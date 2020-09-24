Правительство уклонится от налоговой прямолинейности

Андрей Белоусов встретился с недовольными увеличением НДПИ бизнесменами

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с крупным бизнесом признал, что подход Минфина к повышению налога на добычу полезных ископаемых нуждается в доработке, но оно необходимо в силу «особой ситуации»

Андрей Белоусов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 22 сентября, заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений объясняется «особой ситуацией» и оно будет дифференцированным.

Неделю назад правительство одобрило предложение Минфина увеличить в 3,5 раза выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также черных и цветных металлов за счет повышения «рентного коэффициента». Эта мера, по оценке ведомства, позволит собирать по 56 млрд руб. дополнительных налогов ежегодно. Глава РСПП Александр Шохин в письме премьеру Михаилу Мишустину указал, что повышение НДПИ нарушает стабильность налоговых условий для бизнеса, о которой говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе 2020 года.

Помимо главы РСПП в правительство жаловались и отраслевые ассоциации — «Русская сталь» (объединяет крупнейших металлургов, ее возглавляет владелец НЛМК Владимир Лисин) и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ, глава — совладелец и гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев). Увеличение налога приведет к неконкурентоспособности отечественных минеральных удобрений на фоне нестабильности мирового рынка фосфорсодержащих и калийных удобрений, а также действующих торговых ограничений, говорилось в письме Гурьева. Лисин в своем обращении в правительство указывал, что дополнительная нагрузка ограничивает развитие минерально-сырьевой базы, ставя под сомнение целесообразность отработки зрелых месторождений, что ведет к ухудшению социально-экономической обстановки в горнодобывающих регионах, в моногородах, особенно расположенных в арктической зоне.

Кто пострадает больше всех Основная нагрузка от увеличения НДПИ ляжет на «Норникель», крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин. По оценке Goldman Sachs, повышение налога обойдется компании в $477 млн EBITDA в год, для остальных компаний («ФосАгро», принадлежащей семье Андрея Гурьева, «Еврохима» Андрея Мельниченко, «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, НЛМК Владимира Лисина, UC Rusal, основанной Олегом Дерипаской) дополнительные расходы составят $1–30 млн в год, указывают аналитики этого инвестбанка. Для «Норникеля» дополнительные расходы начиная с 2021 года будут равняться 5% от EBITDA (в 2019 году EBITDA компании составила $7,9 млрд) и 6% чистой прибыли ($6 млрд в 2019 году), подсчитал аналитик «ВТБ Капитала» Борис Синицын. Обычно изменения в прибыли таких масштабов не ведут к существенным сокращениям программы капзатрат, добавил он. Представители компаний отказались от комментариев.

Как Белоусов ответил на недовольство бизнеса

На встрече с руководством РСПП Белоусов отмел все эти возражения, сославшись на необходимость средств для реализации антикризисных планов в связи с пандемией.

«Я был вынужден, к сожалению, напомнить нашему бизнесу, что сейчас особая ситуация. Когда они напоминали про неизменность налоговых условий, я им сказал, что особая ситуация», — сообщил Белоусов журналистам 23 сентября (цитата по «Интерфаксу»). «Мы столкнулись с беспрецедентным за последнее десятилетие, начиная с 2009 года, кризисом, и... федеральный бюджет потратил в этом году около 4 трлн руб. [на антикризисные меры из-за эпидемии коронавируса]», — добавил он. По словам первого вице-премьера, эти средства привлекались на рыночных условиях у банков, а не изымались у компаний.

Минфин планирует увеличить государственные заимствования в 2020 году до 5 трлн руб., а чистое размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) составит около 4 трлн руб., говорил в июле замминистра финансов Владимир Колычев.

«4 трлн руб. дополнительных денег! Вот я им и говорю, а вы тут из-за 50–60 млрд руб. устраиваете какую-то помойку», — эмоционально прокомментировал встречу с членами РСПП Белоусов.

Первый вице-премьер счел разумными аргументы бизнесменов, что подход Минфина требует поправок. «Я признаю, что подход слишком прямолинейный сейчас. Мы создадим рабочую группу, в которой коллеги из ведомств и представители от бизнеса обсудят условия дифференциации налога по разным отраслям, чтобы не делать перекосы в условиях добычи низкомаржинальных видов сырья с небольшим содержанием полезных ископаемых в рудах», — пояснил дальнейшие действия Белоусов. Решено сделать исключение для новых проектов — соответствующая поправка будет внесена в Налоговый кодекс. При этом законопроект, предполагающий общее увеличение налоговой нагрузки на металлургов и производителей удобрений, Госдума уже приняла в первом чтении.

«Участники совещания с пониманием отнеслись к причинам реализации данной меры [по повышению НДПИ], направленной на повышение бюджетных доходов, при этом выразили озабоченность ее прямолинейностью», — говорится в официальном сообщении РСПП по итогам встречи. Шохин отметил, что предлагаемый формат повышения нагрузки может привести к снижению инвестиционной активности в ряде секторов.

Источник РБК, близкий к одному из участников встречи с Белоусовым, сказал, что закон об этом увеличении НДПИ принимается слишком стремительно, без каких бы то ни было обсуждений: «Нет никакой уверенности, что завтра [власти] не придут и не попросят еще 1 трлн руб. О каком инвестклимате может идти речь в таких условиях?» «Мы же уже давно говорили, что родине помогать надо. Но за помощью надо приходить, не открывая дверь ногой», — добавил собеседник РБК.

Какие отрасли будут следующими

Рост налогов коснулся не только металлургов и химиков: пандемия вынудила правительство увеличить нагрузку и в нефтяной отрасли. На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство планирует отменить для нефтяных компаний налоговые льготы, которые носят «неэффективный характер», а также увеличить поступления от налога на дополнительный доход (НДД). Отмена льгот с 2021 года должна принести бюджету дополнительно почти 300 млрд руб.

От этих «налоговых изменений» в большей степени пострадают «Татнефть» (в ее портфеле производство сверхвязкой нефти составляет наибольшую долю от добычи), «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, в меньше степени — «Роснефть» и «Газпром», заявил 23 сентября вице-премьер Юрий Борисов, который курирует топливно-энергетический комплекс, в ходе панельной дискуссии на Тюменском нефтегазовом форуме. «Нельзя не признать, что стабильность налогового законодательства — это залог для гарантированных инвестиций, и в первую очередь в нефтедобычу и нефтехимию», — добавил он.

Борисов признался, что не может «до конца» разделять такие решения, поскольку считает, что в условиях кризиса надо пытаться сохранить инвестиционную привлекательность. Но, как «член команды правительства», он не имеет права «особо рассуждать». «Будем надеяться, что это все-таки краткосрочные меры пожарного характера», — сказал Борисов. Он рассчитывает, что в случае восстановления экономики с 2021–2022 года можно будет вернуться к мерам поддержки нефтяных компаний.

Также выступавший на форуме в Тюмени председатель правления «Газпром нефти» и член совета директоров нефтехимической компании «Сибур» Александр Дюков раскритиковал непоследовательность властей. По его мнению, повышение налогов приведет к снижению инвестиций, что лишит сырья нефтегазохимическую отрасль, развитие которой правительство хочет стимулировать. «Получается такая интересная, даже парадоксальная ситуация. <...> Те новации, которые готовит Минфин, приведут к сокращению инвестиций со стороны нефтяной отрасли. Меньше добычи — меньше того сырья, которое использует нефтехимия», — отметил топ-менеджер.

«Существенные регуляторные или экономические изменения, которые повлекут за собой сокращение добычи, сократят тот объем сырья, который доступен для нас в создании новых материалов», — подтвердил глава «Сибура» Дмитрий Конов. По его мнению, это угроза для развития отрасли не сегодняшнего дня, но в будущем увеличение налогов для нефтяников приведет к сокращению тех возможностей, которые создает нефтегазохимия.