика «Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Ньюкаслом» 06 окт, 22:02, Спорт В Ингушетии разрешили неделю ходить на митинги 06 окт, 21:51, Политика Союз виноделов не исключил двукратного роста потребления вина в России 06 окт, 21:49, Бизнес Воробьев допустил рост цен на жилье в Подмосковье на 10–15% 06 окт, 21:36, Бизнес Второе судно приступило к укладке труб «Северного потока-2» в Германии 06 окт, 20:32, Бизнес Гуцериев назвал «комфортную» цену на нефть 06 окт, 19:57, Экономика В СК опровергли расстрел пилота при крушении вертолета с замгенпрокурора 06 окт, 19:39, Общество Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 06 окт, 19:27, РБК и FW Raiffeisen В Институте законодательства при правительстве России произошел пожар 06 окт, 19:01, Общество CМИ узнали про остановку поддержки Google Chrome на старой версии Android 06 окт, 18:50, Технологии и медиа СМИ узнали об обвинениях Роналду в адрес президента «Реала» 06 окт, 18:44, Спорт Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем главе организации 06 окт, 18:10, Политика
Трамп поставил задачу на выборы после избрания судьи Верховного суда
Политика, 03:54
0
Трамп поставил задачу на выборы после избрания судьи Верховного суда
В первом своем публичном выступлении после избрания Бретта Кавано Верховным судьей Дональд Трамп использовал эту победу для агитации своих сторонников перед выборами
Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников избрать на выборах республиканцев в Конгресс для того, чтобы противостоять «радикальным демократам». Примером «отчаянной борьбы» демократов за власть Трамп назвал процесс утверждения кандидата в Верховный суд консерватора Бретта Кавано, Трамп выступил перед своими сторонниками в Топеко, Канзасе. Об этом сообщает FoxNews.

Трамп выступил в штате, чтобы поддержать кандидата в Сенат от Республиканской партии Стива Уоткинса. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 6 ноября.

Свою речь он начал с поздравления своих сторонников с назначением Кавано девятым судье Верховного суда. Трамп обвинил демократов в том, что они устроили «бесчестную кампанию» против Кавано. Президент США призвал голосовать в следующем месяце, чтобы «остановить радикальных демократов» и избрать республиканцев в Конгресс — Палату представителей и Сенат США.

«Демократы хотят устроить такие разрушения в погоне за властью, просто представьте, какую разруху они устроят, если приобретут власть, которую они так отчаянно хотят заполучить», — заявил Трамп.

Вечером в субботу, 6 октября, Сенат США проголосовал за кандидата от Трампа на пост Верховного судьи — Бретта Кавано (50 против 48 голосов). Как отмечал Bloomberg, это «громкая победа» для Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс.

Американским избирателям 6 ноября предстоит проголосовать за переизбрание Палаты представителей США и трети сенаторов.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Верховный Суд
Главное
Сенат США утвердил кандидата Трампа на пост Верховного судьи Политика
Материалы по теме
Сенат США утвердил кандидата Трампа на пост Верховного судьи Политика
Саудовский принц опроверг слова Трампа о зависимости его семьи от США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter