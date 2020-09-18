Оппозиция концентрируется на сокращении и переносе

Что лидеры думских фракций будут обсуждать с Владимиром Путиным

Лидеры оппозиционных фракций на встрече с президентом предложат отменить трехдневное голосование и перенести день выборов на весну. Думские выборы, по мнению ЛДПР, могут пройти в любое время. В Кремле хотят их провести в сентябре

Владимир Жириновский и Сергей Миронов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Отказ от трехдневного голосования

На встрече Владимира Путина с лидерами фракций, которая запланирована в формате видеоконференции в первой декаде октября, думская оппозиция предложит главе государства отменить практику трехдневного голосования и перенести единый день голосования (ЕДГ) с осени на весну, рассказали РБК представители трех фракций.

О плане «Справедливой России» изложить на встрече с президентом идею ухода от трехдневного голосования рассказал в среду в эфире «Эха Москвы» лидер думской фракции партии Сергей Миронов.

В разговоре с РБК он подтвердил, что, «безусловно, готов сообщить главе государства позицию партии». «Мы против того, чтобы многодневные голосования стали повседневной практикой на выборах. Все-таки это исключительная мера, вызванная необходимостью ограничения скопления людей, и она может применяться только как исключение — в период пандемии», — объяснил он.

Однако эта тема не будет главной, отметил Миронов. По его словам, основной целью встреч фракций с президентом он считает обмен мнениями по поводу текущей социально-экономической ситуации. «Лично для меня эти встречи — одни из реальных возможностей влияния на социально-экономическую политику», — пояснил Миронов.

Фракция ЛДПР не будет сама поднимать тему отмены трехдневного голосования, но «если будет обсуждение, то посмотрим, может быть, поддержим», сказал РБК вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.

По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, надо отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов, а трехдневное голосование — «это не голосование, а халтура», поскольку невозможно осуществлять наблюдение в течение всего этого времени. «Наблюдателям надо отпрашиваться с работы, к тому же учебный процесс в школах идет (большинство избирательных участков находятся в школах)», — пояснил коммунист.

В Кремле считают идею трехдневного голосования удачной, поскольку оно позволяет повысить явку лояльных власти избирателей, ранее говорили РБК два близких к администрации президента источника.

Перенос региональных выборов

Фракция ЛДПР предложит президенту перенести ЕДГ с сентября на будний день в апреле, сказал в разговоре с РБК Лебедев. Он напомнил, что фракция уже внесла на рассмотрение палаты соответствующий законопроект.

Миронов инициативу перенести единый день голосования с сентября на другое время оценил положительно. Он добавил, что наиболее удачным временем для ЕДГ он считает ноябрь. «К этому времени уже заканчивается и период активных отпусков, и уборочные, дачные работы. То есть людям ничего не мешает, ничто не отвлекает от выборов, а значит, явка будет выше, а значит, тем легитимнее будут результаты голосования», — пояснил он. «На мой взгляд, изменение даты выборов было бы целесообразно вводить с 2021 года», — добавил Миронов.

«Мы давно предлагали март—апрель. В сентябре неудобно, потому что смешивается со школьным процессом», — поддержал идею Зюганов. Если перенести ЕДГ на весну, то в дальнейшей перспективе, по мнению Зюганова, весной можно было бы проводить и выборы в Госдуму.

При этом лидер коммунистов уклонился от ответа, будет ли что-то предлагать из этих двух норм на встрече с президентом. «Мы будем поднимать вопрос о ремонте политической системы», — сказал Зюганов, по мнению которого «оппозиционным партиям объявлена война». «Я дважды выступал в Госдуме и сказал, что это ненормально, когда не слышат мнение лидеров политических партий — нет диалога. При этом в Кремле нарезали кучу новых партий, чтобы сунуть этих живопырок в Госдуму», — подчеркнул коммунист.

Ранее источник в Кремле говорил РБК, что идея переноса ЕДГ на весну не обсуждается.

Тема переноса ЕДГ неоднократно поднималась представителями парламентской оппозиции и руководством Центризбиркома. В последний раз председатель ЦИК Элла Памфилова повторила эту идею в июле, заявив, что сентябрь — самый неудачный для выборов месяц.

Единый день голосования в России согласно закону проходит во второе воскресенье сентября. В этом году это было 13 сентября.

Досрочные парламентские выборы

При этом Лебедев высказал мнение, что выборы нового созыва Госдумы могут пройти в любое время — все зависит от политического решения руководства страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии осенней сессии палаты говорил, что думские выборы пройдут в сентябре, а руководитель такого уровня должен быть в курсе, напомнил Лебедев. Он отметил, что полномочия депутатов нынешнего созыва истекают в сентябре 2021 года. Однако, на его взгляд, возможен любой вариант развития событий. «В свое время эту Думу выбирали не в декабре, а в сентябре — и Конституционный суд это одобрил. Так что прецедент есть», — добавил Лебедев.

В Кремле готовятся к проведению плановых выборов в Госдуму в сентябре 2021 года, сказали РБК два источника, близких к администрации президента.