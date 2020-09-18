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Компенсации за вывоз и ныне там
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Газета
Компенсации за вывоз и ныне там
Газета № 052 (3219) (1809) Бизнес,
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Компенсации за вывоз и ныне там

Власти вернули туроператорам лишь часть средств, потраченных на возвращение россиян из-за рубежа
Государство пока так и не компенсировало в полном объеме турфирмам их затраты на вывоз соотечественников с зарубежных курортов минувшей весной, в разгар пандемии. Формальный признак для отказа в Ростуризме планируют исправить
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Туроператоры, подававшие заявки на получение субсидий за возврат россиян из-за рубежа в разгар пандемии, столкнулись с отказами на получение субсидий за часть вывозных рейсов. Это следует из материалов Ростуризма, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Туроператоры, по информации Ростуризма, выполнили 185 вывозных авиарейсов и вернули обратно в страну 46,9 тыс. туристов. Затраты, которые фактически понесли компании, ведомство оценивает в 754,6 млн руб. По какому числу рейсов и на какую сумму турфирмам отказали в компенсациях, Ростуризм не уточняет. Представитель ведомства не ответил на вопросы РБК на момент публикации.

Из 185 вывозных рейсов отказы по субсидиям получила примерно половина заявок, полагает гендиректор отраслевой ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Согласно действующим правилам предоставления субсидий возмещать туроператорам должны документально подтвержденные затраты на вывоз россиян из государств, где были введены ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Но даты отдельных вывозных рейсов не укладывались в установленный правилами период, потому что они были выполнены раньше того дня, когда в стране, где находились туристы, были введены ограничения из-за коронавируса.

Не все рейсы, которыми туроператоры вывозили туристов, попали под установленные в правилах критерии, подтверждает гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. Она уточняет, что турфирмы ориентировались на рекомендации российских регуляторов, а также на информацию о закрытии международного авиасообщения. Россия закрыла границы с Китаем и ограничила рейсы туда 24 января, тогда как сам Китай закрыл свои границы только 28 марта, приводит пример Осауленко. Вывозные рейсы из Китая не попали под условия компенсации, подтверждает топ-менеджер крупного туроператора.

Получить компенсации не удалось также за некоторые вывозные рейсы из Индии, Иордании и Турции, отмечает Подгорная. По ее оценке, у «Пегас Туристик» минимум 30% вывозных рейсов не попали под условия компенсации. Проблемы могли возникнуть с компенсациями за рейсы из Италии, ОАЭ, Вьетнама, следует из объяснений Осауленко. Представители других крупных туроператоров — Anex Tour, TUI, TEZ Tour, «Библио Глобуса», «Интуриста» — на запрос РБК не ответили.

Возвращение домой

Механизм компенсаций туротрасли, которая одной из первых понесла убытки из-за введенных для борьбы с пандемией ограничений, подготовило в конце марта Минэкономразвития, в ведении которого тогда находился Ростуризм. Речь шла о том, что государство возместит турфирмам расходы, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также затраты на возвращение российских туристов из других стран.

Правительство эти меры поддержало: правила предоставления субсидий были разработаны в конце апреля, а на компенсации туроператорам выделили 3,5 млрд руб.

Отправку туристов за рубеж турфирмы по рекомендации Ростуризма остановили с 19 марта. Практически все организованные туристы вернулись домой уже к 1 апреля. Ростуризм тогда отчитывался, что в страну вернулись 160 тыс. туристов из 43 стран мира.

РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего Ростуризм.

Бизнес
Кабмин выделил ₽3,5 млрд на субсидии туроператорам Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ростуризм, отмечает Подгорная, не мог предвидеть такую ситуацию с субсидиями, поэтому у отрасли нет претензий к регулятору, но бизнес просил скорректировать механизм и расширить период времени, когда за вывозные рейсы можно получить компенсации, и отталкиваться, например, от закрытия на карантин китайского города Ухань.

Ростуризм уже подготовил проект поправок в постановление правительства, утвердившее правилами предоставления в 2020 году субсидий туроператорам. Ведомство предлагает расширить даты вывозных рейсов: они должны быть выполнены с 24 января 2020 года, но не позднее двух недель с того момента, когда государство, где находились туристы, ввело ограничения. Это позволит туроператорам повторно подать в Ростуризм заявки на получение субсидий.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Ростуризм , туроператоры , субсидии , вывоз туристов
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