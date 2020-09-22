Urals перешла в электронное агрегатное состояние

На петербургской бирже протестирован новый способ торговли российской нефтью

«Зарубежнефть» впервые продала российскую нефть Urals на аукционе на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Это позволит создать эталонную цену Urals и запустить торги фьючерсом

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

«Зарубежнефть» впервые продала на экспорт три танкерные партии нефти марки Urals весом 300 тыс. т на онлайн-аукционе, который организовала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), сообщила пресс-служба биржи в понедельник, 21 сентября. Реализованная на аукционе нефть будет отправлена покупателю из порта Приморск в течение четвертого квартала 2020 года.

Пока российская нефть Urals продается только на физическом рынке, цена формируется с учетом скидки к северноморскому эталону Brent. СПбМТСБ уже несколько лет пытается сформировать фьючерс на Urals: запуск контракта позволит прибавить к цене Urals премию $0,8–1,0 за баррель, оценивала биржа ранее.

Как прошел первый аукцион с Urals

Девять участников аукциона «Зарубежнефти» сделали 12 шагов и увеличили изначальную премию к цене в 1,5 раза, говорится в сообщении биржи. Точные суммы биржа не раскрывает. Среди участников торгов были крупнейшие мировые трейдеры и торговые подразделения международных нефтяных компаний. Победителем стал международный трейдер Gunvor, рассказал РБК представитель «Зарубежнефти». РБК направил запрос в пресс-службу Gunvor. До 2014 года совладельцем Gunvor был Геннадий Тимченко, но за день до введения против него санкций США бизнесмен продал долю своему партнеру Торбьерну Торнквисту.

«Зарубежнефть» считает полученный опыт положительным и планирует в дальнейшем продавать нефть на экспорт на аукционах, сказал ее представитель.

«Первый опыт в России по проведению аукциона на экспортную российскую нефть на электронной платформе биржи показал свою эффективность в формировании справедливого рыночного ценообразования», — отметил заместитель гендиректора «Зарубежнефти» Денис Максимов (его слова приводятся в сообщении). Он выразил надежду, что это послужит новым шагом к созданию независимых национальных индикаторов на основные виды российских топливно-энергетических товаров.

«Это очень важная история, на основании которой можно сформировать реальный ценовой эталон для физических партий российской нефти», — сказал на брифинге президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. По его словам, для формирования эталона необходимо участие всех основных производителей российской нефти. На подобного рода аукционах можно продавать минимум один танкер в неделю (100 тыс. т) — такие объемы нефти для спотового рынка у российских компаний есть, отметил глава биржи. По данным ценового агентства Reuters, российские нефтяные компании продают более 10 млн т в месяц через три порта — Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск, то есть поставки через аукционы могут составить около 4%.

Нефтяники интересуются новым инструментом, «реально смотрят, изучают, щупают руками», рассказал Рыбников, добавив, что использование аукционов будет для компаний бесплатным, поскольку бирже важно привлечь их для формирования ценового индикатора. РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти».

Как бюджет России зависит от цен нефти Urals Цена Urals — один из главных индикаторов для федерального бюджета, так как значительная доля его доходов приходится на нефтегазовые. В 2019 году платежи, которые зависят от цен на нефть, — налог на добычу полезных ископаемых, экспортная пошлина на нефть, новый налог на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД) и акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку, — обеспечили 39% бюджетных доходов, или 7,9 трлн руб. Кроме того, от цены отсечения нефти Urals в бюджете (в 2020 году $42,4 за баррель) зависит функционирование бюджетного правила. Минфин ежемесячно оценивает выпадающие или дополнительные нефтегазовые доходы исходя из сложившихся на рынке котировок Urals, фактического курса доллара к рублю и прогнозных месячных объемов добычи сырья и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. При наличии допдоходов они направляются на покупку валюты в Фонд национального благосостояния, выпадающие доходы компенсируются продажей валюты из ФНБ, а также за счет сложного механизма на топливном рынке, который называется «демпфер»: во время падения цен на нефть на внутреннем рынке у них, как правило, образуется дополнительная выручка за счет более высоких цен на нефтепродукты, чем за рубежом, этой выручкой они делятся с бюджетом. В благоприятные годы, с высокими ценами на нефть, бюджет, наоборот, компенсирует нефтяникам выпадающие доходы.

Как биржа хочет повысить стоимость Urals

Формально торги экспортными фьючерсами начались в конце 2016 года, но инструмент не нашел поддержки среди российских нефтяных компаний, признавал Рыбников в интервью «Интерфаксу» в мае 2019 года. После этого биржа решила сформировать сначала индикатор цены на физическом рынке и стала предлагать нефтяникам продавать нефть на аукционах и в тендерах для этого. Сейчас индикатор цены на физическом рынке нефти публикует ценовое агентство Argus по итогам сбора информации с компаний и трейдеров, но Рыбников называл это ненадежной информацией.

Должна сформироваться так называемая Dated Urals по аналогии с Dated Brent — котировка, которая будет обозначать, сколько будет стоить физический баррель нефти, который поставят через 10–30 дней, объяснял Рыбников «Ведомостям» в 2018 году.

Сами по себе аукционы создают возможность для роста стоимости Urals, хотя и не гарантируют ее, рассказал глава биржи на брифинге 21 сентября. Сейчас нефтяные компании собирают ценовые заявки по электронной почте или через сервисы биржи, а затем в ходе телефонных переговоров пытаются улучшить предложение. Рыбников считает, что формат аукциона позволит создать «конкурентное давление», небольшой ажиотаж, как было на аукционе «Зарубежнефти».